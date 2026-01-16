Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запеченный лосось с гарниром из спаржи и помидоров с зеленью
Александр Соколов Опубликована сегодня в 15:36

Ночной голод, лишний вес и плохой сон начинаются с тарелки: правило 40-30-30 разрывает этот круг

Правило ужина 40-30-30 распределяет углеводы белки и жиры — Макорсини диетолог

Вечерний приём пищи нередко становится самой уязвимой частью рациона, особенно после напряжённого дня. Усталость и нехватка времени подталкивают к быстрым решениям, которые не всегда идут на пользу организму. Между тем именно ужин во многом определяет качество сна и самочувствие на следующий день. Об этом сообщает издание La Cucina Italiana.

Почему ужин требует особого внимания

Современные исследования всё чаще связывают состав вечернего рациона не только с весом, но и с качеством ночного отдыха, гормональным фоном и риском хронических заболеваний. Регулярные ошибки в питании вечером могут мешать восстановлению организма и усиливать метаболические сбои. Учёные подчёркивают, что нарушения сна повышают вероятность сердечно-сосудистых, неврологических и онкологических заболеваний, а также способствуют набору лишнего веса.
Дополнительное значение имеет и выбор продуктов: например, полезные жиры и умеренное количество углеводов способны поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижать ночные пробуждения, что напрямую связано с общим состоянием здоровья.

Что представляет собой правило 40-30-30

Принцип 40-30-30 пришёл из диеты Zone, разработанной Барри Сирсом, и основан на сбалансированном распределении макроэлементов. Суть подхода заключается в том, что ужин формируется из 40% углеводов, 30% белков и 30% жиров. Такая пропорция позволяет избежать перегрузки пищеварения и поддерживать стабильные энергетические процессы.

"Правило 40-30-30 для здорового ужина — это подход, заимствованный из диеты Zone, который помогает сбалансировать углеводы, белки и жиры и поддерживать общее здоровье", — говорит биолог-диетолог Элизабетта Макорсини.

Как правильно подобрать продукты

Для соблюдения правила важно уделять внимание качеству ингредиентов. Углеводы должны поступать преимущественно из источников с низким гликемическим индексом, богатых клетчаткой. К ним относятся цельнозерновые крупы, бобовые и сезонные фрукты — яблоки, груши, киви, цитрусовые. Такие продукты замедляют усвоение сахаров и помогают избежать резких гликемических скачков.
Белковая часть ужина формируется за счёт легкоусвояемых продуктов: курицы, индейки, трески, яиц, творога, а также растительных альтернатив вроде тофу и темпе. Они поддерживают мышечную ткань и способствуют длительному ощущению сытости.
Жиры в пределах 30% должны быть преимущественно полезными. Чаще всего используют оливковое масло первого отжима, орехи, семена и авокадо, которое, как показывают исследования, может положительно влиять на качество сна и работу сердечно-сосудистой системы.

Чем полезен такой формат ужина

Сбалансированный ужин по правилу 40-30-30 помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать вечерних энергетических спадов. Грамотное сочетание макроэлементов способствует равномерной выработке инсулина и снижает риск поздних приступов голода.
Такой подход также облегчает контроль веса, поскольку сочетание белков, жиров и клетчатки усиливает чувство сытости и снижает вероятность ночных перекусов. Кроме того, лёгкий ужин уменьшает нагрузку на пищеварительную систему и помогает организму подготовиться ко сну. В этом контексте питание работает в связке с другими факторами, влияющими на ночной отдых, включая оптимальную температуру в спальне.

Примеры ужина по правилу 40-30-30

Применять правило на практике можно без сложных рецептов и строгих ограничений. В повседневном меню подойдут такие варианты:

  1. Омлет со шпинатом и помидорами с добавлением оливкового масла.

  2. Запечённый лосось со спаржей и порцией киноа.

  3. Куриное филе с овощами и авокадо в сопровождении ломтика цельнозернового хлеба.

Соблюдение принципа 40-30-30 помогает сделать ужин не только вкусным, но и функциональным. Такой подход поддерживает здоровье, способствует более спокойному сну и формирует осознанное отношение к вечернему приёму пищи без жёстких диет и излишней сложности.

Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

