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Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от
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  • Полякова Александра
  • Опубликована сегодня в 11:58

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от "Флоридан" опасны для школьников

Один из крупнейших поставщиков социального питания в школы Петербурга АО "Флоридан" кормит детей продуктами, опасными для жизни. В этом убедился общественный активист Павел Бойченко, проработавший в школьной столовой под руководством данного поставщика около двух месяцев. Сотрудник столовой рассказал журналистам об антисанитарии, грязи, испорченных продуктах и курящих в пищеблоке поварах, сообщает "Блокнот".

Павел решил работать в столовой в октябре 2020 года. Как и многие жители города, в то время он искал подработку и устроился в одну из крупнейших компаний, поставляющих питание для школьников — АО "Фирма Флоридан".

По словам Бойченко, на собеседование он пришел 5 октября. Отдел кадров отправил его в гимназию 631 для знакомства с главным поваром Марией В.

В разговоре Павлу объяснили его обязанности и рабочий график, после чего показали рабочий зал.

"Рабочий день с 8:30 до 15:30, при заработной плате в 25 тысяч рублей. Меня все устроило", — рассказывает активист.

В обязанности нового работника входила сервировка и уборка столов, поддержание чистоты в зале и мытье пола. Хотя на деле обязанностей оказалось больше.

"На самом деле, я выполнял не только это. На мне был и разлив напитков по стаканам, чистка овощей, перенос продуктов со склада на кухню", — рассказал Павел.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

Павла устроили условия, озвученные кадровой службой. Поэтому на следующий день он направился в офис "Фирмы Флоридан" для дальнейшего трудоустройства. По его словам, там сидела уставшая женщина, посоветовавшая работнику просто купить санитарную книжку и даже назвавшая несколько компаний, занимающихся их изготовлением.

Во время второго визита будущий работник предоставил паспорт, военный билет и номер банковской карты для перечисления зарплаты. Павел отметил, что на работе в АО "Флоридан" ему завели новую трудовую книжку.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

"Выходить на работу в гимназию 631 нужно было уже на следующий день, 8 октября. Следующие несколько дней, я выполнял свои обязанности, находясь в зале", — отметил Павел, подчеркнув, что в то время он даже не заходил на кухню или складские помещения.

По словам работника, его сильно удивил подход к подбору кадров.

"В столовой было два повара: главный повар Мария В., которая имела опыт работы, и Юлия П., окончившая поварские онлайн-курсы и вообще непонятно каким образом допущенная до питания детей", — рассказал он.

Как позже выяснилось, работать в школьной столовой может любой желающий, имеющий необходимые документы и опрятный внешний вид. Умение готовить никто не проверяет.

Помимо поваров в столовой постоянно находились трое сотрудников: Катерина занималась чисткой овощей и помогала в готовке, Майя работала на мойке, а Павел — в зале.

Активист подчеркивает, что недочеты в организации работы стали заметны с первого дня. Посуда мылась медленно, из-за чего скапливалась в грязные горы. Из-за нехватки персонала работники не успевали произвести процедуры по прокаливанию столовых приборов в духовке.

"Часто посуда мылась максимально посредственно. Такими же были и условия хранения продуктов", — подчеркивает Бойченко. Товары также хранились в ненадлежащих условиях.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от
Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

По словам работника, поставки продуктов были построены нелогично. Фирма не присылала недостающие продукты, поэтому при возникновении дефицита поварам приходилось самостоятельно идти в магазин и закупить их за собственный счет. Павел также отметил, что готовить по технологическим картам было невозможно, поскольку заявленных в них граммовок просто не хватало.

"Некоторых ингредиентов часто требовалось вдвое больше, чем положено. Не всегда хватало продуктов ещё и по причине их качества. В первую очередь речь про фрукты и овощи, немалую часть которых приходилось просто выбрасывать", — подчеркнул он.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

Поставки продуктов осуществлялись с явными нарушениями норм СанПиНа. Разнорабочие в грязной одежде и без перчаток доставляли коробки на личных автомобилях. Овощи и фрукты при этом могли привозить уже подгнившими.

