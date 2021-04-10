Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от "Флоридан" опасны для школьников

Один из крупнейших поставщиков социального питания в школы Петербурга АО "Флоридан" кормит детей продуктами, опасными для жизни. В этом убедился общественный активист Павел Бойченко, проработавший в школьной столовой под руководством данного поставщика около двух месяцев. Сотрудник столовой рассказал журналистам об антисанитарии, грязи, испорченных продуктах и курящих в пищеблоке поварах, сообщает "Блокнот".

Павел решил работать в столовой в октябре 2020 года. Как и многие жители города, в то время он искал подработку и устроился в одну из крупнейших компаний, поставляющих питание для школьников — АО "Фирма Флоридан".

По словам Бойченко, на собеседование он пришел 5 октября. Отдел кадров отправил его в гимназию 631 для знакомства с главным поваром Марией В.

В разговоре Павлу объяснили его обязанности и рабочий график, после чего показали рабочий зал.

"Рабочий день с 8:30 до 15:30, при заработной плате в 25 тысяч рублей. Меня все устроило", — рассказывает активист.

В обязанности нового работника входила сервировка и уборка столов, поддержание чистоты в зале и мытье пола. Хотя на деле обязанностей оказалось больше.

"На самом деле, я выполнял не только это. На мне был и разлив напитков по стаканам, чистка овощей, перенос продуктов со склада на кухню", — рассказал Павел.

Павла устроили условия, озвученные кадровой службой. Поэтому на следующий день он направился в офис "Фирмы Флоридан" для дальнейшего трудоустройства. По его словам, там сидела уставшая женщина, посоветовавшая работнику просто купить санитарную книжку и даже назвавшая несколько компаний, занимающихся их изготовлением.

Во время второго визита будущий работник предоставил паспорт, военный билет и номер банковской карты для перечисления зарплаты. Павел отметил, что на работе в АО "Флоридан" ему завели новую трудовую книжку.

"Выходить на работу в гимназию 631 нужно было уже на следующий день, 8 октября. Следующие несколько дней, я выполнял свои обязанности, находясь в зале", — отметил Павел, подчеркнув, что в то время он даже не заходил на кухню или складские помещения.

По словам работника, его сильно удивил подход к подбору кадров.

"В столовой было два повара: главный повар Мария В., которая имела опыт работы, и Юлия П., окончившая поварские онлайн-курсы и вообще непонятно каким образом допущенная до питания детей", — рассказал он.

Как позже выяснилось, работать в школьной столовой может любой желающий, имеющий необходимые документы и опрятный внешний вид. Умение готовить никто не проверяет.

Помимо поваров в столовой постоянно находились трое сотрудников: Катерина занималась чисткой овощей и помогала в готовке, Майя работала на мойке, а Павел — в зале.

Активист подчеркивает, что недочеты в организации работы стали заметны с первого дня. Посуда мылась медленно, из-за чего скапливалась в грязные горы. Из-за нехватки персонала работники не успевали произвести процедуры по прокаливанию столовых приборов в духовке.

"Часто посуда мылась максимально посредственно. Такими же были и условия хранения продуктов", — подчеркивает Бойченко. Товары также хранились в ненадлежащих условиях.

По словам работника, поставки продуктов были построены нелогично. Фирма не присылала недостающие продукты, поэтому при возникновении дефицита поварам приходилось самостоятельно идти в магазин и закупить их за собственный счет. Павел также отметил, что готовить по технологическим картам было невозможно, поскольку заявленных в них граммовок просто не хватало.

"Некоторых ингредиентов часто требовалось вдвое больше, чем положено. Не всегда хватало продуктов ещё и по причине их качества. В первую очередь речь про фрукты и овощи, немалую часть которых приходилось просто выбрасывать", — подчеркнул он.

Поставки продуктов осуществлялись с явными нарушениями норм СанПиНа. Разнорабочие в грязной одежде и без перчаток доставляли коробки на личных автомобилях. Овощи и фрукты при этом могли привозить уже подгнившими.

