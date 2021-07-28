Расследование ФАН: Bellingcat переделывал "Вагнергейт" по заказу западных спецслужб против Зеленского

Скандально известное интернет-издание Bellingcat, позиционирующее себя как независимую исследовательскую группу, неоднократно анонсировало грядущий фильм-расследование, посвященное "Вагнергейту" — грандиозному провалу операции Службы безопасности Украины, в рамках которого планировалось массовое похищение граждан России. Выпуск неоднократно переносился, но вероятно, в этот раз публика все же сможет ознакомиться с творением расследователей. Версий о причинах таких частых переносов много, но в целом экспертное сообщество сходится на том, что основная задача авторов — подготовка почвы для очередной перемены основных актеров на политической арене Украины.

Редакция Федерального агентства новостей имеет основания утверждать, что существует не менее двух версий фильма. Журналисту Христо Грозеву, одному из ключевых участников группы Bellingcat, напрямую воспретили публиковать одну из них его руководители из ЦРУ США. Эта замена произошла из-за изменений политических раскладов на Украине и намерения американцев использовать материалы "расследования" для управления зиц-президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бойцы виртуальной ЧВК

Интрига, с которой связано громкое "расследование", завязалась в 2020 году. Поначалу ситуация выглядела просто безумно. 29 июля 2020 в Белоруссии местные органы госбезопасности задержали 33 мужчин из России, которых представили как "бойцов иностранной ЧВК". 32 человека были захвачены в санатории "Белорусочка" неподалеку от Минска. Еще один был арестован отдельно. Все это случилось на фоне откровенно не самой стабильной ситуации в республике: приближались президентские выборы, президент Лукашенко заранее был уверен, что они будут сопровождаться массовыми протестами и делал намеки на некие внешние силы, которые могут подтянуть для разжигания беспорядков наемников извне. Эта мысль, вполне возможно, была аккуратно подброшена правителю Белоруссии.

Как бы то ни было, местные силы правопорядка получили некие данные о прибытии в Белоруссию 200 иностранных боевиков. При этом ситуация изначально выглядела похожей на плохую политическую оперетту. "Наемники" не делали ничего, чтобы быть незаметными, и вели себя как на военизированном курорте, вплоть до того, что у некоторых нашли нашивки с дурацкими надписями вроде "Наш бизнес — смерть". Все это с самого начало дало почву для самых разных версий, включая такие, которые казались позаимствованными из плохих шпионских романов. Заявления Александра Лукашенко о том, что по его сведениям в провокацию против Белоруссии "вложены миллиарды долларов" явно не охлаждали накалившуюся обстановку, а демоническую "частную военную компанию "Вагнер", с которой тут же связали задержанных, склоняли на все лады.

Между тем, газета "Комсомольская правда" провела собственное расследование, которое увидело свет в начале августа.

Реальность, реконструированная корреспондентом "Комсомолки" Александром Коцем, оказалась более закрученной, чем любые домыслы. Как оказалось, история с "вагнеровцами" была частью дерзкой и сложной операции Службы безопасности Украины.

Спецслужбисты организовали целую операцию по выманиванию на территорию Украины ветеранов боевых действий в Донбассе и вообще россиян, которые хотя бы в первом приближении могли походить на бойцов ЧВК. Для этого при помощи виртуальных сирийских номеров телефонов некий неизвестный обзванивал донбасских ополченцев и сотрудников частных охранных предприятий. Их вербовали будто бы для выполнения неких задач на территории Ливии. Помимо виртуальных персонажей, в частности некоего "менеджера по безопасности" Сергея Безинского, якобы работавшего на "Роснефть", но в действительности вообще не существовавшего, анонимным вербовщикам удалось заманить в свою игру Артема Миляева с позывным "Шаман". "Шаман" согласился помочь сформировать группу и сам вербовал людей, собирая их анкеты с фото и банковскими реквизитами. Все это было передано "службе безопасности "Роснефти". Навербовать удалось 180 человек, которых разбили на пять отдельных групп. В ходе вербовки авторы игры устроили целый спектакль — так, "куратор" группы якобы погиб в Ливии, и "солдат фортуны" переориентировали на выполнение заказов в Венесуэле — таких же виртуальных, как и все прочие детали приманки для этого капкана.

