Внеплановые проверки РПН Петербурга стали инструментом конкурентной борьбы в общепите

Неоднозначная ситуация на рынке соцпитания Петербурга, вызванная противостоянием "Комбината социального питания Красносельского района" с Роспотребнадзором, разрешилась в пользу предприятия.

После проведения серии внеплановых проверок на КСП Роспотребнадзор направил в Красносельский районный суд постановление о прекращении работы комбината из-за якобы выявленных многочисленных нарушений. Однако судебная инстанция признала действия надзорного ведомства незаконным. 20 апреля "КСП Красносельского района" возобновил работу.

Данная ситуация привлекла внимание к вопросу частых проверок в сфере соцпитания. Ведь не всегда действия РПН бывают обоснованными. Всего два месяца назад прокуратура привлекла к административной ответственности пятерых сотрудников регионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу за нарушения при проведении проверок. Сотрудники надзорного ведомства не вносили информацию в соответствующие реестры о проведенных мероприятиях и не согласовывали свои планы с сотрудниками прокуратуры, как того требуют правила.

Своим опытом взаимодействия с РПН поделился основатель ресторана "Издательство. Wine Garden" и кулинарной студии "Жить Вкусно" Артём Виноградов. По его словам, требования РПН составлены таким образом, что выполнить их в полном объеме практически нереально.

"С Роспотребнадзором очень сложно тягаться, поскольку любое предприятие не выполняет их нормы, которые просто невозможно выполнить изначально. Роспотребнадзор проверяет только по жалобам. Если есть внеплановая проверка, значит от кого-то поступили какие-то жалобы — они приходят и проверяют. Нужно обращать внимание на то, что заявлено в жалобе и смотреть, что они именно проверяют, потому что докопаться можно практически до любого ресторана, кафе, общепита. То есть они могут начать даже с входной группы — неправильно мусорный бак оформлен, неправильно ведется прием товара, неправильно установлены весы, нету подставок для чего-нибудь, они даже до кухни не дойдут, а уже найдут основания для приостановки работы", — заявил ресторатор.

По мнению бизнесмена, сотрудники РПН могут осуществлять проверки и в интересах конкурирующих организаций.

"Если проверка проводилась необоснованно, то значит либо конкуренты хотели очень сильно закрыть, либо кому-то другому насолили", — отметил Виноградов.

К этим словам петербургского ресторатора стоит прислушаться, особенно на фоне ситуации, развивающейся вокруг "КСП Красносельский". Проверки на комбинате начались после серии публикаций в издании "Фонтанка", в которых рассказывалось о нарушениях, якобы выявленных в одном из цехов предприятия.

Впоследствии выяснилось, что данный цех принадлежит совсем другому предприятию, но РПН уже приступил к внеплановым проверкам. В свою очередь, Артём Виноградов положительно оценил действия "КСП Красносельского района".

"То, что они самоотверженно сражались — они молодцы, но видимо там людям уже нечего было терять, видимо приостановка деятельности была равна закрытию. Скорее всего это так. Потому что денег в ресторанном бизнесе после пандемии ни у кого больших нету, все живут на последнем, грубо говоря. То есть нету больших подушек безопасности, а у кого были, все потратили в период пандемии", — резюмировал Виноградов.

Стоит отметить, что предприятия соцпитания оказались в кризисе, во многом, по вине РПН — из-за введения ведомством излишне жестких ограничительных мер в Северной столице.

С введением ограничений в 2020 году многие предприятия общепита закрылись, а их сотрудники отправились на поиски более стабильной работы. Когда через год ситуация стабилизировалась, и компании вновь начали набирать персонал, выявился большой дефицит профессиональных кадров.

Среди тех, кто встал на защиту отрасли и отстаивал интересы предприятий общественного питания перед лицом необоснованных запретов РПН, был и Артём Виноградов.

Эта ситуация демонстрирует, что любые необдуманные действия Роспотребнадзора сказываются не на одном комбинате, как в случае с "КСП Красносельского района", а отражаются самым негативным образом на всем рынке общественного питания Санкт-Петербурга.