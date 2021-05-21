В программе "Жить здорово" объяснили, почему в школах редко кормят хорошими сосисками

В школьные столовые необходимо вернуть детские сосиски и убрать свежие фрукты и овощи. Такое мнение выразила телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово" на Первом канале.

По словам Малышевой, сейчас в школьном меню можно встретить мясные тефтели, которые намного хуже по качеству, чем детские сосиски. Именно поэтому сосиски нужно вернуть в рацион российских школьников, считает телеведущая.

О пользе этого продукта рассказали и другие эксперты программы. Так, доктор технических наук Анастасия Семенова отметила, что над созданием детских сосисок работали лучшие специалисты в области детского питания и диетологи, а их производство регламентируется жесткими требованиями.

В свою очередь врач-педиатр Андрей Продиус пояснил, что нельзя сравнивать детские и обычные сосиски. По его словам, детские изготавливаются из мяса более высокого качества, а содержание полезных и питательных веществ в них значительно выше, чем в обычных. Помимо прочего, сосиски для детей содержат меньше жира и соли.

Предложение экспертов "Жить здорово" прокомментировала начальник отдела по гигиене питания Роспотребнадзора Надежда Раева. По её словам, появление в школьном меню детских сосисок зависит только от ценообразования и готовности поставщиков питания покупать данный продукт.

"В ходе надзорных мероприятий мы видим, что наши поставщики продуктов их не закупают. Это очень дорогое удовольствие", — заявила Раева.

Эксперт Роспотребнадзора также согласилась с утверждением Елены Малышевой о необходимости исключить из школьного меню свежие фрукты, так как их невозможно должным образом очистить или термически обработать.

На данный момент Роспотребнадзор не запрещает использование детских сосисок в школьном питании, однако не включает их в список рекомендованных и обязательных продуктов. Вместе с этим, комбинаты питания зачастую отдают предпочтение именно обычным сосискам, так как пытаются сэкономить на стоимости обедов для школьников. Зачастую это приводит к попаданию на столы учеников некачественной колбасной продукции, о чем ранее сообщали СМИ.

Так, петербургские издания рассказали о жалобе от родителей учеников 174 школы Центрального района, которые сообщили о низком качестве сосисок в столовой, от которых у детей появился дискомфорт в желудке. В данное учебное заведение еду поставляет комбинат "Северная Столица".

Также в Сети появляется много негативных отзывов о еде от поставщика АО "Артис-Детское питание", которого уличили в экономии на школьных обедах. Так, в ходе проверки санитарным ведомством школ Адмиралтейского района, которые обслуживает "Артис", инспекторы установили, что детям подавался холодный обед, а размер порций отличался от заявленного в меню. Помимо прочего, комбинат кормил детей от имени другого предприятия.

В другом районе Петербурга проверка показала, что помимо урезанного размера порций, энергетическая ценность еды от "Артис" значительно ниже рекомендованных значений. Подобная экономия комбината сказалась на качестве питания и стала причиной волны возмущения от родителей учеников. По мнению СМИ, жесткая экономия и использование "Артисом" дешевых продуктов стали следствием агрессивного демпинга на госторгах.