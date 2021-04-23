Общепит Петербурга возмущен невыполнимыми требованиями РПН

Последнее время владельцы ресторанов и других учреждений общепита активно выражают недовольство деятельностью петербургского Роспотребнадзора, возглавляемого Наталией Башкетовой. В основном претензии вызваны необоснованными проверками и устаревшими санитарными нормами. Ситуация стала еще более напряженной в связи с давлением со стороны ведомства на "КСП Красносельского района".

Специалистов РПН спешно перебросили из другого района для проведения сомнительной проверки пищевика. По итогам инспекции было принято решение о его временном закрытии. Но судебные органы нашли нарушения при составлении протокола, благодаря чему "КСП Красносельский" продолжает работать в штатном режиме.

Ростислав Савинов, занимающий должность генерального директора предприятия, не раз заявлял об оказываемом Роспотребнадзором давлении. Как считают в различных СМИ, такая деятельность может быть выгодна лично Наталии Башкетовой. Журналисты считают, что она может лоббировать интересы главы администрации Фрунзенского района Константина Серова, которого связывают с компаний "ТЗБ "Петроградская".

В связи со сложившейся ситуацией представители ресторанного бизнеса в Петербурге решили не только оказать поддержку "КСП Красносельский", но и поделились своим опытом общения со специалистами санитарного ведомства.

По словам совладельца пабов KwakInn Владимира Постниченко, каждый бизнесмен, столкнувшись с необоснованными проверками и штрафами от Роспотребнадзора, встает перед выбором: либо смириться, либо решать вопрос в судебном порядке. При этом многие предприниматели предпочитают не доводить дело до суда, так как опасаются, что тем самым навлекут на себя еще больше проблем.

"Это все индивидуально, каждый случай уникальный, поэтому я не могу дать универсальный совет. К примеру, если говорить в правовых рамках, нужно идти в суд, но я не могу такого сказать. Люди пойдут в суд и не выиграют", — заявил Постниченко.

Ресторатор Осип Фрумкин также считает, что бороться с необоснованными инспекциями в исполнении РПН можно только через суд. По его мнению, ведомство прибегает к провокационным действиям через поступающие жалобы. При этом он заявил, что бояться судебных органов не стоит.

Основатель ресторана "Издательство. Wine Garden" Артем Виноградов выразил мнение, что противостоять ведомству Башкетовой крайне трудно, так как практически нереально выполнить установленные санитарные нормы. По его словам, специалисты Рсотпребнадзора всегда найдут, к чему придраться в любом заведении.

"То есть они могут начать даже с входной группы — неправильно мусорный бак оформлен, неправильно ведется прием товара, неправильно установлены весы, нету подставок для чего-нибудь, они даже до кухни не дойдут, а уже найдут основания для приостановки работы", — сказал бизнесмен.

Владелец ресторана "Контора" Станислав Федулин также крайне недоволен устаревшими санитарными нормами и сомнительными проверками. Он убежден, что некоторые требования, на которые опираются инспекторы ведомства Башкетовой, доходят до маразма. В качестве примера он привел случай, произошедший совсем недавно. Проверяющий осмотрел вентиляцию в здании и заявил, что она функционирует хорошо, но не по установленным много лет назад стандартам.

"Вы сами понимаете, как это все работает. Это порой до маразма доходит. И как с этим работать? — Никак", — заявил ресторатор.

Еще один известный ресторатор Роман Лазарев, также поддержавший "КСП Красносельское", считает, что Роспотребнадзор вместо того, чтобы оказывать давление на представителей бизнеса, должен ему помогать.

Комментируя действия санитарного ведомства, петербургские рестораторы отметили, что бизнес не раз объединялся при возникновении серьезных проблем. На петербургский Роспотребнадзор и ранее поступали жалобы. В частности, по причине проверок, число которых резко возросло на фоне ситуации с коронавирусом. Стоит отметить, что даже в случае полного отсутствия нарушений инспекторы все равно находили повод, чтобы выписать штраф.

На саму главу санитарного ведомства Наталию Башкетову также в последнее время много жалоб. В СМИ недавно появлялись публикации, рассказывающие о незадекларированном имуществе чиновницы. Также бывший сотрудник РПН рассказал о коррупции и нарушениях закона в деятельности ведомства.