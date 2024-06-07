РИА Новости: Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент имеется 30 обращений из различных стран по сотрудничеству в БРИКС.
По словам министра, около 30 обращений от различных стран прямо сейчас рассматриваются в организации. Среди предложений — различные форму сотрудничества, которые страны хотят установить с БРИКС.
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Лавров сообщил с создании категории стран-партнеров в БРИКС
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