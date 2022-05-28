На чем лучше не экономить при покупке матраса?

Хороший ортопедический матрас может в корне поменять вашу жизнь, в разы повысить комфорт сна, улучшить настроение и подарить полноценный отдых телу. В последнее десятилетие на рынке матрасов появились сотни различных моделей, десятки отечественных и зарубежных производителей, которые предлагают продукцию всех ценовых категорий. Можно ли в подобном разнообразии найти нечто доступное, не жертвуя качеством и сроком службы? Давайте попробуем разобраться, на чем же можно экономить при покупке ортопедического матраса, а на чем лучше не скупиться.

Размер определяет стоимость

В независимости от того, какую модель вы хотите купить, с искусственными или натуральными наполнителями, с пружинами или без - габариты матраса будут напрямую влиять на стоимость. В то же время стоит понимать, что жертвуя габаритами изделия, вы снижаете комфорт пользования. В особенности это касается двуспальных моделей. Подумайте, сколько места вам нужно для удобного сна, учитывая предпочтения и рост. Лучше взять матрас с запасом, немного переплатив, чем потом жалеть о недостаточной ширине и согнутых в коленках ногах.

Доводы в пользу комбинированных наполнителей

Искусственные наполнители за редким исключением стоят дешевле натуральных. Природные материалы, в свою очередь, дарят незабываемые ощущения и обеспечивают максимально здоровую поддержку тела, служат гораздо дольше искусственных наполнителей, но и стоят дороже. Если вы покупаете матрас не для временного пользования, если вы хотите найти «золотую середину» в вопросе удобства и цены, рекомендуем выбрать модель с комбинированными наполнителями. Оптимальным вариантом может стать матрас средней ценовой категории с искусственным латексом и натуральным кокосовым волокном.

Независимые пружины вместо блока Боннель

Зависимый пружинный блок Боннель практически не обеспечивает ортопедическую поддержку. В категории пружинных матрасов стоит он меньше всего, но вы должны заранее подумать о комфорте своей спины. Недорогие независимые пружины вроде блока TFK могут стать отличной альтернативой. Стоят они немногим дороже, зато взамен вы получите матрас, который правильно распределяет вес, не продавливается, как гамак, и поддерживает ваше тело.

Заключение: экономить нужно не на всем

Практика показывает, что самые дешевые матрасы подходят только для временного пользования - например, для сна на даче или в качестве «гостевого» спального места. Если вы подбираете матрас для своей спальни - не экономьте на всем. Возьмите достаточно широкий и длинный матрас. Если вы экономите на пружинах, отдайте предпочтение хорошим наполнителям. Если вы выбираете наполнители бюджетного класса, выберите более дорогие пружинные блоки. А вот от слишком экзотических наполнителей и слишком революционных конструкций можно отказаться.



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