Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:40

Пять подходов изменили всё: простая силовая программа для тех, кто устал от сложных планов

Многих новичков в зале пугают сложные планы: десятки упражнений, хитрые сплиты и непонятные схемы прогрессии. На этом фоне тренировка 5x5 выглядит почти слишком простой — но именно в этом её сила. Это программа, которая помогает нарастить мышечную массу и увеличить силовые показатели всего за три занятия в неделю. Об этом пишет Women's Health.

Что такое 5x5 и почему формат "пять на пять" работает

Суть 5x5 сводится к базовой идее: вы выполняете пять подходов по пять повторений в многосуставных упражнениях. Такой подход нагружает сразу несколько крупных мышечных групп, поэтому тренировка получается "плотной" и эффективной даже при ограниченном времени. Как объясняет специалист по силовой подготовке Майкл Хэмлин, программа строится вокруг ключевых движений: приседания, жим лёжа, тяга в наклоне, жим над головой и становая тяга.

Эта система существует давно: точного автора методики не называют, но популярность ей в своё время придал тяжелоатлет Билл Старр. В современном виде 5x5 часто выбирают те, кто хочет понятную структуру, минимум оборудования и ясный принцип прогресса без лишней "теории фитнеса".

Как тренироваться по 5x5, если времени мало

Обычно 5x5 выполняют три раза в неделю в непоследовательные дни, чтобы между сессиями было восстановление. Между подходами рекомендуют отдыхать 2-3 минуты: это важно, потому что рабочие веса здесь ощутимые, а цель — качество повторений, а не "закисление". По инвентарю программа тоже не капризная: в зале достаточно штанги, скамьи и стойки; дома можно адаптировать под регулируемые гантели, сохранив логику движений.

Для прогрессии используют небольшие прибавки каждую неделю — например, добавить по 2,5 фунта с каждой стороны. Стартовый вес эксперт советует выбирать на уровне 7-8 из 10 по субъективной шкале нагрузки: тяжело, но контролируемо. Если в какой-то момент пять чистых повторений не даются, задача на следующей неделе — не "убиться", а закрепить тот же вес, добившись полноценного сета без пауз и потери техники.

Что даёт 5x5 и кому стоит быть осторожнее

Программа ценится за понятный результат: она развивает силу и даёт стимул к росту мышц за счёт тяжёлой механической нагрузки. Плюс — многосуставные упражнения укрепляют корпус, улучшают общую "функциональность" движений и помогают прокачать осанку благодаря работе спины, ягодиц и стабилизаторов. Ещё один практичный бонус — регулярные силовые тренировки поддерживают метаболическую активность, потому что мышечная ткань энергозатратнее в покое, чем жировая.

Однако 5x5 требует дисциплины восстановления и уважения к технике. Риск перетренированности появляется, если параллельно пытаться "добивать" программу дополнительными тяжёлыми тренировками без выходных. Кроме того, новичкам бывает трудно стабильно увеличивать веса: когда прогрессия становится самоцелью, легко начать "читинговать" и перегружать суставы и спину. Если базовые движения ещё не отточены, разумнее сначала укрепить технику на более лёгких весах, а затем переходить к 5x5 — или хотя бы поставить первые занятия с тренером.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