Павел отметил, что повара также часто работали без перчаток, поскольку за ними никто не следил.

Во время второй волны COVID-19 две сотрудницы (Майя и Катерина) отправились на больничный, и вся их работа свалилась на плечи оставшихся сотрудников. Неделя интенсивной работы не оплачивалась дополнительно, а в фирме не стали рассматривать возможность прислать сотрудника на замену.

17 декабря произошел инцидент, сделавший школу в которой работал Павел, печально известной. СМИ стали распространять фотографии "Крепостного супа" в котором практически отсутствовала гуща.

"Это был серьезный залет, но все понимали, что такой суп — это результат недостаточного количества продуктов", — подчеркнул Павел.

Несмотря на это, в компании "Флоридан" решили, что это ошибка поваров, и в школу с 18 ноября стали приезжать кураторы. Работник отмечает, что ни разу не видел их до произошедшего.

Кроме того, в школьной столовой начали "заметать следы".

"Практически сразу, главный повар переклеила поверхности столов в зале, чтобы отвести подозрения от данной гимназии и смело заявлять в дальнейшем, что суп был заснят в другом месте, так как рисунок покрытия в видео не соответствует имеющемуся", — рассказал активист.

24 ноября в школу прибыла проверка Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры. Работники заранее подготовили кухонные помещения, однако один из бывших сотрудников предприятия в беседе с журналистами "78" рассказал, что при взятии образцов для микробиологических исследований было выявлено наличие микроорганизмов в плове. Заведующую столовой Марию оштрафовали на 20 тысяч рублей, что существенно ударило по ее зарплате.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от
Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

В тот же день Павлу удалось пообщаться с сотрудницей буфета. Она рассказала активисту о завышении "Флориданом" цен при закупке продуктов и про "левые" подработки сотрудников предприятия.

"Например, школе показывали документы, что яйца купили по 300 рублей, а реально их покупали на оптовой базе по 50", — рассказывает Павел.

Понимая все нюансы школьного питания, перед Новым годом Павел написал заявление на увольнение по собственному желанию.

"Экономия "Флоридана" на сотрудниках и уборщицах очень сильно сказывается на порядке, санитарии, чистоте — для всего этого было время только после работы. Очень много моментов указывают на финансовые махинации фирмы", — подчеркивает бывший сотрудник.

К проблемным местам также можно отнести старую технику и инвентарь, сохранившийся с советского времени.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

По словам активиста, "Флоридан" создавал в Сети ложное представление о работе в школьных столовых, обязуя работников перед выдачей блюд собирать полный стол продуктов.

"Фотографии ломящихся от еды столов, которые "Флоридан" может предоставить в качестве оправданий, лишь фикция", — подчеркнул он.

На первой представленной фотографии можно увидеть "отчетный" стол, а на последующей — обычный.

Отдельно активист рассказал и о поварах, нарушающих санитарные требования из-за недостатка времени. Так, сотрудники пищевого блока курили прямо на рабочем месте.

"Ну это для них тоже было нормой", — подчеркнул он.

Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от

После ухода из "Флоридана" Павел Бойченко занялся разбором проблем школьного питания по всему Санкт-Петербургу. Он считает, что ситуация везде одна и та же.

"Хотите, чтобы ваш ребенок не отравился? Давайте ему еду с собой. Качество питания в частных фирмах отсутствует от слова совсем", — подчеркнул активист.

По его словам, компании выигрывают контракты на занижении цены, а затем кормят детей с нарушениями. Для крупных поставщиков это бизнес.

Ранее на АО "Флоридан" уже поступали жалобы из-за некачественного предоставления услуг. УФАС трижды привлекал комбинат к ответственности за участие в картельных сделках. Первое нарушение датируется 2018 годом, когда 50 аукционов было проведено с нарушением антимонопольного законодательства. В августе 2020 года "Флоридан" опять стал фигурантом дела о картельных сговорах.

Последний картель с участием "Фирмы Флоридан" был выявлен уже в декабре 2020 года. На данный момент фирма пытается оспорить решение УФАС по последним торгам в Кировском районе.

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