24 июля "в Латинскую Америку" должна была вылететь первая группа во главе с самим "Шаманом". Билеты приобретались через компании, зарегистрированные на Украине. Маршрут якобы проходил по линии Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. В Белоруссии их встретил некто по имени Геннадий Компан, который на двух микроавтобусах отвез "наемников" в Минск. Компан был не единственным актером спектакля: так, санаторий "Белорусочка" для размещения фальш-наемников бронировала некая Лариса Самарина — будто бы представлявшая посольство России в Турции.

А 29 июля всех несостоявшихся рыцарей удачи неожиданно задержали местные силовики.

Явка провалилась

Украина немедленно потребовала экстрадиции "вагнеровцев". Многие из захваченных в санатории, раньше воевали в Донбассе, и показательное судилище было бы огромным успехом для Киева и чудовищным провалом для Москвы, причем вне зависимости от того, как и зачем они в реальности прибыли в Белоруссию. Однако Лукашенко пожелал, чтобы по поводу ситуации высказалась не только украинская, но и российская прокуратура. По украинским данным, Лукашенко все же обещал выдать захваченных Украине. Однако после последовательных телефонных переговоров между Лукашенко и Зеленским и Лукашенко и Путиным задержанных не просто освободили, но и принесли извинения.

А вслед за благополучным разрешением проблемы незадачливых "вагнеровцев" грянул скандал на Украине. Началось с того, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко и Александра Турчинова) заявил, что всю операцию по похищению россиян затеяли украинские спецслужбы. Гончаренко сразу пошел с козырей и обвинил в провале ближайшее окружение Зеленского. "Без сомнений", виноват был некий "крот", занимающий очень высокий пост.

Противники Зеленского выдвинули версию, в рамках которой глава Офиса президента Украины Андрей Ермак присутствовал при докладе по поводу готовящейся операции. 24 июля план похищения докладывался Зеленскому начальником Главного управления разведки Украины генерал-полковником Василием Бурбой и первым заместителем главы СБУ генерал-майором Русланом Баранецким. Ермак, по этим данным, заявил о необходимости отложить операцию до 30 июля, с чем согласился Зеленский.

Замысел операции сводился к следующему. Самолет с "вагнеровцами" вылетает из Минска на Стамбул. В воздушном пространстве Украины его под неким благовидным предлогом — например, сообщив экипажу о якобы минировании самолета — сажают в украинском аэропорту. Представители украинских спецслужб, которые снимают "наемников" с рейса и берут под арест. После чего открывался бы колоссальный простор по использованию этой ситуации Киевом. СБУ и ГУР получили бы в актив блестящий успех, престиж Зеленского мог резко вырасти, Россия, напротив, получала бы скандал, позор и оглушительный удар по репутации, а между Белоруссией, Россией и Украиной неизбежно провоцировалось резкое обострение отношений — и без того не самых простых и безоблачных.

Замысел был эффектный, просто-таки лихой. Однако по утверждению Гончаренко, сведения об идущей операции были выданы белорусам неким источником в Офисе президента Украины. Мало того, 5 августа глава ГУР Украины отправился в отставку.

Однако судя по всему, реальные заказчики всей этой грязной истории находятся далеко и от Украины, и от Белоруссии, и естественно, от России.

Тень ЦРУ

По мнению руководителя Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, операция изначально разработана ЦРУ США. В рамках этой задумки украинские спецслужбы были только техническими исполнителями — не очень, вдобавок, умелыми. Причем по данным Шугалея, план был гораздо более жестоким, чем просто арест "наемников" на территории Украины.

"В марте-апреле 2020 года агентами ЦРУ, прикомандированными к африканскому командованию вооруженных сил США по направлению Триполи, была запланирована операция совместно с гражданами Украины, сотрудниками СБУ. Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу "мультикам", после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить — уничтожена диверсионно-разведывательная группа ЧВК "Вагнер". Именно с этой целью офицеры ЦРУ вступили во взаимодействие с СБУ", — заявил Шугалей.

По мнению Шугалея, операция не удалась из-за позиции Турции. Анкаре не нравились последствия, которые может иметь такая резня в ее отношениях с Россией. Турки начали затягивать организацию вылета, и пока суд да дело, белорусская сторона арестовала "наемников".

