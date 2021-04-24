Названы типичные нарушения для операторов школьного питания Ленобласти

Остывшая еда, недостаточный размер порций и нарушений условий хранения — вот типичный набор нарушений в школьных столовых Ленобласти. Эти и другие данные были озвучены представителем областного Роспотребнадзора.

В Ленинградской области 21 апреля прошло заседание Общественной палаты и временной рабочей группы по осуществлению контроля над организацией горячего питания в областных школах и муниципальных образовательных организациях. В конференции приняли участие эксперты регионального управления Роспотребнадзора, профильных комитетов областной администрации и комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов, а также представитель Уполномоченного по правам ребенка.

По итогам 2020 года бесплатным школьным питанием обеспечены 97,8% учеников 1-4классов, что в абсолютных цифрах составляет 78 тысяч детей. Бесплатное питание получают младшеклассники в 358 школах Ленинградской области.

Елена Шапичева, представляющая региональный Роспотребнадзор, рассказала о проводимых ведомством проверках в учебных заведениях. По ее словам, после поручения президента об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учеников младших классов, РПН провел 343 внеплановых проверки пищеблоков. 89% проверок были проведены с лабораторными исследованиями. Кроме того, Роспотребнадзор провел 59 проверок у поставщиков продуктов. Итогом всех мероприятий стало выявление нарушений и написание 537 постановлений о штрафах на общую сумму в 7,8 миллионов рублей.

Основными проблемами в организации питания были названы нарушения температурных норм подачи блюд, нарушение условий хранения и сокращение порций. В ведомстве также отметили наличие посуды с дефектами в школьных столовых и другие проблемы. Отдельно на заседании рассказали о важности родительского контроля над школьным питанием.

Очевидно, что Роспотребнадзор и другие проверяющие ведомства в Ленобласти активно работают над улучшением качества питания школьников. В то же время в Санкт-Петербурге сложилась абсолютно противоположная ситуация.

В городе представители ведомства организуют проверки, руководствуясь собственными корыстными интересами. Многие проверки РПН по Санкт-Петербургу не имеют под собой никаких оснований. В феврале уже были задержаны и привлечены к ответственности пять должностных лиц, нарушавших регламенты проверки предпринимателей.

Известные представители ресторанного бизнеса рассказали, как правильно себя вести при внеплановых и необоснованных проверках со стороны сотрудников Роспотребнадзора. Основатель ресторана "Издательство. Wine Garden" Артем Виноградов отметил, что, при желании, ведомство может найти нарушения практически у любого заведения, поскольку нормы проверки давно устарели. Еще один ресторатор Осип Фрумкин советует не бояться судов в случае необоснованных санкций.

При этом на петербургском рынке существуют компании, на деятельность которых в РПН словно закрывают глаза. К примеру, один из крупнейших поставщиков Санкт-Петербурга компания "Артис-Детское питание" победила на торгах за организацию питания в 25 школах Колпинского района, значительно снизив цену поставки. После этого в сети появилось большое количество жалоб на качество поставляемой в школу еды.

У компании "Артис" можно обнаружить большинство нарушений, о которых говорилось на конференции в Ленобласти. Однако специалисты РПН не спешат проверять поставщика.

Стоит отметить и родительскую активность: в сообществе "Школьный ревизорро" только за март на "Артис" поступило 17 жалоб из-за вкусовых качеств блюд, 6 из-за нарушения температуры подачи. Еще одиннадцать было связано со случаями отравления после обеда в школьной столовой. Всего на компанию поступило 45 жалоб в течение одного месяца.

Ситуация в Санкт-Петербурге требует незамедлительного принятия мер со стороны надзорных ведомств. Жалобы жителей Петербурга остаются без ответа, в то время как в Ленобласти с проблемами социального питания активно работают и ищут способы их решения.