Экс-замы Башкетовой заняли ведущие посты в медицинской сфере Петербурга

Дружеские отношения с главой петербургского Управления Роспотребнадзора Наталией Башкетовой могут стать залогом успеха в карьере. К такому мнению пришли журналисты в ходе расследования ситуации, связанной с вероятной коррумпированностью городского санитарного ведомства.

Как пишут СМИ, Башкетова могла продвинуть по карьерной лестнице своих бывших заместителей, которые сейчас занимают довольно авторитетные должности в медицинских учреждениях. Так, бывший замглавы петербургского РПН Роман Фридман получил должность руководителя в "Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург". Бывшая сотрудница городского управления РПН Анна Нефедова теперь и. о. директора в ГБПОУ "Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти". Александр Мельцер получил должность заведующего кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья в медуниверситете им. Мечникова. Одним из самых примечательных фактов стала новая должность Анны Сталевской, работающей в отделе мониторинга иммунизации населения в больнице им. Боткина.

Как отметили журналисты, получить столь высокие должности в медицинской сфере крайне непросто: некоторые могут годами трудиться, но так и не получить повышения. Однако окружение Башкетовой по странному стечению обстоятельств довольно быстро продвигается по карьерной лестнице.

СМИ подозревают, что к происходящему вероятно приложила руку сама глава петербургского РПН, поскольку она вполне могла помочь своим сотрудникам благодаря высокому статусу в городском управлении. В случае внутренних перестановок все намного проще, так как Башкетова владеет соответствующими полномочиями, чтобы кого-то повысить или уволить.

По данным Положения об Управлении РПН в Северной столице, глава петербургского РПН практически полностью контролирует деятельность территориальных отделов управления, включая ФБУ "Центр гигиены". Именно там сейчас работает Фридман на должности руководителя. Не исключено, что таким образом Башкетова формирует команду лояльных к ней управленцев. В дальнейшем Башкетова может использовать их в собственных интересах.

Чтобы предоставить кому-то высокую должность, сначала нужно убрать с нее лишних людей. Башкетова, по мнению СМИ, не боится действовать агрессивно, чтобы повысить нужных ей людей. В доказательство можно привести инцидент, который произошел в больнице имени Боткина в феврале 2020 года. Тогда журналисты сообщили об увольнении предыдущего руководителя учреждения Алексея Яковлева, проработавшего в больнице более 25 лет. Причиной, по словам СМИ, стали обнаруженные "систематические нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства".

Примечательно, что подобные проблемы неоднократно замечали и в других больницах, однако дело не доходило до увольнения. Также стоит отметить, что петербургский РПН в период с 2017 по 2020 годы проверил больницу 26 раз, что крайне много для одного учреждения. К тому же ранее городское управление практически не обращало никакого внимания на происходящее в больнице. Журналисты уверены, что неожиданная заинтересованность Башкетовой совпала с приходом в Анны Сталевской в это учреждение. Сам Яковлев в ходе разговора с журналистами намекнул, что его снятие с должности произошло в интересах неких личностей.

"Мы все понимаем, и спрашивать ничего не надо", — рассказал экс-руководитель больницы имени Боткина.

Сталевская так и не смогла встать на место Яковлева: новым главврачом больницы стал Денис Гусев. Однако данный инцидент, по мнению журналистов, вполне может быть связан с главой петербургского Роспотребнадзора и ее личной заинтересованностью в этой должности.

Ранее СМИ уже писали о сомнительной деятельности городского управления, работающего в рамках "палочной системы". Инспекторы оказывали давление на петербургских бизнесменов, проводили необоснованные внеплановые проверки и выписывали штрафы, по всей видимости вынуждая предпринимателей давать им взятки. Также журналисты обнаружили у Башкетовой незадекларированное имущество, общая стоимость которого (вместе с задекларированным) составила 77 млн рублей. При этом официально глава петербургского РПН зарабатывает примерно 1,7 млн рублей в год.