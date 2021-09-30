Всероссийская перепись населения: факты и история

В этом году в России пройдёт масштабная перепись населения. Она охватит все регионы страны и продлится целый месяц с 15 октября по 14 ноября (в труднодоступных областях до 20 декабря). Изначально перепись была запланирована на 2020 год, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране её пришлось перенести.
Первые итоги Всероссийской переписи населения будут известны только в апреле следующего года, а окончательные итоги официально опубликуют в четвертом квартале 22-го года. Главная особенность грядущей переписи — её впервые можно будет пройти онлайн. Данная опция станет доступна через сайт Госуслуг. Помимо этого в России появилась новая федеральная территория — Сириус (раньше город входил в состав Сочи). Сириус имеет свой бюджет, органы власти и границы, его планируют развивать как новый научный центр.
Последняя Всероссийская перепись населения была осенью 2010 года. На тот момент в стране насчитали 142 905 200 человек. Отдельная перепись проходила в 2014 году на Крымском полуострове после вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав РФ.
Какие сведения получат после переписи в этом году и зачем она вообще нужна? В Федеральном законе "О Всероссийской переписи населения" названы следующие пункты, по которым могут собираться сведения о гражданах:
- пол;
- возраст (дата рождения);
- гражданство;
- национальная принадлежность;
- владение языками (родной язык, русский язык, другой язык или другие языки);
- образование;
- состояние в браке;
- количество детей;
- отношения с членами домохозяйства;
- место рождения;
- место жительства и (или) место пребывания;
- жилищные условия (тип жилого помещения, время постройки дома, размер общей и жилой площади, количество жилых комнат, виды благоустройства жилого помещения);
- источники средств к существованию;
- занятость либо безработица;
- миграция.
После регистрации и тщательного анализа всех данных будет известна точная численность населения в России, систематизируются знания о материальном положении граждан и демографическая ситуация в стране. Помимо этого, можно будет оценить жилищные условия россиян (год постройки дома, размер общей и жилой площади, количество жилых комнат и т. п.). На основе всех данных получится более успешно составлять и осуществлять государственные программы развития на ближайшие годы, распределять бюджет.
Таким образом, значение переписи велико не только для государства в целом, но и для отдельных социальных групп. Но как давно начали вести учёт людей? Согласно историческим материалам первые переписи населения проводились ещё задолго до нашей эры (более 2-х тысяч лет до н. э). Имеются сведения, что похожий учёт вели в Древнем Риме, Индии, Египте, Китае и Японии. Уже тогда правителям была необходима данная информация для установления налогов и в военных целях.
На Руси появление переписи можно отследить со времён монгольского нашествия. В 1245 году была произведена первая перепись, но она не была всеобщей. С каждым столетием перепись видоизменялась, появлялось что-то новое, менялись единицы налогообложения. За историю СССР было проведено всего 7 переписей, наибольшее количество граждан было зафиксировано по итогам последней переписи в 1989 году — 281,7 млн человек. Следующая перепись проходила уже в Российской Федерации в 2002 году.
Всероссийская перепись населения в 2021 году поможет лучше понять многонациональное население страны и его нужды. Поможет правительству грамотно составить национальные программы и спланировать федеральный бюджет, улучшить качество жизни россиян.
Главарь ISGS был ликвидирован французами в попытке скрыть правду
Французские военнослужащие нейтрализовали своего резидента в Сахеле, чтобы зачистить следы сотрудничества с боевиками.
Политолог объяснил, что создало чудовищный имидж Франции в Африке
Длительная и безрезультатная операция "Бархан" в африканском Мали не только подточила резервы терпения у официального Парижа, но и ухудшила "и без того чудовищный" рейтинг Франции в странах Африки.
Осужденным по резонансному "льняному делу" фактически вынесли смертный приговор
Осужденные в Вязьме по скандальному "льняному делу" нуждаются в неотложной медицинской помощи. Двое аграриев, экс-депутат Смоленской областной Думы Владимир Куприянов и его бизнес-партнер Владимир Шрейн, которых Вяземский районный суд приговорил в августе 2021 года к пяти годам колонии за хищение бюджетных денег, сейчас находятся в очень плохом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. Фактически, отправив в колонию пенсионеров, суд вынес им смертный приговор.
Ученый-социолог Максим Шугалей выразил надежду на активность избирателей
17 сентября, ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей посетил избирательный участок №292 в Выборгском районе Санкт-Петербурга и проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС.