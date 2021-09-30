Всероссийская перепись населения: факты и история

В этом году в России пройдёт масштабная перепись населения. Она охватит все регионы страны и продлится целый месяц с 15 октября по 14 ноября (в труднодоступных областях до 20 декабря). Изначально перепись была запланирована на 2020 год, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране её пришлось перенести.

Первые итоги Всероссийской переписи населения будут известны только в апреле следующего года, а окончательные итоги официально опубликуют в четвертом квартале 22-го года. Главная особенность грядущей переписи — её впервые можно будет пройти онлайн. Данная опция станет доступна через сайт Госуслуг. Помимо этого в России появилась новая федеральная территория — Сириус (раньше город входил в состав Сочи). Сириус имеет свой бюджет, органы власти и границы, его планируют развивать как новый научный центр.

Последняя Всероссийская перепись населения была осенью 2010 года. На тот момент в стране насчитали 142 905 200 человек. Отдельная перепись проходила в 2014 году на Крымском полуострове после вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав РФ.

Какие сведения получат после переписи в этом году и зачем она вообще нужна? В Федеральном законе "О Всероссийской переписи населения" названы следующие пункты, по которым могут собираться сведения о гражданах:

пол;

возраст (дата рождения);

гражданство;

национальная принадлежность;

владение языками (родной язык, русский язык, другой язык или другие языки);

образование;

состояние в браке;

количество детей;

отношения с членами домохозяйства;

место рождения;

место жительства и (или) место пребывания;

жилищные условия (тип жилого помещения, время постройки дома, размер общей и жилой площади, количество жилых комнат, виды благоустройства жилого помещения);

источники средств к существованию;

занятость либо безработица;

миграция.

После регистрации и тщательного анализа всех данных будет известна точная численность населения в России, систематизируются знания о материальном положении граждан и демографическая ситуация в стране. Помимо этого, можно будет оценить жилищные условия россиян (год постройки дома, размер общей и жилой площади, количество жилых комнат и т. п.). На основе всех данных получится более успешно составлять и осуществлять государственные программы развития на ближайшие годы, распределять бюджет.

Таким образом, значение переписи велико не только для государства в целом, но и для отдельных социальных групп. Но как давно начали вести учёт людей? Согласно историческим материалам первые переписи населения проводились ещё задолго до нашей эры (более 2-х тысяч лет до н. э). Имеются сведения, что похожий учёт вели в Древнем Риме, Индии, Египте, Китае и Японии. Уже тогда правителям была необходима данная информация для установления налогов и в военных целях.

На Руси появление переписи можно отследить со времён монгольского нашествия. В 1245 году была произведена первая перепись, но она не была всеобщей. С каждым столетием перепись видоизменялась, появлялось что-то новое, менялись единицы налогообложения. За историю СССР было проведено всего 7 переписей, наибольшее количество граждан было зафиксировано по итогам последней переписи в 1989 году — 281,7 млн человек. Следующая перепись проходила уже в Российской Федерации в 2002 году.

Всероссийская перепись населения в 2021 году поможет лучше понять многонациональное население страны и его нужды. Поможет правительству грамотно составить национальные программы и спланировать федеральный бюджет, улучшить качество жизни россиян.