Исламисты могли готовить теракты по материалам Короткова

Во вторник, 18 мая, Приморский районный суд Санкт-Петербурга проведет заседание по иску журналиста "Новой Газеты" Дениса Короткова к редакции ФАН. В преддверии слушания журналисты издания решили обосновать свою позицию в отношении данного разбирательства. В свое время Федеральное агентство новостей обнародовало факты, которые, по мнению редакции, подтверждают связь Дениса Короткова с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ).

По словам журналистов, первые подозрения в связях Дениса Короткова с террористами "Исламского государства" появились в сентябре 2017 года. В Telegram-канале Directorate4 появилась фотография убитого боевика ИГ, рядом с которым лежали распечатки статьи Короткова на "Фонтанке". На одном из листов от руки записан личный номер телефона журналиста.

"Вероятно, все вышеперечисленное могло принадлежать представителю Службы безопасности Халифата ("Амният") или же боевику из разведывательной роты. Интересно, что на одном из бланков написан номер телефона с петербургским кодом. По нашим данным, номер принадлежит журналисту "Фонтанки" Денису Короткову. Это говорит о том, что, возможно, "Амният" контактировал непосредственно с самим журналистом", — сообщили авторы Telegram-канала.

В ответ на просьбу авторов Directorate4 прокомментировать данную информацию, Денис Коротков заявил, что его номер находится в открытом доступе. Представители Telegram-канала попытались самостоятельно найти контакт Короткова в Сети, однако сделать этого им не удалось.

"Сомневаемся, что боевики ИГ*, находящиеся в Сирии, могли справиться с этой задачей лучше. Если наши предположения верны, то контакт между "Амниятом" и журналистом состоялся. Однако по понятным причинам ни одна из сторон об этом не распространяется. Так бы все и осталось в тайне, если бы не гибель боевика и ошибка бюрократов из ИГ*", — предположили авторы канала.

Другой эпизод, который, по мнению журналистов ФАН, может указывать на контакты журналиста "Новой Газеты" с террористами, произошел год спустя. 3 февраля 2018 года стало известно о гибели майора Романа Филипова близ города Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Сообщалось, что его самолет попал под обстрел террористов, однако Филипов успел катапультироваться. Оказавшись на земле, пилот вступил в схватку с боевиками. Попав в окружение, Роман Филипов подорвал себя и террористов гранатой, выкрикнув: "Это вам за пацанов".

Спустя два дня после трагедии на "Фонтанке" появилась статья Дениса Короткова, в которой он на примере Филипова демонстрирует способ получения личных данных российских военнослужащих через сайт Минобороны РФ.

Публикация Короткова вызвала возмущение в обществе. Многие предположили, что данными методами могут воспользоваться боевики для организации террористических актов в России, чтобы отомстить за антитеррористическую операцию в Сирии. На это указывал и член Союза добровольцев Донбасса Михаил Комоляткин. Он обратился в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с требованием проверить статью Дениса Короткова.

"К сожалению, в нашей стране представители незаконных группировок, запрещенных, я подчеркну, в России группировок, таких как ИГИЛ, имеют место, несмотря на активное им противодействие со стороны спецслужб. И информация, собранная Денисом Коротковым, может представлять угрозу для семей и близких военнослужащих. В Уфе, например, террористы готовили два теракта в общественном транспорте и нападения на семьи пилотов ВКС РФ, участвующих в операции против ИГИЛ*", — заявил Комоляткин.

По мнению ФАН, подобные опасения частично подтвердились в октябре 2018 года, когда издание "Коммерсант" сообщило о нейтрализации ячейки террористов ИГ в Уфе. Сообщалось, что боевики планировали совершить несколько атак в городе, в том числе нападение на родственников военных, участвовавших в сирийской операции.

"Перед арестом террористы как раз обсуждали с заказчиками акции, находящимися в этой стране, что им делать с женщинами и детьми, которые окажутся у них в заложниках", — говорится в статье "Коммерсанта".

Редакция ФАН уверена, что ситуация с получением боевиками личной информации российских военных косвенно указывает на связь Дениса Короткова с террористической группировкой. Подозрения подтверждаются показаниями бывшего члена ИГИЛ Шерзода Хасанова. В сентябре 2019 года он заявил, что Коротков тесно контактирует с представителями радикальной группировки.

На данный момент Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении сотрудника "Новой газеты" по подозрению в пособничестве терроризму. Сейчас сотрудники ведомства исследуют факты, которые предоставили журналисты ФАН, однако окончательные итоги проверки будут известны позже. На данный момент суд не будет учитывать факт проводимой проверки в отношении Короткова при рассмотрении дела.

Ранее Денис Коротков также обращался в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело против издания ФАН по обвинению в клевете, однако следователи не нашли оснований для удовлетворения данного запроса.

* организация, запрещенная на территории РФ