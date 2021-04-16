Петербургский Роспотребнадзор отчитался о проверках школьного питания за прошедший учебный год

На сайте Роспотребнадзора был опубликован отчет о проверках качества питания в школах за 2020 и 2021 года. Согласно документу, ведомство проверило все частные комбинаты за исключением поставщиков питания "ТЗБ", "ТЗБ "Петроградская" и "ТД "Северная столица". Подобная избирательность может быть связана с некими договоренностями между главой Фрунзенского района и главой РПН Петербурга Наталией Башкетовой.

Известно, что РПН проверил 494 школы и гимназии. В ходе проверки ведомство изучило качество предоставляемых услуг таких комбинатов, как "Трапеза", "ТД "Ленинградский", "Столовая №14", "КСП Красносельский", "Воскресенье", "ГК "Фьюжн Менеджмент", "КСП "Волна" и "КСП "Охта". Кроме того, через проверку прошли частные предприятия "Серна", "КШСП", "Аванта", "Кавалер", "Лимак-Нева", а также крупнейшие поставщики питания "Альфа-Провиант", "Фирма Флоридан", "Артис-детское питание".

Однако РПН обошел стороной такие крупные предприятия, как "ТЗБ" и "ТЗБ "Петроградская", возглавляемыми Верой Лобановой и Евгением Лобановым. Достоверно не известно, являются ли они друг другу родственниками.

На сегодняшний день "ТЗБ" и "ТЗБ "Петроградская" — это одни из самых быстроразвивающихся участников рынка соцпитания. Первое на протяжении 20 лет является основным организатором питания в детских садах и школах Невского района. Второй комбинат за последние три года выиграл свыше тысячи тендеров на организацию питания в нескольких районах Петербурга. Их общая сумма составляет более 3,3 млрд рублей.

При этом, согласно отчетности РПН, комбинаты успешно избежали проверок. Так, например, хотя Невский район и значится в отчёте ведомства, как проверенный, однако основной оператор соцпитания "ТЗБ" проверен не был. Что касается Фрунзенского района, где у "ТЗБ "Петроградская" заключена большая часть контрактов на организацию питания в учебных учреждениях, то данная административная единица и вовсе отсутствует в списке проверенных Роспотребнадзором

По версии СМИ, данная избирательность может быть связана с главой Фрунзенского района Константином Серовым, который покровительствует комбинатам "ТЗБ" и "ТЗБ "Петроградская". Журналисты неоднократно обращали внимание на быстрое развитие комбината во Фрунзенском районе, после того, как администрацию возглавил Серов. Аналогичная ситуация произошла и с "ТЗБ", расцвет которой пришелся на период, когда Серов был главой Невского района.

На фоне этого в СМИ предположили, что Серов мог прийти к определенным соглашениям с главой петербургского РПН Наталией Башкетовой, которая регулярно оказывается в центре скандалов. Ранее журналисты выяснили, что глава Роспотребнадзора по Петербургу владеет незадекларированной недвижимостью. По предварительным данным, ее стоимость оценивается в 30 млн рублей.

Кроме того, в пользу версии о договоренностях между Серовым и Башкетовой говорит и то, что, помимо "ТЗБ" и "ТЗБ Петроградская", проверок удается избегать и более мелким комбинатам, связанным с главой Фрунзенского района. Одним из таких поставщиков является "Юпитер Холл", заключивший десятки контрактов со школами Красносельского и Адмиралтейского районов. Буквально за год оборот комбината вырос с 200 до 600 млн рублей.

Периодически РПН обращает внимание на компании, связанные с Серовым. Согласно отчету ведомства, сейчас проходят внеплановые проверки предприятий "Северная Пальмира", "Северная столица" и "Аркада". Первыми двумя владеет учредитель "Юпитер Холл" Дмитрий Левин. Однако проверки могут быть вынужденными, так как проводились после сообщений об отравлении детей в гимназии №209. Работа "ТД "Профпит" (переименован в "Аркаду") была приостановлена уже по факту, после того, как стало известно о массовом отравления детей в школе №422.

Если бы Роспотребнадзор не подходил столь избирательно к проверкам поставщиков питания, это позволило избежать инцидентов, связанных с отравлением детей. Усугубляет положение дел тот факт, что "ТЗБ" и "ТЗБ Петроградская", в отличие от небольших компаний Левина, обслуживают сотни образовательных учреждений. В данном случае возможные нарушения могут привести к более масштабным вспышкам отравления детей. Однако глава Управления РПН в Петербурге Башкетова игнорирует данную проблему.