Русские в Африке: фильм "Турист" рассказал о работе наших инструкторов в ЦАР

Фильм "Турист" рассказывает отечественному зрителю о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Это хороший боевик, который приятно удивляет как любителей жанра, так и тех, кто к нему равнодушен. Подробную рецензию на картину представили аналитики портала "История.рф".

Одна из основных "фишек" кино заключается в том, что ранее на больших экранах России не поднималась тема Африки. История снята на территории ЦАР. Она посвящена совсем недавним событиям, с последствиями которых все еще справляется непонятная и далекая страна. Для нас картина важна тем, что через нее мы узнаем о роли России в жизни центральноафриканцев.

Нужно похвалить кинематографистов за то, что они смогли отделить вымысел от действительности. "Турист" основан на реальных событиях, однако создатели ясно дали понять, что на экране не документальное кино. Отдельно радует картинка, на фоне которой развиваются события. Даже через экран можно ощутить весь африканский колорит: жарит солнце, в невыносимой духоте гудят москиты, а боевики скрываются в ярких, зеленых лесах.

Российские инструкторы попадают в ЦАР по приглашению официальных властей. Они обратились к РФ, чтобы она помогла прекратить многолетние конфликты и вернуть мир в республику. Наши специалисты призваны подготовить вооруженные силы (FACA), полицию и жандармерию. Они должны не позволить боевикам захватить страну.

Персонажи фильма радуют зрителя. За ними интересно наблюдать, а по ходу истории они становятся все более глубокими. Каждый из них — личность. У каждого за плечами опыт, свои "тараканы", свой характер. Невольно начинаешь верить, что перед нами старые вояки, которым пришлось защищать слабых.

Главный герой прибывает в ЦАР в составе группы инструкторов. Старшие товарищи не воспринимают коллегу с позывным Пионер всерьез. Когда тот просит сменить кодовое имя, его называют Туристом. Коллеги демонстрируют новичку, что не верят в то, что он приехал работать. Африка — не место для авантюриста, который не понимает всей опасности и ответственности.

Злодеями в этой истории выступают боевики из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе радикалы собираются совершить государственный переворот. Бывший глава государства мечтает вернуться к власти силой.

Еще до того, как стороны конфликта сделают первые выстрелы, командиры начинают принимать решения, которые приведут их к победе. Они анализируют карты и ищут способы противостоять террористам.

Продуманный образ врага — еще один плюс "Туриста". Антагонисты умны и действительно опасны. Давно в кино не показывали противника, который на самом деле преследует цель и представляет реальную угрозу.

Нельзя забывать о том, что "Турист" — военное кино. А значит особое место в сценарии занимают сцены боев. Экшн снят почти документально, он не перенасыщен графикой. Персонажи ведут себя как реальные люди: мы не увидим пафосных речей и излишнего драматизма. И даже у опытных военных после стычки с бандитами дрожат руки.

Приятно удивили местные артисты. Полевой командир боевиков Антуан и девушка-сержант наверняка запомнятся зрителю. При этом безымянные боевики тоже не остаются безликими. Актеры смогли действиями и поведением показать, кто из них профессиональный наемник, а кто просто радикал.

"Турист" справляется с главной задачей, которую перед ним поставили. Нашим зрителям объяснили, почему помощь России в Центральноафриканской Республике имеет такое большое значение. Отечественные специалисты, которых в западной прессе часто относят к сообществу бывших военнослужащих "ЧВК Вагнера", обеспечили победу правительственных сил над CPC. У жителей ЦАР появилась надежда на то, что в их дома вернется мир, а страна сможет восстановиться и добиваться развития.