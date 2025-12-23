Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
© commons.wikimedia.org by LBM1948 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 6:14

От пустыни до лазурных куполов: поездка по Узбекистану, которую не забывают

Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet

Узбекистан — страна, где насыщенность впечатлений не ослабевает ни на день. Лазурные купола, пустыни, древние города и рынки с ароматом свежего хлеба складываются в маршрут, который кажется почти нереальным. Даже за неделю здесь можно увидеть ключевые символы Шёлкового пути, если грамотно выстроить передвижения. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

День 1. Ташкент — знакомство со столицей

Путешествие логично начинать в Ташкенте — главных воротах страны. Утро стоит посвятить комплексу Хазрати Имам, где соседствуют постройки разных эпох, а в библиотеке Мойе Мубарека хранится один из древнейших Коранов в мире. Прогулка по Старому городу позволяет почувствовать ритм жизни вне туристических маршрутов и увидеть, как советское прошлое соседствует с традиционной архитектурой.

После этого путь ведёт на базар Чорсу — место, где лучше всего ощущается характер города. Здесь продают всё: от гор специй и сухофруктов до свежевыпеченного нона. Завершить день стоит в районе площади Амир Темур, куда удобно добраться на метро и где столица раскрывается в более современной и торжественной форме.

День 2. Нукус и пустыня Кызылкум

Ранний перелёт из Ташкента в Нукус открывает доступ к одному из самых неожиданных музеев Центральной Азии — музею имени Игоря Савицкого. Коллекция спасённого авангарда и каракалпакского искусства делает этот город важной точкой на культурной карте страны.

После обеда маршрут уходит в пустыню Кызылкум. Вместо печально известного Муйнака поездка к крепости Аяз-Кала даёт возможность увидеть Узбекистан вне городов — суровый, просторный и почти безлюдный. Закат здесь особенно впечатляет, а вечер логично провести в дороге к Хиве.

День 3. Хива — город за стенами

Хива начинается с Итчан-Калы — огороженного исторического центра, где практически каждый поворот превращается в открытку. Крепость Куня-Арк, минарет Кальта-Минор и летняя мечеть задают визуальный ритм дня. Осмотр лучше чередовать с неспешными остановками — детали здесь не менее важны, чем масштаб.

Во второй половине дня стоит зайти в мавзолей Пахлавона Махмуда, мечеть Джума с её деревянными колоннами и дворец Тош-Ховли. Вечером город заметно пустеет, и прогулка по улицам приобретает почти камерное настроение.

День 4. Через пустыню в Бухару

Переезд из Хивы в Бухару — один из самых протяжённых в маршруте. Дорога через Кызылкум занимает несколько часов, но позволяет увидеть ландшафт, который веками сопровождал караваны Шёлкового пути. К вечеру путешественники оказываются в Бухаре — городе, где история буквально встроена в повседневную жизнь.

Первый вечер лучше посвятить ансамблю медресе Улугбека и Абдул-Азиз-хана, а также мечети Калон с её величественным минаретом, особенно эффектным на закате.

День 5. Бухара без спешки

Этот день стоит провести пешком. Торговые купола, медресе Надир Диван-Беги и древние мечети создают плотный, но логичный маршрут. Особого внимания заслуживает мавзолей Исмаила Самани — образец ранней исламской архитектуры, где простота формы сочетается с тонкой геометрией.

Во второй половине дня уместны хаммам или неспешная прогулка по жилым кварталам. Бухара раскрывается не только через памятники, но и через повседневные сцены городской жизни.

День 6. Из Бухары в Самарканд

Утро можно посвятить выезду за пределы города — к дворцу Ситораи Мохи Хоса и комплексу Бахауддина Накшбанда. Затем путешествие продолжается на скоростном поезде Afrosiyob, который всего за полтора часа доставляет в Самарканд.

Вечером стоит увидеть мавзолей Гур-Эмир и Регистан в подсветке. Даже при большом количестве туристов эти места производят сильное впечатление и дают первое представление о масштабах города.

День 7. Самарканд — кульминация маршрута

Последний день лучше начать рано, чтобы спокойно осмотреть Гур-Эмир и Регистан. Затем маршрут продолжается к мечети Биби-Ханым, базару Сиёб и некрополю Шахи-Зинда, где сине-голубая плитка XIV века создаёт почти гипнотический эффект.

