Следующий год — юбилейный: 30 лет в Петербурге безуспешно пытаются привести в порядок Апраксин Двор

Арендаторов и владельцев помещений Апраксина Двора не пригласили на совещание, которое должно было состояться 29 июля в комитете имущественных отношений Смольного. За закрытыми дверьми обсуждалась судьба знаменитого исторического рынка, который уже более 30 лет не могут реконструировать.

Архитектурный комплекс "Апраксин Двор" был возведен в конце XVIII века. В настоящий момент он признан объектом культурного наследия регионального значения. При этом 57 корпусов рынка, занимающего 14 гектаров исторического центра, пребывают в запущенном состоянии. К тому же, "Апрашка" стала территорией, где часто можно встретить нелегалов. Органы правопорядка периодически устраивают рейды по "зачистке" рынка от сомнительных личностей, прибывающих из зарубежья, но уже на следующий день их ряды пополняют новые нелегалы.

Затянувшееся обсуждение будущего рынка и его реконструкции вызывает недоумение петербуржцев, ведь об этом говорят уже почти 30 лет. За это время состояние памятника архитектуры лишь ухудшилось.

Нерешенным вопрос реконструкции комплекса "Апраксин Двор" остается с 1992 года, когда на основании распоряжения Мэра Санкт-Петербурга был разработан проект программы реставрации, реконструкции и развития исторического рынка. В 1993 году была утверждена концепция развития торговой территории. В 1994 году вещевой рынок должен был покинуть Апраксин Двор, но этого так и не произошло.

Затем был 2007 год и торги, в которых приняли участие две фирмы. За ними просматривались интересы авторитетных игроков рынка: "Ренессанс Апраксин двор" была подконтрольна миллиардеру Шалве Чигиринскому, а "Главстрой-СПб" — Олегу Дерипаске. Победила последняя.

"Гластрой-СПб" провел конкурс международного уровня на лучшую концепцию реконструкции. К 2008 году у Апраксина двора был инвестор, а также проект от британского архитектурного бюро Wilkinson Eyre, который предполагал снос 10-15% строений. Но сносить корпуса комплекса мешал охранный статус исторического объекта. Поэтому реновация так и не началась. При этом инвестор не платил аренду и сдавал площади под нецелевые нужды. Все закончилось в 2013 году отказом властей продлевать контракт с "Гластрой-СПб".

В том же году Петербург провел собственный тендер на архитектурную концепцию Апраксина Двора. Так появились два варианта реконструкции, предложенные

московским архитектурным бюро Тимура Башкаева

и "Студией 44" Никиты Явейна (проект был разработан по заказу компании Glorax Development).

Нужно ли говорить, что ни один из проектов реконструкции и приспособления Апраксина Двора под современные нужды так и не был реализован.

В 2017 году Смольный провел уже третий по счету аналогичный конкурс, в котором предпочтение было отдано новой концепции от "Студии 44". Реализовывать ее должны были несколько инвесторов. Среди них — миллиардер Николай Пономарев, чья "Инвестиционно-строительная компания Апраксин Двор" (входит в концерн "Питер") стала крупнейшим владельцем объекта. Вице-губернатор Игорь Дивинский говорил, что Апраксин двор станет "жемчужиной в центре города". Работы по реконструкции должны были начаться в 2017 году, но этого не произошло.

В июне закончился договор с АО "Апраксин Двор", в чьем управлении находился рынок. Продлению контракта воспрепятствовала ФАС, и памятник архитектуры вновь был возвращен городу. Это означает, что вскоре арендаторы будут вынуждены освободить занимаемые площади и помещения. Им установлен срок до начала сентября. Бизнесмены и инвесторы и рады бы обсудить сложившуюся ситуацию с властями города, но такой возможности они не имеют: представители профильных комитетов Смольного и администрация Центрального района игнорируют встречи с бизнесменами.