Стоит отметить, что подобные операции не являются чем-то небывалым. Так, в 2016 году на территорию Украины заманили Рафаэля Лусварги, гражданина Бразилии, воевавшего под Луганском на стороне ополчения. Украинским спецслужбам таким же способом — обещанием работы — удалось затащить бразильца в аэропорт Борисполь, где его и захватили. Лусварги приговорили к 13 годам лишения свободы за "наемничество", но в итоге освободили в ходе обмена пленными. Очевидно, схема показалась перспективной украинским спецслужбам.

Однако потенциальный триумф украинской разведки на деле обернулся оглушительным провалом. По традиции, начались поиски предателей, и главным изменником, судя по всему, было решено назначить Зеленского. Эта история и должна была стать сюжетом фильма Bellingcat с заранее назначенным виновным. Дурно пахнущее пятно на пиджаке Зеленского было бы полезно и для Петра Порошенко, который проиграл президентские выборы, но не утратил амбиций, и западным кураторам, ответственным за украинское направление.

Статисты и режиссеры

Весной 2021 года на Украину прилетел Христо Грозев, один из ключевых деятелей Bellingcat. Он намеревался снять фильм о скандале вокруг "вагнеровцев", который бы демонстрировался на стриминговых платформах. В съемках принимали участие в том числе высокопоставленные деятели украинских спецслужб, включая бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Планы были наполеоновские, включая номинирование на "Оскар".

Сама по себе Bellingcat — организация, плотнейшим образом связанная со спецслужбами США и Британии. Она финансируется через многочисленные фонды, работающие с МИД Великобритании, Конгрессом США и т. п. структурами. Очевидно, оттуда и исходили техническое задание на смелое расследование, и выводы, к которым должны были прийти независимые разоблачители.

Однако выход потрясающего разоблачения отчего-то начал откладываться. Первоначально планировался запуск картины 15 марта, затем его отложили на май, а потом перенесли на осень, или на 29 июля — годовщину события.

По данным ФАН, существует две версии фильма с очень по-разному расставленными акцентами.

В одном варианте речь идет о блестящих украинских спецслужбах, спланировавших дерзкую и красивую операцию.

В другом — демонстрируется слабость и некомпетентность украинских властей.

Первоначально, вероятно, в качестве основного варианта планировался первый. Однако в мае 2021 года в Белоруссии принудительно посадили самолет с оппозиционным деятелем Романом Протасевичем на борту. Посадка Протасевича была в штыки принята западной общественностью, но на фоне суеты вокруг белорусского оппозиционера рассказ о том, какая могла бы получиться удалая операция у СБУ и ГУР, стал бы выглядеть чересчур лицемерным и двусмысленным даже для привыкшей ко всему и лояльной аудитории.

По мнению политолога Александра Дугина, текущая реальная задача фильма — удар по окружению Зеленского и ему самому.

"Целью расследования может являться удар по клану президента Украины Зеленского, попытка дискредитировать его. Зеленский сегодня не устраивает никого. Отсюда и тайминг. Пора убирать Зеленского, обвинить его в чем-то наподобие "госизмены" и подготовить на Украине приход к власти более радикального клана. Традиционно поддерживаемых неонацистов или жаждущего реванша Порошенко, который за возвращение к власти будет готов для глобалистских хозяев пойти на все. Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского истеблишмента (либеральные ястребы и неоконсерваторы). Эти круги явно не удовлетворены Зеленским, который частично пытается играть в прагматика-реалиста (заявления о желании переговорить с Путиным, попытки сближения с Китаем). Даже такие робкие и непоследовательные шаги в сторону признания Киевом многополярности как свершившегося факта в ядре однополярного мира оцениваются как угроза".

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и личные интересы создателя фильма. Христо Грозев уже составил себе репутацию человека, весьма пластичного в моральных вопросах, и не страдающего от избытка щепетильности при выборе спонсоров.

С Россией и Украиной у него сложные отношения. Грозев приобрел известность после крушения малазийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году. Существует версия, в рамках которой захваченные россияне должны были послужить для дополнительных обвинений в адрес России в связи с событиями в повстанческих республиках — в том числе, к примеру, связанных с авиакатастрофой.

