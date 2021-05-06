Дружба с Башкетовой могла отразиться на карьере её бывших заместителей

Петербургское управление Роспотребнадзора подозревают в коррупции. Не последнюю роль в этом журналисты отводят главе ведомства Наталии Башкетовой. Однако её влияние может быть гораздо шире. Судить об этом представляется возможным хотя бы приняв во внимание стремительный карьерный рост бывших заместителей Башкетовой.

Например, Роман Фридман после нескольких лет службы у Башкетовой возглавил "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге", Александр Мельцер получил пост заведующего кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья в медуниверситете им. Мечникова, Анна Нефедова стала и. о. директора ГБПОУ "Центр непрерывного медицинского развития Ленинградской области", Анна Сталевская возглавила отдел мониторинга иммунизации населения в больнице имени Боткина.

Получить руководящий пост в большом государственном учреждении непросто. Возможно, Наталия Башкетова оказала протекцию свои заместителям благодаря статусу главы надзорного органа и главного санитарного врача Петербурга.

В Положении об Управлении РПН по Санкт-Петербургу сказано, что в должностные обязанности Башкетовой входят организация, координация и контроль работы территориальных отделов ведомства и ФБУ здравоохранения "Центр гигиены", который сегодня возглавляет ее экс-подчиненный Фридман.

По одной из версий, Башкетова может продвигать своих бывших заместителей с целью создать вне городского РПН систему, ключевыми звеньями которой будут лояльные ей управленцы и чиновники.

Не исключено, что Башкетова готова даже к конфронтации, чтобы освободить место для своего человека. Примером служит увольнение в феврале 2020 года главы Боткинской больницы Алексея Яковлева, проработавшего на данном посту четверть с лишним века.

Наталия Башкетова может иметь непосредственное отношение к событиям тех дней. Формальным поводом для смещения с должности послужили системные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные в больнице.

В 2017–2020 годах Роспотребнадзор проверял больницу как минимум 26 раз, хотя до этого ей не интересовался. Первые инспекции совпали с приходом на работу в больницу Боткина экс-заместителя Башкетовой Анны Сталевской. Отметим, что, в отличие от Яковлева, другие руководители медучреждений за аналогичные нарушения не лишались должностей, отделываясь штрафами. Журналисты пытались выяснить истинную причину отстранения Яковлева. Он дал понять, что здесь не обошлось без стороннего влияния.

Анне Сталевской не удалось возглавить больницу им. Боткина — главврачом стал Денис Гусев. В марте 2020 года его представил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Однако вышеупомянутые обстоятельства наталкивают на мысль, что уход Яковлева мог быть инициирован Башкетовой.

К самому городскому управлению Роспотребнадзора у прессы тоже есть вопросы. Журналисты имеют основания полагать, что Башкетова выстроила в ведомстве систему, вынуждающую бизнесменов платить инспекторам взятки во избежание постоянных проверок и штрафов. По предварительным подсчетам, на сегодняшний день имущество семьи главного санитарного врача Петербурга оценивается в 77 млн рублей при задекларированном ежегодном доходе в 1,7 млн.