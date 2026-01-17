Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Icarus Chu
Дом
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:52

Закрытый дом превращается в “термос” — спасает короткий приём, который часто забывают

Короткое проветривание уменьшает аллергены в воздухе квартиры зимой — Нил Риддок

Зимой дом легко превращается в "термос": окна закрыты, отопление работает, а воздух кажется тяжёлым уже к вечеру. В таком режиме внутри быстрее накапливаются влага, запахи и раздражающие примеси, а самочувствие может незаметно ухудшаться. При этом иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы ситуация заметно изменилась. Об этом пишет Martha Stewart.

Почему 5 минут проветривания дают ощутимый эффект

Эксперты по HVAC подчёркивают: когда жильё долго остаётся герметичным, в помещении растёт уровень углекислого газа, задерживаются аллергены и повышается влажность. Короткое проветривание не ставит цель "выморозить" квартиру — задача другая: заменить часть застоявшегося воздуха свежим, сухим зимним воздухом с улицы.

Меньше CO2 — легче дышать и проще высыпаться

Техник по HVAC и владелец Air Conditioner Lab Джош Митчелл отмечает, что при закрытых окнах показатели CO2 могут увеличиваться довольно быстро, особенно ночью и в домах, где живёт несколько человек.

"Я проверял уровень CO2 в домах после нескольких дней закрытия. Показатели увеличиваются с 600 ppm до более чем 1200 ppm. Открытие двух окон друг напротив друга на пять-десять минут быстро снижает уровень ниже 800 ppm."

По его словам, даже короткая перекрёстная вентиляция помогает вернуть более комфортные значения и убрать ощущение "спёртости".

Свежий воздух выводит запахи и раздражающие вещества

Эксперт по HVAC и владелец Highlander Heating Нил Риддок обращает внимание: кроме CO2 в квартире могут накапливаться аллергены, ЛОС от бытовой химии и синтетических материалов, а также запахи от готовки и домашних животных. Очистители воздуха полезны, но они не всегда решают проблему полностью — проветривание остаётся самым прямым способом обновить воздух. Митчелл добавляет, что у людей, склонных к аллергии, регулярное проветривание нередко снижает заложенность и частоту головных болей.

Проветривание помогает "сбросить" лишнюю влажность

Зимой влага появляется постоянно: душ, готовка и даже дыхание повышают влажность, а затем она оседает на холодных поверхностях, особенно на окнах и наружных стенах. Риддок объясняет, что без выхода наружу эта вода сначала даёт запотевание, а затем создаёт условия для плесени. Он подчёркивает, что сухой воздух проще прогревать, поэтому проветривание может косвенно облегчать работу отопления.

Как проветривать правильно и когда лучше не открывать окна

По наблюдениям Митчелла, большинству домов хватает 5-10 минут дважды в день: утром и вечером. Если есть возможность, полезно открывать окна на противоположных сторонах квартиры — перекрёстная вентиляция ускоряет обмен воздуха. Риддок отмечает, что зимой наружный воздух обычно более сухой и плотный, поэтому застоявшийся воздух вытесняется быстрее, чем многие ожидают.

Однако есть ситуации, когда окна лучше не открывать. Риддок предупреждает: если рядом оживлённая трасса или район с дымом, проветривание может принести больше частиц, чем вывести. Митчелл также не советует открывать окна при экстремальном холоде, "когда на улице ниже 15 градусов по Фаренгейту", особенно если системе отопления тяжело быстро восстановить температуру. В таких случаях разумнее использовать вытяжные вентиляторы, фильтрованную вентиляцию или штатные системы HRV/ERV, если они установлены.

Регулярное короткое проветривание — простая привычка, которая помогает держать воздух суше и свежее без сложных приборов. Главное — делать это осознанно, выбирая подходящее время и условия на улице, чтобы получить пользу, а не дискомфорт.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