При этом тема фильма о "вагнеровцах" явно вызывает у Грозева нервную реакцию. Вполне вероятно, что проблема состоит в том, что разных заказчиков интересуют разные варианты трактовки описываемых событий. Поскольку Грозев и его структура используются в качестве настоящего тарана — так, в Европарламенте Bellingcat предлагают признать легитимным источником информации. Так что возможности — и риски — для Грозева весьма высоки. На Украине он оказывается в состоянии решать судьбы очень высокопоставленных лиц, включая первое.

Наконец, медлительность Грозева может быть объяснена желанием выждать удобного момента, когда публикация компромата окажет наиболее сокрушительный эффект на тех, против кого он направлен. Пока что фильм Bellingcat висит в качестве дамоклова меча — и неизвестно, на кого и с каким результатом он обрушится. Действующие украинские власти и без того находятся в положении, для описания которого слово "неустойчивость" будет очень деликатным.

Украина — страна, прочно погрузившаяся в болото третьего мира по всем наблюдаемым параметрам. Полунищие жители государства, в котором история успеха чаще всего выглядит как эмиграция, наследство СССР бездарно проедено, а сменяющиеся правительства выглядят одно другого слабее и вороватее, едва ли с восторгом встретят очередную демонстрацию некомпетентности и глупости. Ни действующий президент, ни его партия "Слуга народа" не пользуются популярностью, и в глазах основной массы украинцев Зеленский — это уже давно не человек, хорошо делающий юмористические программы, а правитель, который совсем не комичным образом промотал народное доверие.

В таких условиях оттоптаться на политическом трупе могут захотеть многие. Начиная от бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, и заканчивая председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Аваков — опытный интриган, но обладает откровенно не лучшей репутацией. А вот Разумков куда меньше многих успел замазаться в скверных проделках украинских властей.

Как отмечают авторы популярного украинского политического канала "Зрада чи Перемога":

"Сейчас проще сказать, кто не хочет выступить против Зеленского. Потому что после событий этой недели на него даже в Офисе Президента смотрят как на хромую утку и подумывают о путях к отступлению. Разумков в последние месяцы явно пытался демонстрировать свою несистемность, самостоятельность. Чем, надо сказать, сильно раздражал ОП. Особенно когда не поддержал механизм санкций СНБО в отношении украинских граждан и не голосовал за блокировку телеканалов и части активов, принадлежащих Медведчуку и Тарасу Козаку".

Автор расследования казуса с "минскими наемниками" Александр Коц замечает, что у иностранных держав и международных организаций накопилась усталость от эскапад Киева:

"Есть ощущение, что у партнеров официального Киева наступила большая усталость от Зеленского и его команды. И на это наложились какие‑то договоренности между Путиным и Байденом в Женеве, которые публично не афишировались. Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" — это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским. И сейчас все силы будут использовать это против него. Мы уже видим, что американцы отказались от участия в нормандском формате, потому что прекрасно осознают его бесперспективность при нынешней киевской власти. Штаты сбросили на Германию ответственность за то, что будет происходить после 2024 года, когда заканчивается контракт по транзиту. Внутри страны инициируется дело в ГБР о госизмене Зеленского и его окружения в контексте великой зрады в операции по вагнеровцам, "Оппозиционная партия — За Жизнь" уже призывает его уйти в отставку и назначить досрочные выборы… Все это лежит в одной канве — Зеленский надоел всем. И расследование Биллингкэта может стать детонатором как минимум для инициирования процесса импичмента".

На 30 августа планируется визит Зеленского в Белый дом, и по всем признакам он будет носить характер явки президента Украины на торжественную "порку". Сложно представить, в чем "слуга народа" может приискать утешение — последние новости украинской политики представляют собой яркий, но никого не радующий поток срама и позора. Коррупционные скандалы, гомерическая некомпетентность чиновников, вопиющая неспособность довести до конца хоть одну реформу и недоговороспособность на мировой арене создают вполне определенный фон встрече. Достройка "Северного потока — 2" и заморозка очередного пакета военной помощи должны бы вызывать у украинского президента бешенство, но реальность грубо ставит перед невеселым выбором — кусать ботинок или целовать.

В таком контексте фильм Bellingcat может легко оказаться инструментом, вгоняющим неудачливого правителя еще глубже в позицию покорности. Сорокамиллионная страна со стратегически значимым географическим положением, из президента которой можно вить веревки — это в любом случае ценный актив. А принятию нужных решений занесенный над шеей топор способствует всегда.