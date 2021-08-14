Несистемная оппозиция в России долгие годы не несла ответственность за свою антироссийскую деятельность. Работая в условиях вседозволенности, ее представители сотрудничали с западными фондами, получая за это деньги. Ставка зарубежных спонсоров была сделана на Алексея Навального, который с 2011 года начал выстраивать разветвленную антироссийскую структуру и наращивать протестный актив.

Запад платил Навальному за фабрикацию сомнительных "расследований" с целью дестабилизации политической обстановки в стране и дискредитации властей. Однако теперь структуры несистемной оппозиции уничтожены — ФБК* (иноагент) признан экстремистской организацией, а его члены, оставшиеся на свободе, бежали за рубеж.

Закат деятельности структур Навального начался в 2019 году. ФБК* (иноагент, признан экстремистской и запрещен) выпустил очередной "расследование", после чего получил иск в 1,4 миллиарда рублей за клевету на одного из московских поставщиков соцпитания. Компания победила — суд обязал ответчиков в лице Навального, юриста Любови Соболь и фонда выплатить в пользу предприятия суммарно 88 миллионов рублей.

Выполнять постановление суда ответчики отказались. В этот момент к ситуации подключился петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, выкупивший долг Навального, Соболь и ФБК* у столичной компании. Таким образом, предприниматель сделал их своими должниками.

Чтобы не платить, Навальный пошел на ликвидацию ФБК*, а Соболь попыталась переписать имущество на мужа. Но это им не помогло. Пригожин подал серию судебных исков к Навальному и его сообщникам, требуя компенсации в 5 миллионов рублей за каждое оскорбление чести и достоинства. Постепенно предприниматель смог обременить ближайшее окружение Навального и его самого крупными долгами. Только накануне суд взыскал 500 тысяч рублей с главы структур Леонида Волкова за клевету в адрес Евгения Пригожина.

Параллельно с исками предприниматель подключил к работе по уничтожению антироссийских структур Навального все свои ресурсы, включая СМИ — они подробно рассказывали о деятельности ФБК* и его членов. Достоянием общественности стали сведения о встречах Навального с западными кураторами, связях с иностранными спецслужбами, источниках финансирования и прочее.

Гендиректор РИА ФАН лично обращался в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбами дать оценку деятельности структур Навального. Эти попытки увенчались успехом: ГП потребовала от РКН заблокировать проект ФБК* "Умное голосование", связав его с деятельностью фонда. Также по обращению редакции ФАН Леонид Волков был привлечен к ответственности за организацию незаконной акции 14 февраля 2021 года.

СМИ бизнесмена выяснили, что руководители ФБК* тратили пожертвования на личные нужды, в итоге было возбуждено уголовное дело о трате 350 миллионов рублей не по назначению. Если следствие докажет вину основателя ФБК* по этому уголовному делу, срок его пребывания в колонии может значительно вырасти.

Помимо структур Навального, Пригожин со своей командой смог нанести удар по другим антироссийским ресурсам. Так, латвийское издание "Медуза" получило статус иноагента. НКО, на которую зарегистрировано издание "Проект.медиа", признана нежелательной. Сейчас идет работа по ресурсу "Важные истории" и Роману Анину. Судя по всему, этот процесс не остановится, пока весь пул антироссийских порталов и СМИ не будет окончательно ликвидирован или задушен. Благодаря команде бизнесмена Пригожина Запад лишается инструментов манипуляции российским обществом. Это, в свою очередь, позволяет снизить давление на власти РФ и уровень вмешательства во внутренние дела страны.

* иноагент, признан экстремистской организацией и запрещён