© commons.wikimedia.org by Ninara from Helsinki, Finland is licensed under CC BY 2.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:05

30 миллионов туристов и всё больше: как Бангкок стал фаворитом путешественников 2025 года

Бангкок привлёк 30,3 миллиона туристов и возглавил рейтинг – CNN

Бангкок, город, где древние храмы переплетаются с футуристическими небоскрёбами, вновь стал фаворитом среди путешественников. В 2025 году столица Таиланда была признана самым посещаемым городом мира, привлекая 30,3 миллиона иностранных туристов. Это подчеркивает не только его туристическую привлекательность, но и развитие инфраструктуры, гастрономического разнообразия и ночной жизни. Об этом сообщает CNN.

Азиатский туризм на подъёме

Туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает стремительный рост. По данным аналитиков, международные прибытия увеличились на 10% по сравнению с предыдущим годом. В пятёрку самых посещаемых городов мира вошли сразу три азиатских направления. Бангкок занял первое место, а Гонконг с 23,3 миллионами туристов — второе, что в три раза превышает его собственное население. Макао, центр развлечений и казино, замкнул четвёрку с 20,4 миллионами визитёров.

"Регион демонстрирует устойчивое восстановление после пандемии и уверенный рост внутреннего и международного туризма", — отмечается в отчёте международных туристических аналитиков.

Эти города не только восстанавливают доковидные уровни активности, но и создают новые стандарты сервиса, инвестируя в удобство и экологические решения. Это означает для путешественников больше маршрутов, доступных перелётов и комфортных условий для отдыха.

Лидеры Европы не сдаются

На третьем месте мирового рейтинга оказался Лондон, который принял 22,7 миллиона туристов и стал самым популярным направлением Европы. Британская столица традиционно привлекает посетителей сочетанием классической архитектуры, культурных событий и узнаваемых достопримечательностей.

Париж, несмотря на лидерство в рейтинге лучших городов планеты, оказался на девятом месте по числу прибытий — 18,3 миллиона туристов. Однако эксперты отмечают, что французская столица по-прежнему удерживает высокий уровень туристического сервиса и продолжает быть символом мировой романтики.

"Количество гостей не всегда отражает общее впечатление о городе — Париж остаётся эталоном в сфере культуры и образа жизни", — говорится в отчёте издания.

Средний Восток укрепляет позиции

Дубай, Стамбул и Мекка также вошли в десятку самых посещаемых направлений. Эти города предлагают уникальное сочетание религиозного, культурного и делового туризма. Дубай известен роскошью и инновациями, Стамбул — богатой историей и восточным колоритом, а Мекка остаётся важнейшим центром паломничества для миллионов верующих.

Эксперты отмечают, что география мирового туризма расширяется, с растущим интересом к регионам, где традиции гармонично сочетаются с современными удобствами. Это формирует новые маршруты и меняет восприятие комфортного путешествия.

Молодёжный выбор и цифровая открытость

Бангкок также был признан одним из лучших городов для поколения Z. Молодёжь выбирает столицу Таиланда за дружелюбную атмосферу, доступные цены и возможность общения без барьеров. В Бангкоке сочетаются современные технологии и традиционный уклад жизни, что делает город привлекательным для цифровых кочевников, студентов и молодых предпринимателей.

"Бангкок — это город, где можно работать, учиться и отдыхать, не выходя из одного района", — отмечают эксперты по цифровому туризму.

Возвращение Бангкока на первое место подтверждает, что мир снова активно путешествует, а Азия становится новым центром притяжения. Рост туризма отражает не только желание людей открывать новые культуры, но и уверенное развитие инфраструктуры, технологий и гостеприимства.

Столицу Таиланда вновь называют образцом успеха, сочетая динамику, уют и открытость, что вдохновляет миллионы туристов по всему миру.

