РИА Новости: Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент имеется 30 обращений из различных стран по сотрудничеству в БРИКС.

По словам министра, около 30 обращений от различных стран прямо сейчас рассматриваются в организации. Среди предложений — различные форму сотрудничества, которые страны хотят установить с БРИКС.

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