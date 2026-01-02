Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Варенье
Варенье
© Adobe Stock by Mouse family is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 12:53

Тост из 3 ингредиентов превращается в "мини-чизкейк" — 5 минут, и сладкое готово

Сливочный сыр смешивается с вареньем и даёт вкус чизкейка в тосте— Simply Recipes

Иногда любимые рецепты появляются не из долгих экспериментов, а из бытовой необходимости — когда дома почти ничего нет, а хочется чего-то сладкого и уютного. Именно так у автора Simply Recipes появился новый фаворит: десертный тост всего из трёх ингредиентов, который готовится буквально за пять минут и по вкусу напоминает тёплый чизкейк. При этом у блюда есть забавная "вирусная" предыстория, из-за которой его запоминают не меньше, чем за простоту. Об этом сообщает Simply Recipes.

Вирусный тост с милой историей

Этот десерт давно гуляет по соцсетям и чаще всего встречается под неофициальным названием "тост корейского бывшего". Легенда говорит, что рецепт стал популярным после истории девушки, которой пришлось написать бывшему парню, чтобы узнать, как он готовил для неё любимый тост. Важная деталь — она одновременно дала ему понять, что возвращаться к отношениям не собирается.

Сам рецепт оказался настолько элементарным, что закрепился в интернете надолго: он не требует духовки, сложных техник и дорогих продуктов. И именно это делает его идеальным — особенно в те моменты, когда хочется сладкого "здесь и сейчас".

Почему вкус напоминает чизкейк

Секрет в сочетании сливочного сыра и варенья. Когда тост коротко прогревают, сыр становится мягким и слегка смешивается со сладкой начинкой. В итоге получается тёплая кремовая текстура, похожая на чизкейк в мини-версии, но без выпечки и долгого ожидания.

Ещё один плюс — комфортность вкуса. Даже если вы используете самое обычное варенье, результат получается "домашним" и уютным, а хрустящий хлеб добавляет контраст и делает десерт полноценным. Такой тост легко подать к утреннему кофе, быстро собрать на перекус или приготовить поздним вечером, когда не хочется возиться с тестом и формами.

Как приготовить тост за 5 минут

Основа всегда одна: хлеб, сливочный сыр и варенье или мармелад. Можно брать молочный хлеб, белый тостовый или даже закваску — всё зависит от того, какой вкус и текстуру вы хотите получить. Сверху намазывается размягчённый сливочный сыр, а затем добавляется варенье. Подходят ягодные варианты, абрикосовый мармелад или даже убе халая — сладкая паста из фиолетового ямса, популярная на Филиппинах. Если варенья нет, его заменяют шоколадной или фундуковой пастой.

Дальше тост прогревают в микроволновке примерно 15-20 секунд — этого хватает, чтобы сыр стал нежнее, а начинка превратилась в тёплый крем. После прогрева можно слегка размазать варенье по сыру, чтобы вкус распределился равномерно.

Варианты, которые делают десерт интереснее

Одна из причин, почему этот рецепт так полюбился, — гибкость. Вы можете менять хлеб, подбирать разную сладкую основу и добавлять украшения, не усложняя процесс. Автор материала предлагает свой любимый вариант: ягодный сливочный сыр вместо обычного, немного черничного джема, а сверху — мёд и морская соль. Соль подчеркивает сладость и делает вкус более "взрослым", похожим на десерты из хороших кофеен.

Чтобы добавить хруста, можно посыпать тост измельчёнными орехами, гранолой, кунжутом или шоколадной крошкой. А если хочется обойтись без микроволновки, финальный прогрев легко заменить тостером или аэрогрилем на невысокой температуре — так тост получится более сухим и хрустящим.

Отдельно отмечается, что блюдо можно сделать веганским: достаточно взять растительный сливочный сыр, подходящий хлеб и варенье без продуктов животного происхождения.

Почему это хороший "дежурный" десерт

Этот тост работает сразу в нескольких сценариях: как быстрый сладкий завтрак, как перекус, как идея для "псевдочизкейка", когда гости уже на пороге, а времени нет. Он не требует точных пропорций и легко подстраивается под то, что есть дома. И главное — ощущается не как компромисс, а как полноценный маленький десерт, который можно повторять снова и снова, меняя начинку под настроение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коньяк усиливает аромат специй в слабосолёном лососе — кулинары сегодня в 8:11
Засолил лосось дома и удивился результату: гости думали, что это доставка

Как засолить лосося дома с коньяком и специями: простой рецепт, который придаёт рыбе изысканный вкус и аромат без лишних сложностей.

Читать полностью » Рецепт чизкейка без выпечки без сахара и муки подходит для безглютенового рациона — кулинары сегодня в 4:38
Торт без сахара и духовки оказался вкуснее классического: этот чизкейк ломает стереотипы о ПП

Легкий чизкейк без выпечки с ореховой основой и ягодной начинкой — полезный ПП-десерт без сахара и глютена, который легко приготовить дома.

Читать полностью » Торт Наполеон без выпечки можно приготовить из слоёного печенья ушки — повар сегодня в 0:57
Челюсть отвисает у всех: такой Наполеон готовится за минуты, а выглядит как шедевр

"Наполеон" без духовки: слоёные "ушки" и воздушный заварной крем. Как сварить крем без комков и собрать торт, похожий на классический.

Читать полностью » Раздавливание брокколи усиливает хруст при запекании — Tasting Table вчера в 23:48
Хрустящая брокколи получается без жарки — главное не пропустить одну мелочь перед духовкой

Устали от пресного вкуса брокколи? Откройте секрет, как превратить ее в хрустящую закуску с карамелизированными краями и нежным ароматом сыра.

Читать полностью » Прогрев яиц с сахаром дал устойчивую массу для бисквита — кулинары вчера в 19:02
Бисквит больше не оседает — изменил один этап и корж вырос как в детстве

Воздушный бисквит без оседания и сухости: простой и надёжный способ, который помогает получить высокий корж даже тем, у кого раньше не получалось.

Читать полностью » Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети вчера в 15:03
Эти продукты в Италии едят только в одну ночь — и ждут от них богатства и удачи

Итальянский Новый год — это не только праздник, но и язык символов. Какие блюда приносят удачу и почему меню Capodanno продумывают до мелочей.

Читать полностью » Запекание целой курицы с медом и маслом обеспечивает хрустящую корочку — повар вчера в 11:55
Эта курица украсит любой новогодний стол: делаю так, чтобы мясо было сочным, а кожица — с хрустом

Курица целиком в духовке с медовым маринадом: минимум усилий, максимум вкуса. Как добиться хрустящей корочки и сочного мяса дома.

Читать полностью » Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного вчера в 7:43
Десерты "для одного" спасают вечер — выбрала 3 рецепта и перестала покупать сладкое в магазине

В 2025 году читатели выбирали простые и эффектные десерты, которые быстро готовятся и радуют вкусом. Узнайте о самых востребованных рецептах!

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Симферополь обеспечили водой даже при засухе — гендиректор Вода Крыма Новик
ЮФО
Юго-западный ветер усилился на побережье Крыма — республиканский гидрометцентр
ЮФО
Крым занял первое место в РФ по росту турпотока — председатель комитета Тихончук
Авто и мото
Мороз снижает эффективность ключевых систем двигателя — автомеханики
ЮФО
Ограничения полётов вызвали почти 40 задержек на Кубани — ТАСС
Туризм
Традиционные китайские сады сочетают философию, архитектуру и ландшафт — соцсети
ЮФО
Снегопад осложнил обстановку в Сочи и Армавире — администрация Краснодарского края
ЮФО
Фермеры Кубани вывели край на первое место в России — губернатор Кондратьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet