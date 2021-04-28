"ТЗБ "Петроградская" рвется в лидеры соцпита по обслуживанию детских садов

Компания, которую нередко связывают с главой Фрунзенского района Константином Серовым, оказалась в 2020 году лидером роста на рынке соцпитания Петербурга. СМИ решили разобраться — почему?

Срок подачи компаниями бухгалтерской отчетности в Федеральную налоговую службу (ФНС) истек в марте. Ведомство опубликовало отчеты всех крупных пищевых комбинатов Санкт-Петербурга. Информация позволяет оценить изменения на рынке социального питания города. В период с 2019 по 2020 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла семь картельных сговоров.

Предприятие "Артис-Детское питание" трижды фигурировало в скандалах, при этом в Колпинском районе сумма контрактов составила 650 млн рублей, в Выборгском и Приморском районах 1,4 млрд рублей, еще один сговор был зафиксирован в Кировском районе.

Повлияли ли расследования ФАС на деятельность комбината, достоверно неизвестно. Однако по результатам 2020-го годовая выручка "Артис-Детское питание" приблизилась к показателям 2017 года. Оборот комбината в 2019 году составил рекордные 3,2 млрд рублей, а в 2020 году он упал до 2,8 млрд (снижение на 12%).

Годовой оборот упал и у компаний, состоявших в сговоре с "Артис-Детское питание". Комбинат "НУР" потерял 69% выручки, "СПб Спецстрой" — 35%, "Евроспецсервис" — 17%, "База Мария" — 15%. Рост показали "Лимак-Нева" — 35%, "НДК" — 21% и "СТК" на 6,5%.

Успех "НДК" и "СТК" обеспечен работой на рынке Ленинградской области. С банкротством компании "АвтоВам" существенно снизился уровень конкуренции. Комбинат "Лимак-Нева" заключил десятки контрактов в Адмиралтейском, Выборгском, Колпинском, Приморском и Фрунзенском районах. Ранее обслуживанием местных госучреждений занимался "Артис-Детское питание"

Компания "Лимак-Нева" действовала по сговору с "Артис-Детское питание" в Выборгском и Приморском районах. Изменения на рынке указывают на перераспределение контрактов внутри картеля. Расследование ФАС подтвердило, что в сговор также входила "Фирма Флоридан". Этот комбинат один из немногих показал стабильную выручку в 2020 году. Производство обслуживает большую часть образовательных учреждений Приморского и Василеостровского районов.

По данным ФАС, "Фирма Флоридан" состояла в картельном сговоре с комбинатом "Воскресенье". Руководители приходились друг другу родственниками. После расследования надзорного органа в компании "Воскресенье" сменился руководитель.

Само "Воскресенье" тоже в последние годы демонстрирует рост выручки. В прошлом году дельта составила 24%. Как и в случае с "Лимак-Нева", у комбината стабильно прибавляется число подписанных госконтрактов на обслуживание детских садов. В частности, в Пушкинском и Курортном районах.

Лидер по росту выручки — комбинат "ТЗБ "Петроградская". Годовой оборот компании в 2020 году составил 1,6 млрд рублей, прибавив за год 30% (473 млн рублей). В 2019 году доходы выросли на 76% (на 819 млн рублей).

В 2017 году "ТЗБ "Петроградская" находилась на грани банкротства. Тогда в компании сменился учредитель, и она начала побеждать на тендерах преимущественно во Фрунзенском районе. Пик пришелся на 2019 год. На тот момент районную администрацию возглавлял Константин Серов. По версии СМИ, именно он покровительствует комбинату.

Владельцем "ТЗБ "Петроградская" в 2017 году стал некий Евгений Лобанов. В то же время комбинат "ТЗБ" принадлежит Вере Лобановой. Являются ли предприниматели родственниками, достоверной информации нет. Однако "ТЗБ" фактически стала монополистом на рынке соцпитания в Невском районе в период, когда его возглавлял Серов.

"ТЗБ" работает по примеру "Фирмы Флоридан" и фокусирует внимание на отдельно взятом районе. Годовая выручка компании показывает минимальный рост, не превышающий инфляции.

С Константином Серовым связывают работу группы компаний Дмитрия Левина. Среди них — "Северная Пальмира", "Северная столица" и "ТК Северная столица" (ранее "Юпитер Холл"). Все перечисленные компании успешно развиваются с 2017 года. В 2020 году оборот "ТК Северная Столица" составил 66%, "Северной Столицы" — 71%, а "Северной Пальмиры" — 91%.

Связываемые с Серовым компании обслуживают в основном детские сады. Доля контрактов со школами находится в районе 10%. Узкая направленность работы может позволять комбинатам оставаться в тени информационной повестки. О производствах практически не пишут СМИ. Количество жалоб на питание в детсадах и скандалов с нарушениями СанПиН существенно меньше, чем аналогичных инцидентов в школах.

Организация питания в школах почти полностью основана на аутсорсинге. Зачастую готовые блюда привозят в образовательные учреждения. В детсадах работают пищеблоки, и туда комбинаты лишь доставляют продукты. Это позволяет подавать блюда горячими и свежими. Ответственным в таком случае является руководство дошкольного образовательного учреждения, а не поставщик. Пожаловаться на нарушения также могут лишь сотрудники детсада. Дети в силу возраста до конца не осознают, качественную ли им предлагают пищу.

Приведенные примеры указывают на то, что поставщикам питания удобнее обслуживать детские сады. Работа здесь менее ответственна, чем в школах. А в случаях нарушений вина будет лежать на самих дошкольных заведениях. А значит, внимание СМИ к рынку питания дошкольников минимально.

Отсутствие огласки может быть одной из причин, почему "ТЗБ "Петроградская", "ТЗБ", "ТК Северная Столица", "Северная Столица" и "Северная Пальмира" начали захват рынка соцпитания именно с детских садов. Совокупная выручка указанных компаний за 2020 год составила около 4 млрд рублей. Это пятая часть средств, выделенных городом на организацию питания. Однако никто не пытался выяснить, как до этого малоизвестным компаниям, получавшим единичные госконтракты, удался такой рост.

На рынке дошкольного питания может быть больше картельных сговоров, но до сих пор они остаются в тени. Прессе и надзорным органам не следует расценивать эту область как вторичную. Необходимо сделать рынок соцпитания более прозрачным.