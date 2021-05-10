"Фирма Флоридан" разорвала картель с "Артис-детское питание" ради сохранения позиций на рынке

Недавно в школе № 54 Красносельского района во время обеда ребенок обнаружил в отварном рисе кусок полиэтилена и шерсть. Соответствующую жалобу родителя опубликовал популярный паблик "Школьный ревизорро". Также школьник принес домой гнилое яблоко из школьной столовой.

Тут же последовала обратная связь. Некий Андрей Галич представился заведующим производством пищеблока школы № 54 и поспешил опровергнуть родительское сообщение. При этом его поддержали несколько человек, предположительно, сотрудники того же пищеблока. Однако родители все равно не поверили.

"Могу со всей ответственностью заявить, что не мог на столе у ребенка оказаться рис с полиэтиленом и шерстью. Сами подумайте, откуда на производстве может оказаться шерсть, да и полиэтилен не используется в упаковке получаемых продуктов", — написал он.

Также он уточнил, что у троих сотрудниц столовой дети учатся в этой же школе, и якобы этот факт может послужить доказательством отсутствия нарушений в их работе.

Оператором поставок продовольствия в школе является компания "Аркада". Ранее комбинат носил название "ТД "Профпит". Однако после инцидента с отравлением школьников из СОШ № 422 Кронштадтского района, комбинат поменял свое название. Напомним, тогда отравились около 140 детей. А до "Профпита" организация была известна как "Медальянс" и еще "Техальянс". Но под этими названиями она не имела отношения к детскому питанию.

Журналисты выяснили, что Андрей Галич действительно является завпроизводством. А "Профпит", переименованный в "Аркаду", продолжает свою работу на рынке питания для детей.

Показательным можно считать и другой случай, когда организация питания в школах идет с нарушениями. Речь о "Фирме Флоридан", что обслуживает гимназию № 601 Приморского района. Там зафиксировали, как сотрудница работала, не снимая колец с пальцев. Еще одна находилась на рабочем месте без спецодежды. Отсюда и вывод, что посторонние предметы — это не только упаковка продукта.

Призыв Галича к родителям посетить столовую не вызывает доверия. Поскольку к этому времени все нарушения будут давно устранены. Недавно Министерство просвещения опубликовало новые правила доступа родителей в школьные столовые. Однако не всем понравились требования. Например, то, что родительские визиты должны заранее согласовываться. Не добавит оперативности и пункт о необходимости иметь отрицательный тест на коронавирус и медкнижку со всеми прививками.

За время пока родители собирают справки, операторы до блеска отполируют пищеблоки и устроят образцово-показательную экскурсию. В случае со школой № 54 произойдет то же самое, поскольку со дня опубликования жалобы уже прошло два дня.

Да и те, кто поддержал Галича под постом, оказались его же коллегами.

Например, некая Мария является сотрудницей другого комбината — "Артис-Детское питание", однако не раз поддерживала "Флоридан", когда дело доходило до жалоб.

Юлия Калимова же в ноябре 2020 года представлялась завпроизводством пищеблока гимназии № 601, того самого, где сотрудники работали без спецодежды и игнорировали запрет на ношение украшений на рабочем месте. Как уже отмечалось, гимназию обслуживает также "Фирма Флоридан".

Сегодня завпроизводством является другой человек, некий Зеленов В. В.

Что касается Ольги С., Валентины М., и Надежды Н., то они значатся в друзьях у Галины В., там же можно найти и страницу самого Андрея Галича. Из этого можно сделать вывод, что все эти люди знакомы. А Ольга С. работает в школе № 54. Возможно она и остальные женщины являются сотрудницами школьной столовой.

На этом положительные отзывы закончились. Учитывая то, что на паблик подписано более пяти тысяч человек, эти единичные попытки поддержать комбинат в расчет можно не брать. Тем более, что за "Флоридан" вступились "свои люди".

И это неудивительно, поскольку не впервые "Флоридан" и "Артис" прибегают к такой стратегии защиты. Удивляет то, что ранее "Флоридан" и "Аркада" конкурировали между собой.

Как и упоминалось выше, "Фирма Флоридан" была связана с "Артис-Детское питание". Антимонопольщики дважды уличали их в картельном сговоре. Однако в середине прошлого года между предприятиями произошел разлад. "Артис-детское питание" подал почти десяток исков, пытаясь оспорить итоги новых торгов с участием "Фирмы Флоридан". Несколько десятков обращений были направлены против компаний:

"Альфа-провиант",

"ТЗБ "Петроградская",

"ТК "Северная столица", ранее "Юпитер холл",

"Северная столица",

"Северная Пальмира"

и "Аркада".

Последнюю связывают с "ТЗБ Петроградская", которая до 2017 года находилась на грани банкротства. После того, как у базы сменился владелец, дела пошли в гору. Так, Евгению Лобанову удалось в 2019 году получить около сотни контрактов во Фрунзенском районе, где главой администрации был назначен Константин Серов. Ранее, когда Серов возглавлял Невский район, там тоже продвинулся один частный комбинат. Совпадение ли то, что у двух комбинатов схожие названия и руководителями являются однофамильцы, выяснить еще не удалось. Так, Невский район по сей день обслуживает "ТЗБ" и хозяйкой этого пищекомбината является Вера Лобанова.

В результате годовой оборот "ТЗБ "Петроградская" превысил 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, с 2017 года начался стремительный рост выручки и у других школьных комбинатов, связываемых с Серовым — "ТЗБ", "Юпитер холл", "Северная столица", "Северная Пальмира" и "Аркада". По совокупному годовому обороту эти компании всего за три года стали абсолютными лидерами на рынке школьного питания Петербурга.

Таким образом, они оттеснили с ведущих позиций "Артис" и "Флоридан". Если "Артис-Детское питание" пытается отстоять свои интересы через суд, то "Фирма Флоридан" никаких действий против связываемых с Серовым компаний не предпринимает.

Одним словом, пока комбинаты ведут войну за передел рынка, крайними остаются дети. Кроме того, их деятельность сводит "на нет" трехлетнюю работу ФАС по выявлению картелей. На смену одним монополиям будут приходить другие.