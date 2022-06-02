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Патриот и Защитник Отечества: Россия прощается с генерал-майором Боташевым, героически погибшим на Донбассе
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  • Петров Александр
  • Опубликована сегодня в 15:09

Патриот и Защитник Отечества: Россия прощается с генерал-майором Боташевым, героически погибшим на Донбассе

В Карачаевске проходит церемония прощания с Канаматом Боташевым, погибшим при исполнении воинского долга.

В ходе траурного митинга звучат прощальные речи. В числе первых выступил заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Александр Максимцев, обратившийся к родственникам погибшего, а также к собравшимся неравнодушным гражданам.

Патриот и Защитник Отечества: Россия прощается с генерал-майором Боташевым, героически погибшим на Донбассе. 10764.png

"Мы потеряли прекрасного командира, легендарного летчика и замечательного человека, чьим призванием было небо. В суровый час испытаний Канамат Хусеевич, как настоящий офицер, патриот и защитник Отечества, не смог остаться в стороне и принял решение использовать свой накопленный боевой опыт и летное мастерство во имя освобождения от националистов населения Украины. Он до конца выполнил свой воинский долг, отдав жизнь за мир и спокойствие жителей Донбасса. В нашей памяти имя и дела военного летчика-снайпера генерал-майора Боташева Канамата Хусеевича навсегда останутся примером верного служения Отечеству, преданности избранному жизненному пути", — сказал он.

Слово взял и глава Республики Карачаево-Черкессия Рашид Темрезов, в начале своей речи отметивший такие личные качества летчика, как силу, мужество, патриотичность и неравнодушие, которые не позволили ему остаться в стороне от текущих событий. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине, он, не раздумывая, записался добровольцем в авиационную группу пилотом штурмовика Су-25.

"К сожалению, спустя 77 лет с Великой победы мы продолжаем борьбу с нацизмом и фашизмом. Защищаем наши ценности за пределами России, везде, где живут потомки героев-победителей. Канамат Хусеевич Боташев погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг. Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. Сегодня горе родных и близких разделяют все жители нашей многонациональной Карачаево-Черкессии. Крепости духа, силы, мужества вам в это тяжелое время. Светлая память Канамату Хусеевичу", — сказал Темрезов.

Патриот и Защитник Отечества: Россия прощается с генерал-майором Боташевым, героически погибшим на Донбассе. 10765.png

Также глава республики обратился к депутатам городской думы Карачаевского городского округа с предложением о присвоении центральной площади Карачаевска имени Канамата Хусеевича.

Канамат Боташев родился в 1959 году в селе Нижняя Теберда, в 1981 году закончил Ейский высший военный авиационный институт. Командовал бомбардировочным полком в Смуровьево, затем — авиадивизией Забайкальского военного округа. Звание генерал-майора получил в 2008 году, а в 2010 закончил академию Генштаба. После увольнения в запас в 2012 году трудился в ДОСААФ, обучал подрастающее поколение летному мастерству в аэроклубе Санкт-Петербурга.

За годы службы он освоил семь типов самолетов, имел налет свыше 2300 часов; участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана в 2004 году. Награжден медалями "За военные заслуги", "За боевые заслуги", "За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР" III степени и другими. Накануне указом президента России Владимира Путина боевому летчику присвоено звание Героя России посмертно.

С 18 апреля по 22 мая 2022 года Боташев совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей и уничтожив 20 объектов бронетехники и до 400 военнослужащих противника.

Патриот и Защитник Отечества: Россия прощается с генерал-майором Боташевым, героически погибшим на Донбассе. 10766.png

При выполнении очередной задачи 22 мая летчик получил информацию о блокировании российской штурмовой группы превосходящими украинскими силами. Поразив назначенные цели, Боташев принял решение оказать помощь наземной группе и нанес огневое поражение по группе неонацистов, обладавших средствами противовоздушной обороны. Совершив удары со сверхмалой высоты, генерал-майор позволил штурмовой группе вырваться из огневого мешка, однако был поражен ракетным комплексом "Бук-М1".

Тело героя было доставлено на его родину на вертолете Ми-8, а затем перевезено на центральную площадь Карачаевска, где в настоящий момент происходит церемония прощания с участием родственников Боташева, его друзей, сослуживцев и сочувствующих соотечественников.

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