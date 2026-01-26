Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz
Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz
© commons.wikimedia.org by Thomas doerfer is licensed under CC BY 3.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:16

Audi ускорила мультимедиа в A5 и Q5 — меню стало проще, но есть жёсткое ограничение

Владельцы новых Audi A5 и Q5 скоро почувствуют, что мультимедиа в машине стала быстрее и понятнее. Модели 2026 года получили обновления, которые заметны не только по меню на экране, но и по новым "железным" опциям в салоне. При этом тем, у кого автомобили 2025 года, рассчитывать на тот же набор улучшений не придётся из-за аппаратных ограничений. Об этом сообщает Джастин Баннер.

Почему обновление не достанется владельцам 2025 года

Audi делает ставку на обновления "по воздуху", однако не всё можно добавить одной прошивкой. В случае A5 и Q5 ключевые изменения в системе MMI для 2026 модельного года завязаны на другое аппаратное обеспечение, которое устанавливают именно на новые машины. Поэтому владельцы автомобилей 2025 года продолжат получать OTA-обновления для поддержки и точечных улучшений, но без перехода на уровень интерфейса и функций, подготовленных для линейки 2026 года.

Такой подход в индустрии встречается часто: если новая функция требует иных контроллеров, датчиков или дополнительных модулей, программное обновление становится лишь частью решения. Для пользователей это означает понятную границу: "свежие" фишки появляются вместе с новым поколением оборудования.

Два главных добавления: руль и штатный видеорегистратор

Самые заметные аппаратные новинки в A5/Q5 2026 года — это новое многофункциональное рулевое колесо с возвращением колеса прокрутки и опциональная заводская система видеорегистратора. Руль с привычной прокруткой должен упростить навигацию по меню и снизить количество лишних нажатий во время движения.

Видеорегистратор рассчитан на запись 4K-видео с HDR. Запуск возможен с центрального дисплея или автоматически при аварии, а файлы сохраняются на SD-карту, которую предоставляет владелец. Отдельно подчёркивается, что записи не передаются удалённо: хранение остаётся локальным, на карте памяти.

Новый дизайн MMI и более спокойная логика экранов

Для моделей 2026 года Audi обновляет визуальный язык MMI, приводя его к концепции Digital Stage с "тройным дисплеем". Идея — сделать опыт в автомобиле единым с интерфейсами приложения myAudi и добавить персонализацию: в системе появится 3D-модель конкретного автомобиля с заводским цветом кузова.

Центральный экран обещают сделать менее перегруженным: списки короче, графика крупнее, а статус-индикаторы заметнее благодаря монохромным встроенным иконкам. Аналогичный принцип применяют и к Virtual Cockpit: меньше значков, более чёткая структура, при этом время и температура сохраняются в фиксированной зоне вверху справа.

Смартфоны, пассажирский экран и комплектации

Интеграцию смартфонов расширяют: навигацию, медиа и телефонные функции можно будет отображать как на виртуальной приборной панели, так и на дисплее MMI. Для экрана со стороны пассажира предусмотрены новые режимы ожидания с датой и временем, а также поддержка Bluetooth-гарнитур. Это позволит разделять развлечения: водитель слушает выбранный источник через аудиосистему, а пассажир — свой контент в наушниках.

В оснащении тоже есть изменения: для A5 доступны опциональная подвеска S Sport и чёрный пакет S Line, для Q5 появится отдельная секция Individual в режимах движения, а панорамный люк, ранее стандартный для Q5 Sportback, добавят и в Q5 SUV. Также покупателям предложат плановое обслуживание Audi Signature Care как дополнительную ценность при покупке.

Когда ждать и сколько будут стоить

Старт продаж запланирован на первый квартал 2026 года. Audi A5 будет начинаться от $51,495, а Q5 — от $54,095. Обновления выглядят как попытка сделать ежедневное взаимодействие с автомобилем проще: меньше отвлечений, больше понятных сценариев и чуть больше "штатных" возможностей без обращения к вторичному рынку.

