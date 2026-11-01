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Инженер работает с высоковольтным аккумуляторным модулем в лаборатории
Инженер работает с высоковольтным аккумуляторным модулем в лаборатории
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:56

Под сиденьем прячется вторая батарея: зачем понадобилась электросистема на 48 вольт

Под пассажирским сиденьем у современной Audi A3 прячется небольшой литиевый аккумулятор, и многие о нём даже не догадываются, пока не полезут разбираться с машиной после предупреждения на панели. Он не имеет отношения к привычной 12-вольтовой батарее, которая запускает двигатель и кормит электрооборудование. Здесь речь уже о 48 вольтах, а работает этот узел вместе со стартер-генератором и помогает бензиновому мотору без лишнего шума и суеты. Подобные системы стоят не только на Audi, но и на BMW, Mercedes-Benz и других моделях. Производители обещают более ровную работу и меньший расход топлива, но вместе с этим в машине появляется ещё один дорогой узел, которого раньше там просто не было.

"Эта технология действительно помогает сгладить работу силовой установки и немного снизить расход, но цена за усложнение конструкции очевидна. Когда в машине появляется отдельный 48-вольтовый контур, владелец получает уже не просто стартер и генератор, а целую систему с блоками управления, преобразователем напряжения и дополнительным аккумулятором. Любая из этих деталей может стать дорогой в ремонте, особенно если проблема уходит не в железо, а в электронику или программное обеспечение. Поэтому при покупке подержанной машины с MHEV нужно смотреть не только на пробег, но и на историю обслуживания", — разъяснил автоэксперт Дмитрий Сафронов.

аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Почему автомобилям перестало хватать 12 вольт

Классическая 12-вольтовая сеть в машине появилась давно, и в своё время её хватало почти на всё. Стартер, свет, дворники, базовая электроника — этого набора было достаточно, пока автомобили не обросли дополнительными системами и потребителями. Но нагрузка росла, а обычная схема уже перестала уверенно тянуть новые задачи.

Когда мощности нужно передать больше, а напряжение остаётся низким, ток становится слишком большим. Это ведёт к нагреву, утолщению проводки и потерям, которые инженерам совсем не нравятся. Поэтому производители и начали переходить к 48-вольтовой сети: при той же передаваемой мощности ток можно сократить в четыре раза, а сами провода сделать легче и эффективнее.

Похожий подход всё чаще используют и в других машинах, где экономия топлива идёт рядом с усложнением конструкции. Если хочется понять, как такие системы вписываются в повседневную эксплуатацию, полезно посмотреть и на безопасное вождение на скользкой дороге, потому что лишняя техника не отменяет обычных рисков на асфальте. А при покупке автомобиля с подобной схемой стоит держать в уме ещё и реальный возраст и состояние машины, а не только красивую табличку с характеристиками.

Зачем генератор превратили в электромотор

Вместо привычного генератора на таких автомобилях ставят стартер-генератор, который связан с коленвалом ремнём. Он не только вырабатывает электричество, но и сам может раскручивать двигатель. То есть узел работает в обе стороны, и именно на этом строится идея мягкого гибрида.

На Audi A3 с мотором 1.5 TFSI такая система даёт до 9 кВт дополнительной мощности и до 50 Нм крутящего момента. При разгоне электрический агрегат подхватывает бензиновый двигатель, а при торможении переводится в режим генератора и возвращает часть энергии в аккумулятор. В итоге машина меньше тратит топливо и чуть спокойнее ведёт себя в городе.

Самый заметный эффект — режим движения накатом. На определённых скоростях электроника полностью глушит бензиновый мотор, а автомобиль катится по инерции. Как только водитель нажимает на газ, стартер-генератор быстро возвращает двигатель к жизни, и всё это происходит почти без толчка.

Похожая техника уже давно вышла за рамки одной марки и стала обычной для машин, где считают каждый грамм выбросов и каждый литр топлива. Сама по себе схема не делает автомобиль "электричкой", но даёт заметную прибавку в экономичности. И именно поэтому она так быстро разошлась по премиальному сегменту.

Почему мягкий гибрид не всегда настоящий гибрид

Такие автомобили называют мягкими гибридами, или MHEV. В ранних версиях эта схема не позволяла ехать только на электротяге, как это умеют некоторые полноценные гибриды. Электромотор там был помощником, а не самостоятельным источником движения.

Но технология постепенно усложняется. Новая система Audi MHEV plus, которую ставят на A5 и Q5, получила дополнительный тяговый электродвигатель и литий-железо-фосфатный аккумулятор примерно на 1,7 кВт·ч. За счёт этого машина уже может на небольших скоростях ехать только на электричестве, в том числе при парковке.

При этом розетка ей по-прежнему не нужна. Это промежуточное решение между обычным бензиновым автомобилем и полноценным гибридом, и именно в этом его смысл. С одной стороны, водитель получает больше удобства и экономии. С другой — конструкция становится заметно сложнее.

Дополнительную ясность в тему даёт и сам рынок: классическая техника всё ещё конкурирует с новыми схемами, а значит, у покупателя всегда есть выбор между простотой и набором современных решений. Правда, в случае MHEV этот выбор часто маскируется под заботу об экономии. На деле же это ещё и вопрос обслуживания.

"48-вольтовая система экономит топливо не магией, а за счёт перераспределения нагрузки. Двигатель меньше работает в тяжёлых режимах, а часть энергии рекуперируется при торможении. Но за это приходится платить сложностью: здесь уже есть отдельная батарея, преобразователь, дополнительная проводка и стартер-генератор. Если что-то выходит из строя, диагностика и ремонт могут оказаться заметно дороже, чем у обычной схемы с 12 вольтами", — предупредил автомеханик Александр Михайлов.

автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Почему ремонт может оказаться неприятным сюрпризом

Сама 48-вольтовая схема устроена куда сложнее привычной электрической части автомобиля. Здесь есть дополнительный аккумулятор, стартер-генератор, блоки управления, преобразователь напряжения и отдельная проводка. И чем больше узлов, тем больше шансов, что неисправность вылезет в самый неудобный момент.

Если выходит из строя стартер-генератор или батарея, ремонт может обойтись в тысячи долларов. Причём причина не всегда в железе: иногда виновато программное обеспечение. Это как раз тот случай, когда машина едет нормально, а потом внезапно загорается ошибка, и начинаются разборки.

Показательный эпизод произошёл с Mercedes-Benz. В октябре 2025 года компания объявила сервисную кампанию для 59 386 автомобилей CLA, GLA и GLB 2024-2026 модельных годов. Из-за программной ошибки 48-вольтового аккумулятора могла без достаточных оснований загораться лампа неисправности двигателя, а для решения проблемы требовалось обновление программного обеспечения.

Похожая история случилась и у BMW: в январе 2026 года компания опубликовала сервисную кампанию по замене некоторых 48-вольтовых аккумуляторов на седанах 5-й и 7-й серий. Причиной стал производственный дефект, который мог вызвать преждевременный отказ батареи. Поэтому при покупке подержанного автомобиля с MHEV стоит проверять состояние дополнительного аккумулятора, ошибки электросистемы и наличие невыполненных сервисных кампаний.

Вывод простой

Инженеры действительно научились выжимать из топлива ещё несколько десятых литра и делать ход более плавным. Но за это пришлось усложнить машину и добавить в неё узел, о котором владелец часто узнаёт только после сбоя. Раньше хватало опасений насчёт стартера и генератора, а теперь список потенциальных расходов стал шире.

Для нового автомобиля это часть современной техники, а для подержанного — повод смотреть внимательнее. И если на панели загорелась ошибка, игнорировать её уже не выйдет: 48 вольт звучат скромно, но неприятностей могут принести вполне взрослых.

Проверено экспертом: аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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