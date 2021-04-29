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Пригожин через суд помог добиться уничтожения ФБК как структуры
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  • Полякова Александра
  • Опубликована сегодня в 22:57

Пригожин через суд помог добиться уничтожения ФБК как структуры

Региональная сеть штабов Алексея Навального полностью прекращает свою деятельность. Об этом заявил один из главных соратников блогера Леонид Волков. Данное решение было принято после определения суда о приостановке деятельности штабов в рамках рассмотрения иска московской прокуратуры о признании структур ФБК (признан иноагентом) экстремистскими организациями.

Именно через свои региональные штабы Навальный и ФБК* координировали всю работу по организации незаконных акций и сбору донатов. Наверняка вскоре последует ликвидация самого ФБК* и дублирующей его структуры — ФЗПГ (признан иноагентом).

Ликвидация всех структур проекта "Навальный" стала следствием необдуманных действий ближайшего окружения блогера, а главное — исков со стороны петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Рассмотрим пять реальных причин краха структур Навального.

Причина №1: Алчность

В конце 2000-х годов Навальный решил использовать борьбу с коррупцией для прикрытия собственных коррупционных действий. Но это ему не помогло. В 2013 году, занимая пост советника губернатора Кировской области, он получил свою первую судимость за мошенничество по делу "Кировлеса", а следом и по делу "Ив Роше".

По обоим делам Навальный получил условные сроки, за нарушение требований по которым впоследствии и отправился в колонию во Владимирскую область.

Ближайшее окружение блогера также было замешано в махинациях по делу об отмывании денег во время "президентской кампании" Навального в 2018 году. Речь идет о сумме в 356 млн рублей. В результате, один из главных функционеров ФБК* был вынужден срочно выехать из России и скрываться в Литве.

Причина №2: Гордыня

Решив распиарить ФБК*, Навальный способствовал выдвижению функционеров своей организации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Но и на этом поприще навальнистов ждал провал.

В ходе избирательной кампании Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов занялись провокациями и подделкой подписей граждан в подписных листах. Именно по этой причине навальнистов и не допустили к участию в выборах.

В ответ ФБК* организовало серию незаконных акций протеста, пообещав их участникам выплатить за них административные штрафы и, естественно, обманув. Это стало серьезным ударом по репутации ФБК*.

В свою очередь, Навальный из-за своей гордыни рассорился с большинством лидеров либеральных сил, которые стали его игнорировать.

Причина №3: Гнев

В результате собственных необдуманных действий у ФБК* и его функционеров возникли большие финансовые проблемы. В 2019 году суд постановил: Алексею Навальному и Любови Соболь и ФБК* надлежит выплатить по 27 млн рублей в качестве компенсации за распространение лживых сведений о деятельности комбината питания "Московский школьник".

Через некоторое время Евгений Пригожин выкупил этот долг. Так лидеры ФБК* стали личными должниками бизнесмена.

Пытаясь избежать ответственности, Соболь хотела переписать все свое имущество, в том числе и одежду, на мужа, заключив с ним брачный договор. Но эти действия юриста ФБК* были успешно опротестованы Пригожиным в суде.

Объяснив дальнейшие действия отсутствием средств на выплату долга по постановлению суда, Навальный объявил о ликвидации ФБК* и создании нового юрлица — "Фонда защиты прав граждан" (признан иноагентом).

Это решение блогера вызвало неудовольствие его западных покровителей, пожелавших вернуть вложенные в проект "Навальный" средства. После отказа Навального они сделали ставку на нового человека — Марию Певчих, которая, вероятно, и отравила блогера, а сегодня фактически руководит остатками ФБК* вместе с Леонидом Волковым.

Причина №4: Зависть

Пользуясь тем, что Навальный отбывает срок в колонии, все финансовые активы, а также медиаресурсы ФБК* и работу штабов замкнул на себя Леонид Волков. Теперь он выступает от имени организации на переговорах с западными кураторами из США и ЕС.

Пытается Волков решать и кадровые вопросы, стараясь оттеснить на второй план Любовь Соболь, он продвигает более активную Анастасию Васильеву.

Таким образом, вся верхушка ФБК* занята не поиском вариантов для оказания помощи Навальному, а грызней между собой.

Причина №5: Уныние

Разделение внутри ФБК* способствовало провалу акций в поддержку Навального. Поняв, что их дело проиграно, ближайшие соратники блогера рванули за границу. Пределы России в срочном порядке покинули Леонид Волков, Иван Жданов, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, которым грозила ответственность за организацию незаконных акций.

В стране остались лишь Любовь Соболь и Анастасия Васильева. Владимир Милов, поначалу не собиравшийся уезжать, получил от Пригожина еще несколько исков по 5 млн рублей за свои лживые высказывания. Именно это обстоятельство, по словам самого Милова, и заставило его выехать в Литву.

Тем временем, за свою антироссийскую деятельность и западное финансирование ФБК и ФЗПГ были включены в реестр иноагентов, а теперь над ними нависла угроза признания экстремистскими организациями.

Это обстоятельство уже вынудило Волкова объявить о прекращении деятельности всех штабов, что фактически означает прекращение работы проекта "Навальный".

Если же все структуры ФБК* закроются, то это не избавит их от обязанности выплачивать долги перед Пригожиным по решению суда. Даже когда Навальный выйдет из колонии, первое, что ему нужно будет сделать — отдать долг Пригожину. До этого блогеру и Любови Соболь наверняка будет закрыт выезд за границу, а ФБК* нельзя будет ликвидировать.

* признан иноагентом

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