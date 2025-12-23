От пустыни до лазурных куполов: поездка по Узбекистану, которую не забывают

Узбекистан — страна, где насыщенность впечатлений не ослабевает ни на день. Лазурные купола, пустыни, древние города и рынки с ароматом свежего хлеба складываются в маршрут, который кажется почти нереальным. Даже за неделю здесь можно увидеть ключевые символы Шёлкового пути, если грамотно выстроить передвижения. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

День 1. Ташкент — знакомство со столицей

Путешествие логично начинать в Ташкенте — главных воротах страны. Утро стоит посвятить комплексу Хазрати Имам, где соседствуют постройки разных эпох, а в библиотеке Мойе Мубарека хранится один из древнейших Коранов в мире. Прогулка по Старому городу позволяет почувствовать ритм жизни вне туристических маршрутов и увидеть, как советское прошлое соседствует с традиционной архитектурой.

После этого путь ведёт на базар Чорсу — место, где лучше всего ощущается характер города. Здесь продают всё: от гор специй и сухофруктов до свежевыпеченного нона. Завершить день стоит в районе площади Амир Темур, куда удобно добраться на метро и где столица раскрывается в более современной и торжественной форме.

День 2. Нукус и пустыня Кызылкум

Ранний перелёт из Ташкента в Нукус открывает доступ к одному из самых неожиданных музеев Центральной Азии — музею имени Игоря Савицкого. Коллекция спасённого авангарда и каракалпакского искусства делает этот город важной точкой на культурной карте страны.

После обеда маршрут уходит в пустыню Кызылкум. Вместо печально известного Муйнака поездка к крепости Аяз-Кала даёт возможность увидеть Узбекистан вне городов — суровый, просторный и почти безлюдный. Закат здесь особенно впечатляет, а вечер логично провести в дороге к Хиве.

День 3. Хива — город за стенами

Хива начинается с Итчан-Калы — огороженного исторического центра, где практически каждый поворот превращается в открытку. Крепость Куня-Арк, минарет Кальта-Минор и летняя мечеть задают визуальный ритм дня. Осмотр лучше чередовать с неспешными остановками — детали здесь не менее важны, чем масштаб.

Во второй половине дня стоит зайти в мавзолей Пахлавона Махмуда, мечеть Джума с её деревянными колоннами и дворец Тош-Ховли. Вечером город заметно пустеет, и прогулка по улицам приобретает почти камерное настроение.

День 4. Через пустыню в Бухару

Переезд из Хивы в Бухару — один из самых протяжённых в маршруте. Дорога через Кызылкум занимает несколько часов, но позволяет увидеть ландшафт, который веками сопровождал караваны Шёлкового пути. К вечеру путешественники оказываются в Бухаре — городе, где история буквально встроена в повседневную жизнь.

Первый вечер лучше посвятить ансамблю медресе Улугбека и Абдул-Азиз-хана, а также мечети Калон с её величественным минаретом, особенно эффектным на закате.

День 5. Бухара без спешки

Этот день стоит провести пешком. Торговые купола, медресе Надир Диван-Беги и древние мечети создают плотный, но логичный маршрут. Особого внимания заслуживает мавзолей Исмаила Самани — образец ранней исламской архитектуры, где простота формы сочетается с тонкой геометрией.

Во второй половине дня уместны хаммам или неспешная прогулка по жилым кварталам. Бухара раскрывается не только через памятники, но и через повседневные сцены городской жизни.

День 6. Из Бухары в Самарканд

Утро можно посвятить выезду за пределы города — к дворцу Ситораи Мохи Хоса и комплексу Бахауддина Накшбанда. Затем путешествие продолжается на скоростном поезде Afrosiyob, который всего за полтора часа доставляет в Самарканд.

Вечером стоит увидеть мавзолей Гур-Эмир и Регистан в подсветке. Даже при большом количестве туристов эти места производят сильное впечатление и дают первое представление о масштабах города.

День 7. Самарканд — кульминация маршрута

Последний день лучше начать рано, чтобы спокойно осмотреть Гур-Эмир и Регистан. Затем маршрут продолжается к мечети Биби-Ханым, базару Сиёб и некрополю Шахи-Зинда, где сине-голубая плитка XIV века создаёт почти гипнотический эффект.

Завершить путешествие стоит в обсерватории Улугбека — напоминании о научной роли Самарканда. После этого можно возвращаться в Ташкент или продлить поездку ещё на пару дней.

Недельный маршрут по Узбекистану позволяет увидеть ключевые города и разные ландшафты страны, но оставляет ощущение, что многое осталось за кадром. Это именно тот случай, когда путешествие заканчивается желанием вернуться.