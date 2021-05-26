"Фонтанка" запугивает читателей устаревшими теориями о заговоре на рынке школьного питания

Издание "Фонтанка" 25 мая опубликовало новую статью о петербургском рынке школьного питания. Материал акцентирует внимание на недавнем инциденте, связанном с главой Управления социального питания Алексеем Барабанщиковым: на него напали неизвестные в масках. Автор статьи пишет о том, что нападение на Барабанщикова произошло после того, как он представил городскому правительству окончательный проект реформы сферы соцпитания.

По информации издания, документ регламентирует передачу прав на проведение аукционов на организацию школьного питания комитету по госзакупкам. Также якобы должны увеличиться лоты (с 40 миллионов рублей до 140-200 миллионов рублей).

"Фонтанка" утверждает, что после реализации проекта многие частные комбинаты питания (как и некоторые городские предприятия) окажутся вне рынка и не смогут участвовать в тендерах.

В качестве показателя опыта компании, которую допустят до торгов, будет считаться исполнение госконтракта на сумму не менее 20% от начальной цены лота. Иными словами, чтобы побороться за лот на сумму 140 миллионов рублей, предприятие должно иметь среди ранее исполненных контрактов один на сумму не менее 28 миллионов рублей.

Учитывая среднюю стоимость контракта на организацию питания в школах Петербурга (10-15 миллионов рублей), из текста "Фонтанки" получается, что большинство небольших фирм и комбинатов не смогут участвовать в аукционах.

Однако не все так просто с выводами журналиста. Отметим, что КГЗ в 2020 году действительно организовал ряд тендеров по данной схеме. В декабре появились два лота на обслуживание школ Приморского района. Каждый лот превышал по стоимости 200 миллионов рублей.

Потенциальные участники тендера должны были иметь хотя бы один исполненный контракт ценой свыше 40 миллионов рублей. Однако Федеральная антимонопольная служба аннулировала аукцион, признав сильное укрупнение лотов неоправданным, о чем также писала "Фонтанка".

Позиция антимонопольщиков заключалась в следующем: средняя цена каждого контракта в вышеупомянутых лотах составляла в среднем 18 миллионов рублей. Согласно законодательству РФ, 20% порог не может быть выше этой суммы. В данном случае — не более 18 миллионов рублей. Поэтому тендеры не состоялись.

О нежелательном укрупнении лотов по подобной схеме ранее говорил и глава комитета по госзаказу Александр Жемякин в беседе с журналистами "Делового Петербурга". По его словам, практика укрупнения лотов, конечно, выгодна городу с точки зрения экономии бюджетных средств, поскольку поставщики могут идти на существенное занижение цены тендера.

При этом глава комитета по госзаказу предложил брать в зачёт стоимость не одного выполненного контракта, а сумму всех исполненных кандидатом. Таким образом удастся прийти к компромиссу, поскольку данный шаг позволит формировать крупные лоты для заказчика и допустить к тендерам компании с разным опытом работы, не ограничивая конкуренцию. Однако, как отметил Жемякин, для этого потребуется внести изменения в существующие законы РФ.

"Вопрос организации таких совместных закупок требует, несомненно, доработки", - подытожил Жемякин.

Из этого следует, что "Фонтанка" опоздала с претензиями по поводу реформы рынка соцпитания, якобы связанной с укрупнением лотов. Решение ФАС и предложение главы КГЗ Петербурга основаны на федеральном законодательстве. Чтобы воплотить в жизнь реформу в сфере соцпитания, о которой пишет издание, необходимо скорректировать законы, о чем и говорил Жемякин — при действующем законодательстве это невозможно.

Но даже если подобное и случится, рынок все равно останется открытым для компаний, поэтому заявления "Фонтанки" выглядят скорее домыслами, чем реальной перспективой.

Судя по всему, издание преследует цель не рассказать правду общественности, а атаковать позиции главы петербургского УСП. Стоит отметить, что ранее "Фонтанка" отмечалась необоснованной критикой в адрес Барабанщикова. В частности, ресурсу не понравился Единый стандарт питания Петербурга, разработанный УСП, однако в статье журналисты серьезно напутали факты, так что критика вышла неубедительной.

В последние несколько месяцев "Фонтанка" приписывала Барабанщикову связи с различными петербургскими комбинатами питания.

В частности, издание в своих статьях о сфере соцпитания сообщало, что глава УСП якобы "помогает" предприятию "КСП Красносельского района" и якобы именно в интересах этой компании инициирован "передел" рынка путем реформирования. Однако год назад "Фонтанка" сообщала обратное, заявляя, что городское Управление социального питания способствует продвижению интересов частных комбинатов.

Примечательно, что у издания чудесным образом появилась видеозапись с места недавнего нападения на Барабанщикова, а перед атакой на чиновника была опубликована очередная статья с критикой главы УСП. В последней статье на данную тему редакция ресурса опубликовала фото заявления Барабанщикова в полицию. Как эти материалы оказались в распоряжении "Фонтанки", неизвестно.

Из вышесказанного следует, что рассуждения о печальных последствиях для большинства комбинатов из-за "мифического" укрупнения лотов — беспочвенны. Но информационные атаки на УСП и главу органа продолжаются. Кто выступает их заказчиком — неясно.

Реальное изменение в системе госзакупок произойдет — скорее всего, проведением аукционов будет заниматься КГЗ, а не районные администрации. Вероятно, это действительно скажется на доступе недостаточно чистых на руку частных комбинатов к тендерам, поскольку на районном уровне выше коррупционные риски, но в целом обществу изменения должны пойти только на пользу.

Стоит напомнить, что ранее ФАС раскрыла один из крупнейших картелей на рынке соцпитания Петербурга, в котором числились восемь компаний (в том числе крупнейший игрок местного рынка "Артис-Детское питание"). Участники картеля получали конфиденциальную информацию о тендерах от сотрудников администрации Колпинского района.

Также, говоря об интересных связях между комбинатами и районными администрациями, можно привести в пример ситуацию, которая сложилась во Фрунзенском районе, где комбинат "ТЗБ "Петроградская", балансировавший на грани банкротства, в последние 2 года выиграл почти все аукционы на обслуживание детских садов. Также предприятие получило немало контрактов на поставку питания в образовательные учреждения в соседних районах Петербурга.

Удивительно, но успехи "ТЗБ "Петроградская" совпали с назначением на пост главы Фрунзенского района Константина Серова. Еще одна деталь: "ТЗБ "Петроградская" принадлежит Евгению Лобанову, сыну владелицы комбината "ТЗБ" Веры Лобановой. Последнее предприятие несколько лет подряд выигрывало аукционы на обслуживание образовательных учреждений в Невском районе, который ранее возглавлял все тот же Константин Серов.

Более того, у некоторых игроков рынка есть рестораны и кафе в зданиях администраций, где они получают контракты. В частности, это "Фирма Флоридан", владеющая заведением в здании администрации Василеостровского района. Комбинат "Серна", в свою очередь, имеет кафе "Империя" в администрации Выборгского района и ресторан "Империя" в здании администрации Калининского района. По данным СМИ, владелица "Серны" Наталия Сорокина не платила аренду за площадь ресторана более семи лет.

Принимая во внимание тесные связи бизнеса в сфере соцпитания с районными чиновниками, вероятно, заказчиками критики реформы УСП могут выступать комбинаты, имеющие налаженные отношения с местными администрациями. Данная версия объясняет, почему "Фонтанка", судя по всему, намеренно искажает факты в своих материалах, чем вводит в заблуждение читателей.