Родители жалуются на гнилые яблоки и тухлые яйца в детсадах Петербурга

Рынок социального питания в Петербурге подвергается все более жесткой критике. Каждый день появляются возмущённые отзывы родителей о неприемлемом качестве продуктов и несоблюдении санитарных норм в школьных столовых. Но в детских садах положение еще хуже.

Ранее в СМИ не раз писали о том, что проследить за качеством питания в детских садах - более сложная задача. Всё из-за того, что дошкольникам зачастую не под силу определить свежесть продуктов, поэтому жалобы от них поступают гораздо реже, чем от школьников. Кроме того, большинство детей не имеет личных мобильных устройств, с помощью которых можно было бы зафиксировать нарушения. На стадии обсуждения находится инициатива введения видеоконтроля в столовых.

Одной из основных претензий к питанию в детских садах Петербурга является повышение цен и одновременное урезание порций. Так, "ВКонтакте" появилось сообщение от пользователя Ксении о том, что в меню стало меньше напитков, а имеющиеся продукты не отвечают требованиям качества.

Несмотря на то, что в детских садах работают повара и готовят блюда на месте, качество поставляемых комбинатами продуктов оставляет желать лучшего. Поэтому сотрудникам приходится или выкидывать испортившиеся продукты, что ведёт к уменьшению порций, или готовить из подпортившихся, что может нанести серьезный вред.

Эта ситуация является следствием манипуляций частных комбинатов, которые зачастую выигрывают тендеры, существенно занижая начальную (максимальную) стоимость контракта.

Однако искусственное занижение цены приводит к тому, что комбинаты вынуждены экономить на качестве продукции. Благодаря резкому демпингу "Артис-Детское питание" выиграл тендер на 42 миллиона рублей. В результате все школы Колпинского района являются получателями продукции именно от "Артис".

После этого жалобы от родителей стали поступать намного чаще. Как позже удалось выяснить журналистам, из-за того, что "Артис" снизил стоимость контракта на 40%, комбинату пришлось нарушить установленные нормы энергетической ценности блюд.

В Петербурге остаются и другие поставщики, прибегающие к подобным схемам на торгах. В нескольких случаях у "Артиса" появлялся конкурент в лице ООО "Серна". Этому комбинату удалось два раза обойти соперника в борьбе за госконтракт в Калининском районе. В первом случае "Артис-Детское питание" снизил цену на 47%, "Серна" ответила скидкой в 67%. Во второй раз "Артис" проиграл, снизив цену на 33%, в то время как "Серна" — на 57%. Очевидно, что таких мизерных сумм не хватает на полноценное питание детей.

Подобная ситуация на рынке в первую очередь сказывается на детях, имеющих все шансы отравиться, и на сотрудниках столовых, которым приходится готовить из самых дешёвых продуктов. В связи с этим депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева предложила модернизировать правила конкурса на осуществление поставок. Она считает, что на первом месте всегда должно быть качество продукции, а не цена.