Петербургский Роспотребнадзор заподозрили в коррупции

На протяжении нескольких дней на комбинаты школьного питания Петербурга оказывается информационное и бюрократическое давление — в частности, в виде фейков в либеральных СМИ. Эти скоординированные действия могут быть результатом сговора о новом переделе рынка питания между одним из районных глав и начальником Роспотребнадзора Натальей Башкетовой.

Накануне инспекторы Роспотребнадзора внезапно посетили "КСП Красносельский". Несмотря на то, что существенных нарушений выявлено не было, РПН опечатал помещения, а сам комбинат был закрыт.

Перед этим "Фонтанка" выступила с серией голословных публикаций о деятельности "КСП Красносельский" и "КСП Василеостровский". Речь шла о якобы многочисленных фактах нарушений в приготовлении школьного питания, однако не было приведено доказательств.

Существует подозрение, что причина нападок кроется в особых отношениях между главой Роспотребнадзора Натальей Башкетовой и владельцами некоторых компаний, стремящихся захватить большую долю рынка общественного питания.

Эту сферу в последнее время сотрясает череда скандалов и взаимных обвинений. При этом Роспотребнадзор реагируют только на критику в адрес госпредприятий. Частников проверяют гораздо реже, они все чаще получают выгодные контракты, несмотря на многочисленные жалобы на питание от родителей и детей, а также выявленные факты нарушений.

Известно, что Башкетова живет не по средствам — при доходе в два миллиона рублей в год у нее роскошная вилла в Белоострове. Есть предположение, что внимание Башкетовой к школьному питанию обусловлено желанием выставить в выгодном свете ее возможного партнера Константина Серова.

Все комбинаты общественного питания за последний период стали объектами рейдов со стороны РПН. Единственный крупный участник, остающийся в тени — это "ТЗБ "Петроградская". До 2017 года это была неприметная компания, получавшая единичные госзаказы. Затем владельцем стал некто Евгений Лобанов, и с 2018 года компания заключила порядка тысячи контрактов на три с лишним миллиарда рублей.

Есть основания предполагать, что с этой фирмой связана созвучная компания "ТЗБ", которой владеет некая Вера Лобанова.

Эти поставщики поделили почти все контракты в Невском районе, еще одной основной площадкой для "ТЗБ "Петроградская" стали детсады Фрунзенского района.

Расцвет "ТЗБ" в Невском районе падает на период, когда его главой был Константин Серов. В свою очередь, освоение "ТЗБ Петроградская" Фрунзенского района совпало с назначением чиновника на должность руководителя местной администрации. При этом в Невском районе главой стал бывший заместитель Серова Алексей Гульчук.

Все это позволило СМИ сделать предположение, что конечным интересантом работы "ТЗБ Петроградская" и "ТЗБ" может являться именно Константин Серов.

Эти компании находятся в тени и для контролирующих инстанций, и для прессы.

Особенно старается их не тревожить Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, возглавляемое Натальей Башкетовой.