После массового отравления детей в Кронштадте "Аркада" продолжает обслуживать школы

Несмотря на массовое отравление детей в школе Кронштадтского района, а также на многочисленные жалобы в адрес пищекомбината "Аркада", оператор питания продолжает свою работу в Петербурге. При этом предприятие уже было фигурантом уголовного дела после упомянутого инцидента, и Роспотребнадзор приостанавливал деятельность компании. Однако впоследствии петербургское отделение ведомства во главе с Наталией Башкетовой не стало препятствовать работе комбината, что, вероятно, обусловлено некими соглашениями между руководителем регионального РПН Наталией Башкетовой и вероятным покровителем поставщика соцпита — главой Фрунзенского района Константином Серовым.

Несколько дней назад родитель воспитанника школы № 54 рассказал в Сети, что его ребенку дали на обед рис с полиэтиленом и шерстью, а также гнилой фрукт. "Аркада" является в этом учебном заведении поставщиком провизии. Показательно, что до этого комбинат практически никак не упоминался в СМИ. Дело в том, что ранее компания именовалась "ТД Профпит".

Сменить название пришлось после массового отравления в ноябре прошлого года, когда в школе № 422 Кронштадтского района стало плохо 140 ученикам и нескольким представителям педсостава. РПН проинспектировал учебное заведение и выявил нарушения, касающиеся приготовления блюд и технологического процесса, неправильного хранения продуктов, а также узнал про сотрудников пищеблока, непрошедших медпроверки.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Деятельность предприятия была приостановлена, а контракт с поставщиком школа разорвала.

Несмотря на попытки журналистов найти информацию об итогах проверки, никаких данных по этой ситуации в открытом доступе не оказалось. Согласно Единому реестру проверок, зафиксировано только две инспекции. Одна прошла в декабре 2020 года в школах Красносельского района. Вторая проверка до сих пор идет в образовательных учреждениях Кронштадтского района.

"Аркада" работает с 2017 года, но за это время фирму не проверяли. Причем в Едином реестре проверок нет информации об итогах инспекций, проводимых в декабре прошлого года. Закономерно, что это могло произойти только в случаях, если РПН сам не внес эту информацию, или если нарушений не было выявлено совсем.

На ситуацию могло повлиять то, что комбинат исправил все нарушения. Однако в марте 2021 года прокуратура Северной столицы провела свою инспекцию, в ходе которой в школе № 427 обнаружила кишечную палочку. Кроме того, инфекцию нашли еще и в школе № 422. Показательно, что это та же самая школа, где в ноябре произошло отравление.

Несмотря на то, что образовательное учреждение, где детям массово стало плохо, расторгло контракт с "Аркадой", улучшить качество питания не удалось и было решено вновь сменить поставщика. А вот в школе № 427 этого делать не стали, "Аркада" смогла избежать ответственности. Более того, Роспотребнадзор не включил ее даже в список объектов, которые проверялись в апреле текущего года.

В связи с этим можно предположить, что компания продолжает деятельность только по причине того, что имеет покровителя в лице Константина Серова. Ранее журналисты писали о партнерских отношениях руководителя администрации Фрунзенского района и главы РПН Наталии Башкетовой. Неизвестно, насколько это соответствует действительности, однако такая связь вполне могла бы объяснить игнорирование нарушений "Аркады" со стороны надзорного ведомства.