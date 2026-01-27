Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ребенок на крыльце
Ребенок на крыльце
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:36

Выяснилось, что риск аллергии у детей снижается ещё в младенчестве — всё решает кишечник

Раннее заселение бифидобактерий связано с меньшим риском астмы у ребенка — SciTechDaily

Первые месяцы жизни могут оказаться решающими для того, как детский организм будет реагировать на аллергены в будущем. Учёные нашли природное соединение из кишечника, которое связано со снижением риска аллергии и астмы у детей. Речь идёт о веществе, которое вырабатывают определённые бифидобактерии, когда они рано заселяют кишечник младенца. Об этом сообщает SciTechDaily.

Как кишечные бактерии "настраивают" иммунитет

Аллергия и астма входят в число самых распространённых хронических заболеваний у детей, и исследователи всё чаще смотрят на микробиоту как на один из факторов профилактики. Международная команда под руководством Технического университета Дании (DTU) показала: младенцы, у которых в раннем возрасте формируется высокая доля определённых бифидобактерий, реже сталкиваются с аллергическими проявлениями и астмой. Предполагается, что дело не только в самих бактериях, но и в продуктах их обмена — метаболитах, которые способны "успокаивать" иммунный ответ на аллергены.

Исследование опубликовано в Nature Microbiology, а в DTU уже запатентовали решение, основанное на естественно производимых веществах бифидобактерий, которое в перспективе может использоваться для снижения риска этих заболеваний.

"Ключевой прорыв в том, что мы теперь выявили специфический механизм, который может подавлять развитие аллергических реакций в иммунной системе уже в младенчестве. Если мы сможем превратить эти знания в профилактическую стратегию — например, с помощью пробиотических добавок или обогащённой детской смеси — это станет важным шагом вперёд в борьбе с аллергиями и астмой, которые в настоящее время затрагивают миллионы детей по всему миру", — говорит руководитель проекта Сюзанна Брикс Педерсен, профессор биоинженерии DTU.

Что за соединение и при чём здесь IgE

Команда наблюдала 147 детей от рождения до пяти лет и сопоставляла ранний состав микробиоты с последующими признаками аллергической сенсибилизации. В центре внимания оказалось соединение 4-гидроксифениллактат (4-OH-PLA): по данным авторов, оно снижает склонность иммунной системы чрезмерно реагировать на аллергенные раздражители.

Механизм проверили в лабораторных опытах с человеческими иммунными клетками. Там 4-OH-PLA уменьшал выработку иммуноглобулина E (IgE) — антитела, которое играет ключевую роль в аллергических реакциях. IgE связывается с аллергенами вроде пыльцы или пищевых белков и запускает каскад симптомов — от зуда и экземы до сенной лихорадки и, у части детей, астматических проявлений. В тестах естественные концентрации 4-OH-PLA снижали выработку IgE примерно на 60% и при этом не затрагивали другие типы антител.

Какие факторы помогают "полезным" бифидобактериям закрепиться

Авторы использовали данные трёх крупных когорт рождения в Швеции, Германии и Австралии, анализируя образцы кала (включая генетические методы и анализ малых молекул) и сопоставляя их с показателями IgE в крови к пищевым и воздушным аллергенам. Отдельно исследователи оценили условия, при которых нужные бифидобактерии чаще передаются ребёнку и лучше приживаются.

"Удивительно, что дети, рождённые вагинально, в 14 раз чаще приобретали бифидобактерии от своих матерей. Кроме того, исключительное грудное вскармливание и контакт с другими маленькими детьми в раннем возрасте также способствовали увеличению количества этих бифидобактерий в кишечнике. Это означает, что естественные механизмы помогают предотвратить развитие этих заболеваний. Однако наш образ жизни способствовал тому, что эти бифидобактерии становятся гораздо реже, поэтому важно также рассмотреть другие профилактические меры, которые могут помочь младенцам, не колонизированным с ними", — говорит Расмус Каае Дели, специалист по системной иммунологии в DTU Bioengineering.

В качестве следующего шага исследователи рассматривают добавление 4-OH-PLA или пробиотических штаммов, способных производить это вещество, в том числе в формате обогащённых решений для первых месяцев жизни — периода, когда иммунная система только формируется. Также упоминается исследование BEGIN в Университетской больнице Орхуса, где младенцам дают одну из бифидобактерий, показавших положительный эффект; если результаты окажутся успешными, профилактический подход может появиться в течение нескольких лет, тогда как путь к терапии для уже заболевших обычно длиннее и требует клинических испытаний.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

