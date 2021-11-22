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В Екатеринбурге назревает социальный взрыв. Поводом стало решение
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  • Перетяченко Елена
  • Опубликована сегодня в 1:35

В Екатеринбурге назревает социальный взрыв. Поводом стало решение "Дом.РФ" о застройке леса в черте ﻿города

Как сообщает Pravda.Ru, в Екатеринбурге уже не первый год общественники и присоединившиеся к ним обычные жители города противостоят крупному застройщику "Атомстройкомлекс", который вопреки генплану города пытается лишить екатеринбуржцев Берёзовой рощи в районе Краснолесье. Под угрозой несколько гектаров леса, а также чистота окружающей среды огромного мегаполиса.

Полувековой краснокнижный лес планирует вырубить местный олигарх Валерий Ананьев, который большую часть времени проводит не в Екатеринбурге, а за границей, куда уже давно перебрался вместе со своей семьёй, поэтому для него лес Березовой рощи — это ничего не значащие слова. На месте полюбившегося места отдыха горожан, компания Ананьева собирается построить ЖК "АРТ. Город Парк". Несмотря на протесты, "Атомстройкомплекс" стягивает к Березовой роще десятки видов тяжёлой строительной техники для вырубки леса и разравнивания будущей площадки для строительства десятков человейников.

Ананьев — заслуженный строитель России, таким титулом его наградило государство, а вот титул "уральский дровосек", ему подарили уже простые граждане, и Ананьев собирается снова подвердить своё народное прозвище, на этот раз с согласия Верховного суда и госкорпорации "Дом.РФ", которую возглавляет бывший министр спорта Виталий Мутко.

Верховный суд не принял во внимание решение всех судов нижних инстанций и отменил их итоги, по факту разрешив компании Ананьева начать подготовку к вырубке леса. Только речь идёт о новых рассмотрениях дела и поэтому компания олигарха не имеет права ничего вырубать иначе все они могут оказаться за решеткой по статье 260 УК РФ.

Жители Краснолесья, возмущенные решением ВС РФ вышли в Березовую рощу с плакатами и повесили их на входе в лес, на плакатах написаны следующие лозунги:

"Вырубка берез запрещена!",

"Атомстройкомплексу вход воспрещен!",

"Березовая роща под охраной народа!".

Совсем скоро, если Ананьев и его компания решатся на незаконную вырубку леса, можно рассчитывать на новые резонансные скандалы в федеральных СМИ, как это уже было во время борьбы за сквер в центре Екатеринбурга, в котором пытались построить храм, что снова может ударить по рейтингу губернатора Куйвашева и Виталия Мутко, возглавляющего "Дом.РФ". А ведь именно государственный оператор, который должен следить за тем, чтобы учитывались все права граждан, являясь распорядителем участка, оспорил запрет на вырубку Березовой рощи, подложив свинью жителям Екатеринбурга. Корпорация подала в Верховный суд жалобу на решение петербургского Апелляционного суда. Люди выстраиваются в живую изгородь, чтобы не допустить вырубки краснокнижного леса.

В Екатеринбурге назревает социальный взрыв. Поводом стало решение

Согласно заключению экспертов Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Берёзовая роща является полноценным лесом, о чём знают все участники конфликта. Отстраниться от ситуации главе "Дом.РФ" уже не удастся. Будучи вице-премьером России, он ранее уже получал от жителей Краснолесья специальное обращение.

Действия чиновников и их потворство незаконным попыткам вырубить лес в Краснолесье могут уже в ближайшее время привести к социальному взрыву, который выйдет на федеральный уровень и затмит собой прошлый, когда тысячи екатеринбуржцев протестовали против строительства храма на сквере в уральской столице.

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