Павел отметил, что повара также часто работали без перчаток, поскольку за ними никто не следил.

Во время второй волны COVID-19 две сотрудницы (Майя и Катерина) отправились на больничный, и вся их работа свалилась на плечи оставшихся сотрудников. Неделя интенсивной работы не оплачивалась дополнительно, а в фирме не стали рассматривать возможность прислать сотрудника на замену.

17 декабря произошел инцидент, сделавший школу в которой работал Павел, печально известной. СМИ стали распространять фотографии "Крепостного супа" в котором практически отсутствовала гуща.

"Это был серьезный залет, но все понимали, что такой суп — это результат недостаточного количества продуктов", — подчеркнул Павел.

Несмотря на это, в компании "Флоридан" решили, что это ошибка поваров, и в школу с 18 ноября стали приезжать кураторы. Работник отмечает, что ни разу не видел их до произошедшего.

Кроме того, в школьной столовой начали "заметать следы".

"Практически сразу, главный повар переклеила поверхности столов в зале, чтобы отвести подозрения от данной гимназии и смело заявлять в дальнейшем, что суп был заснят в другом месте, так как рисунок покрытия в видео не соответствует имеющемуся", — рассказал активист.

24 ноября в школу прибыла проверка Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры. Работники заранее подготовили кухонные помещения, однако один из бывших сотрудников предприятия в беседе с журналистами "78" рассказал, что при взятии образцов для микробиологических исследований было выявлено наличие микроорганизмов в плове. Заведующую столовой Марию оштрафовали на 20 тысяч рублей, что существенно ударило по ее зарплате.

В тот же день Павлу удалось пообщаться с сотрудницей буфета. Она рассказала активисту о завышении "Флориданом" цен при закупке продуктов и про "левые" подработки сотрудников предприятия.

"Например, школе показывали документы, что яйца купили по 300 рублей, а реально их покупали на оптовой базе по 50", — рассказывает Павел.

Понимая все нюансы школьного питания, перед Новым годом Павел написал заявление на увольнение по собственному желанию.

"Экономия "Флоридана" на сотрудниках и уборщицах очень сильно сказывается на порядке, санитарии, чистоте — для всего этого было время только после работы. Очень много моментов указывают на финансовые махинации фирмы", — подчеркивает бывший сотрудник.

К проблемным местам также можно отнести старую технику и инвентарь, сохранившийся с советского времени.

По словам активиста, "Флоридан" создавал в Сети ложное представление о работе в школьных столовых, обязуя работников перед выдачей блюд собирать полный стол продуктов.

"Фотографии ломящихся от еды столов, которые "Флоридан" может предоставить в качестве оправданий, лишь фикция", — подчеркнул он.

На первой представленной фотографии можно увидеть "отчетный" стол, а на последующей — обычный.

Отдельно активист рассказал и о поварах, нарушающих санитарные требования из-за недостатка времени. Так, сотрудники пищевого блока курили прямо на рабочем месте.

"Ну это для них тоже было нормой", — подчеркнул он.

После ухода из "Флоридана" Павел Бойченко занялся разбором проблем школьного питания по всему Санкт-Петербургу. Он считает, что ситуация везде одна и та же.

"Хотите, чтобы ваш ребенок не отравился? Давайте ему еду с собой. Качество питания в частных фирмах отсутствует от слова совсем", — подчеркнул активист.

По его словам, компании выигрывают контракты на занижении цены, а затем кормят детей с нарушениями. Для крупных поставщиков это бизнес.

Ранее на АО "Флоридан" уже поступали жалобы из-за некачественного предоставления услуг. УФАС трижды привлекал комбинат к ответственности за участие в картельных сделках. Первое нарушение датируется 2018 годом, когда 50 аукционов было проведено с нарушением антимонопольного законодательства. В августе 2020 года "Флоридан" опять стал фигурантом дела о картельных сговорах.

Последний картель с участием "Фирмы Флоридан" был выявлен уже в декабре 2020 года. На данный момент фирма пытается оспорить решение УФАС по последним торгам в Кировском районе.