Семью Пекарева заподозрили в связях с "похоронным картелем"

Глава совета депутатов Электростали Владимир Пекарев через своих родственников и партнеров может влиять на различные сферы деятельности в трех районах Подмосковья, пишут СМИ.

Электросталь, Ногинск и Павло-Посадский, подмосковные округа, играют серьезную роль в жизни Владимира Яновича Пекарева. Развивать бизнес он начал в 90-е, открыв компанию "Ост-Алко", которая производила алкогольные напитки. Под его руководством в те годы трудился Андрей Радин, который затем стал главой администрации Ногинского района.

Когда Пекарев начал свою политическую карьеру, дела членов его семьи и партнеров тоже пошли в гору, причем их интересы сосредоточились как раз в трех вышеуказанных районах. СМИ сообщали, что охранный бизнес фактически принадлежит дочери Владимира Яновича — Елене Пекаревой. С ней связывают компанию "ЧОП "Союз-Ост", которая на торгах получает крупные госконтракты, причем, возможно, через картельные схемы. По совпадению конкурентами на торгах у этой компании обычно

По информации сервиса "Руспрофайл", Пекарева Татьяна Яновна выступает директором МКУ "Центр регулирования и контроля в сфере похоронного дела Богородского округа Московской области". Вероятно, она является сестрой депутата.

Похоронное предприятие заключает как заказчик контракты на крупные суммы — например, с 2016 года были заключены несколько десятков контрактов на 112 млн рублей. Обычно заказы "Центра" исполняют компании ООО "ТБ-2000" и ООО "Эм Инжиниринг", которые связаны с неким Евгением Тихомировым.

Эти компании связывает еще и то, что в 2021 году антимонопольщики признали наличие картельных сделок между ними. По сообщению УФАС, компании могли заключить госконтракты на более чем 69 миллионов рублей. Могла ли каким-то образом иметь отношение к этому картелю Пекарева — у журналистов нет информации, поскольку проверка ФАС продолжается. Но такая вероятность не исключена, учитывая тесные связи компаний.

Напомним, что похоронный центр Пекаревой работает в Ногинском районе, главой администрации которого ранее являлся сотрудник Пекарева Андрей Радин. В связи с ним нельзя не упомянуть Владимира Лаптева — тоже бывшего главу округа. Они вместе с Радиным создали компанию ООО "ТИК "Богородская", которая затем стала учредительницей огромного количества других фирм.

Так, "ТИК "Богородская" учредила "Управляющую компанию "Жилищно-коммунальные услуги" ("УК "ЖКУ"). С 2011 года учредителем в ней стал Евгений Тихомиров. То есть, человек, который плотно сотрудничает с Пекаревой, может быть связан с Радиным и Лаптевым. Так что нельзя утверждать, что сама Пекарева и семья Пекаревых вообще не имеют никакого отношения к картелю. Тем более, что как раз это могло приносить участникам немалую выгоду почти в 70 млн рублей.