Завершить путешествие стоит в обсерватории Улугбека — напоминании о научной роли Самарканда. После этого можно возвращаться в Ташкент или продлить поездку ещё на пару дней.

Недельный маршрут по Узбекистану позволяет увидеть ключевые города и разные ландшафты страны, но оставляет ощущение, что многое осталось за кадром. Это именно тот случай, когда путешествие заканчивается желанием вернуться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уганда рассматривает отмену виз для российских туристов — Джон Мугерва вчера в 12:04
Уганда намекнула на безвиз для россиян: туристов из России хотят пускать проще

Уганда намекает на возможную отмену виз для российских туристов. Узнайте, какие шаги власти готовы предпринять для упрощения поездок.

Читать полностью » Хургада в декабре: солнце, тёплое море и комфортные температуры для отдыха – ActualNews вчера в 9:06
Как Хургада становится идеальным курортом для новогодних каникул: солнечные дни и теплое море

Планируя новогодний отдых в Египте, туристы могут ожидать тёплую погоду и комфортный отдых в Хургаде с солнечными днями и низкими ценами на жильё.

Читать полностью » Рост цен на авиабилеты в России замедлился до уровня инфляции — аналитики вчера в 9:00
Авиатарифы вышли из зоны турбулентности: рынок перелётов столкнулся с новой ценовой реальностью

Рост цен на авиабилеты в 2025 году замедлился до уровня инфляции. Усиление конкуренции изменило баланс сил на рынке перевозок.

Читать полностью » На Милосе сохранился римский античный театр у оливковых рощ вчера в 5:26
По карте выглядит скромно, а вживую поражает: остров Греции, который невозможно забыть

Милос – остров с вулканическим прошлым, где белые скалы и древние руины таят секреты. Путешествие по этому месту откроет перед вами уникальные горизонты!

Читать полностью » Southwest обязала пассажиров plus-size покупать второе место без возврата — Турпром вчера в 4:45
Дополнительное место, дополнительные сотни долларов: что меняется для пассажиров в 2026 году

Southwest Airlines отменяет прежние льготы для пассажиров plus-size: с 27 января им придётся оплачивать второе кресло без гарантии возврата.

Читать полностью » Туристы начали воровать спасательные жилеты из самолётов ради клубов Ибицы — Tourprom вчера в 4:34
Жилет как трофей: как безобидный тренд превратился в авиационную угрозу

Туристы начали выносить из самолётов спасательные жилеты ради клубов Ибицы, вынуждая авиакомпании задерживать рейсы и усиливать проверки.

Читать полностью » Женщина в инвалидном кресле впервые совершила суборбитальный полёт — Blue Origin вчера в 4:34
Не туристический аттракцион, а знак эпохи: как один полёт изменил представление о космосе

Немецкий инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком с инвалидностью, побывавшим в космосе, открыв новую страницу в истории космического туризма.

Читать полностью » Несезон в Черногории подходит для путешествий по горам и национальным паркам — гиды вчера в 1:02
Без суеты и очередей: как несезон превращает Черногорию в страну открытий

Черногория в несезон раскрывается с неожиданной стороны: горные пейзажи, тихие города и озёра без толп туристов формируют другой ритм путешествия.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошке требуется до одного часа внимания в день для благополучия — ветеринары
Авто и мото
Зимой автоматические коробки передач требуют прогрева из-за загустевшего масла — автоэксперты
Еда
Баланс текстуры и панировки является ключевым принципом приготовления крокетов — кулинары
Дом
Сковороды с отслаивающимся антипригарным слоем рекомендуют заменить — Willow and Hearth
Садоводство
Янтарная кислота увеличивает количество бутонов и качество плодов – Сад и огород
ДФО
Камчатский бюджет увеличен на 1,5 млрд рублей для компенсации разницы тарифов – Ирина Унтилова
СФО
Отключение подстанции в Тайге оставило без электричества 10 тыс. человек – Илья Середюк
Мир
Мадуро призвал Трампа прекратить фокусироваться на Венесуэле и заняться внутренними проблемами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet