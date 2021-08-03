Памятник "Апраксин двор" нуждается в срочных инвестициях

Смольный не проявляет интереса к восстановлению Апраксина двора. Между тем здания комплекса, имеющего статус объекта культурного наследия, продолжают разрушаться. Бизнес считает, что ситуация сдвинется с мертвой точки лишь после того, как знаменитая "Апрашка" придет в аварийное состояние, пишут СМИ.

В скором времени 66 арендаторов покинут занимаемые площади комплекса, поскольку АО "Апраксин двор" лишилось права доверительного управления помещениями объекта. ФАС не согласовала продление истекшего договора, рекомендовав провести торги для определения нового распорядителя.

Профильные комитеты Смольного не привлекают инвесторов, способных вложиться в восстановление этого объекта культурного наследия (ОКН). Более 70 000 квадратных метров площадей Апраксина двора, которые принадлежат городу, не используются. Попытки восстановить объект были. В 2018 году одна компания обрела статус стратегического инвестора и, согласно федеральному закону "О защите конкуренции", могла претендовать на целевое получение земельного участка. Но такой нормы не было в местных законах. ЗакС в 2019 году внес соответствующий законопроект, но после двух чтений документ был "заморожен".

Как сообщали СМИ, рассмотрение законопроекта порекомендовал отложить губернатор Петербурга Александр Беглов, ссылаясь на риск утраты прав города на исторические здания после передачи последних бизнесу. Поэтому до сих пор стратегический инвестор не может начать работу по восстановлению корпуса № 37-38. До конца 2019 года инвестор планировал вложить в работы 700 миллионов рублей, но за прошедшие 2 года стоимость материалов возросла в 1,5 раза. Теперь стоимость проекта оценивается в миллиард рублей.

Эксперты полагают, что простоя можно было бы избежать, поскольку Петербург мог предоставить здания Апраксина двора инвестору только на основе федерального законодательства. Однако для этого нужно еще и желание городских властей. По мнению руководителя отдела рынков капитала и инвестиций компании Maris Алексея Федорова, ждать, что Смольный изменит свою позицию, нет смысла. По всей видимости, городские власти начнут решать проблему после ее перехода в критическую фазу.

Бизнес пытался обратить внимание чиновников на ситуацию, организовав круглый стол, на который пригласили представителей профильных комитетов Смольного. Но чиновники не явились на мероприятие. Проигнорировал встречу и глава комитета по инвестициям Роман Голованов. Вероятно, такое решение было принято чиновниками, чтобы избежать критики за их прошлые предложения по Апраксину двору, реализовать которые невозможно.

Предприниматели потребовали от губернатора Беглова лично подключиться к решению проблемы. Бизнес предложил воссоздать исторические архитектурные объекты комплекса, превратив его в современный городской квартал. Подобный объект гарантированно вошел бы в городские туристические маршруты. Однако даже это предложение Смольный не оценил, предпочитая игнорировать проблему Апраксина двора дальше.