Боятся кары небесной: Как украинцы похоронили и воскресили Евгения Пригожина в Википедии

Пользователи социальных сетей в очередной раз высмеяли украинцев за глупость и неумение проверять факты. При этом критике подверглись не только простые граждане, а казалось бы те, кто должен досконально разбираться в информации перед тем, как выносить ее в публичное поле — публикуя в Сети.

Накануне подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по штабу "ЧВК Вагнера" в Попасной (ЛНР). Почти одновременно с этим в украинских группах начали появляться сведения о жертвах атаки. Среди погибших назывался петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно был замечен в данном населенном пункте. Западные СМИ считают, что именно Пригожин является владельцем "ЧВК Вагнера", однако он сам неоднократно опровергал подобные заявления.

Однако украинские пользователи так быстро делились слухами, не проверив факты о погибших или пострадавших, что уже на следующий день (15 августа) в национальной версии Википедии у Пригожина появилась дата смерти.

Каково же удивление украинцев, когда в Сети появились фотографии с живым и здоровым Евгением Пригожиным из Попасной, сделанные вечером 14 августа. Снимками с бизнесменом поделился Герой России Андрей Богатов с комментарием "Ищем с Пригожиным его тело".

После этого украинской Википедии пришлось удалять информации о смерти предпринимателя, что вызвало волну насмешек среди российских лидеров общественного мнения и журналистов.

Так, политолог Константин Долгов в своем Telegram-канале удивился, как быстро украинцы рассказали о смерти человека, который жив.

"Так он воскрес, получается? Его видели сегодня живым", — написал он.

С ироничным комментарием выступил и публицист, политтехнолог Андрей Рост:

"Украинцы, судя по всему, из-за успехов "ЧВК Вагнера" Пригожина святым считают. Иначе как объяснить, что он у них как в Библии — родился, умер, воскрес. И как итог боятся кары небесной", — заметил Рост.

Журналист-международник Аббас Джума, в свою очередь, обратил внимание, что подобные вбросы о России и россиянах уже стали привычкой у граждан Украины.

"Сегодня украинцы хоронили Евгения Пригожина. Всей Википедией. У них всегда так — лишь бы вбросить да побыстрее. Где только возможно. Пока ложечки не нашлись. А они нынче быстро отыскиваются. Так что не важно, что новость провисит меньше часа… это все, что у них есть", — заметил он в своем канале в Telegram.

Неумение украинцев проверять информацию в очередной раз сыграла с ними злую шутку.