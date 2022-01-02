Как исчезала Византийская империя

Ни одна империя не может существовать вечно — это исторический закон, и рано или поздно сильнейшие государства приходят в упадок, разваливаются и нередко исчезают навсегда.

Как и почему пала Византия?

Не миновала эта участь и Византию: 29 мая 1453 года столица Константинополь пал под ударами турков, и величайшая в истории империя, созданная еще в 395 году, перестала существовать.

Это означало завершение огромного исторического периода, после чего в жизни многих народов Европы, Азии и Северной Африки наступил коренной перелом: установилось турецкое владычество и была создана Османская империя. Конечно, турки в Европе стали утверждаться еще за сотню лет до этого события, да и сама Византия к моменту своего падения все больше становилась только обломком прошлого величия. Так что, называть Византию империей к 13-15 векам можно было уже с натяжкой.

Однако и в этот период Константинополь все еще называли "Вторым Римом", хотя к концу IV столетия он уже был печальным городом упадка и разрушения.

Причины падения Византии

В падении Византии сказались четыре фактора. Внешняя экспансия стала самым серьезным из них: империя просто надорвалась, отражая постоянную внешнюю агрессию. Турецкое завоевание стало для Константинополя катастрофой — к середине ХV в. турки овладели всеми Балканами, всеми малоазийскими провинциями Византии.

Однако ослаблена Византия была еще раньше и завоеванием крестоносцами в 1204 году, и многовековой войной с Востоком.

Вторая ошибка Константинополя скрыта в необходимости постоянно изыскивать средства для войны Византии. Невыгодные для империи сделки с Генуей и Венецией заключал еще Михаил VIII Палеолог (1261-1282). Итальянцы, получив налоговые льготы, всю торговлю Византии смогли подчинить себе. Своей активной деятельностью иностранные торговцы тормозили дальнейшее развитие производительных сил в стране. Из-за этого экономика империи утратила запас прочности и стала зависеть от иностранного влияния.

Свою трагическую роль сыграл и сепаратизм провинций. Почувствовав ослабление империи, они моментально требовали расширения своих прав. Так что, можно утверждать, что к моменту захвата Константинополя империя уже сама распалась.

Существовали и другие внутренние причины падения империи. Правящие круги этого некогда цветущего государства не только не смогли возглавить свой народ, но и найти с ним общий язык. Не смогло правительство восстановить и единство вокруг себя, в Византии повсюду царили вражда и раскол, взаимная подозрительность и недоверие.

Существовали и религиозные причины падения Византийской империи. Приняв православие, она лишилась поддержки римского папы.

Византия полагалась на помощь Запада

Еще одним фактором оказалась слишком большая надежда Византии на помощь Запада. Ради этого императоры были готовы идти на религиозные уступки в обмен на призрачные обещания военной помощи. Пример таких уступок — знаменитая Флорентийская уния 1439 г. между католической и православной церковью.

Хотя Византия уступки сделала, помощь Запад так и не оказал, и в тот момент, когда потребовалось защитить Константинополь от войск турков, на уровне европейских государств Византия поддержки не получила. На помощь империи никто не отправил свою армию.

Да и едва ли европейские правители собирались эту помощь оказывать — Византия Европе было просто не нужна, ну, разве что в виде щита от варваров с востока. А воевать с турками европейцы и тогда хотели чужими руками. Поэтому в борьбу с турками включились только те страны, которым было некуда деваться, поскольку они граничили с Османской империей — Венгрия, Польша, Молдавия, Священная Римская империя (в основном австрийские Габсбурги).

Итоги падения Византии

Взятие Константинополя поразило всю цивилизованную Европу. Историк Мю-них Халкондил называет это событие "величайшим из всех происшествий на земле": город, основанный императором Константином I, сыном императрицы Елены, был окончательно порабощен турками при Константине XII, сыне царицы Елены.