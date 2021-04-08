Нарушения в организации питания выявлены в 24 тысячах школьных столовых РФ

Сегодня в Москве стартовал Всероссийский семинар-совещание по обеспечению безопасности и качества школьного питания.

На нем с докладом выступила Ирина Шевкун, возглавляющая управление санитарного надзора Роспотребнадзора. Она отметила, что в этом учебном году эксперты надзорного ведомства выявили нарушения у 70% компаний, занимающихся поставкой питания в образовательные учреждения РФ. Спикер обратила внимание на отсутствие положительных тенденций в данном сегменте.

По её словам, в ведомстве обеспокоены, что такая большая доля поставщиков не соблюдает нормы санитарного законодательства.

Шевкун подчеркнула, что количество нарушений у организаций данного направления остается неизменным, несмотря на постепенное улучшение ситуации в школах.

Специалисты санитарного надзора обнаружили нарушения у 3,8 тысяч поставщиков по всей России. В подавляющем большинстве случаев это несоблюдение условий хранения продуктов и сроков годности, неправильная маркировка и транспортировка, а также несоответствующие принятым нормам показатели качества.

Кроме того, нарушения выявлены в 24 тысячах школах. В отдельных субъектах Российской Федерации они происходят в 3 раза чаще, чем в среднем по стране. Часто нарушения обусловлены несоблюдением технологии производства. Помимо этого, комиссия ведомства зафиксировала прецеденты занижения массы порций и выдачи холодной продукции. Порой готовые блюда не соответствовали нормам по калорийности и энергетической ценности.

Особенно остро данный вопрос стоит в Санкт-Петербурге. В местных образовательных учреждениях нарушения находят регулярно.

Например, в конце прошлого года в кронштадтской школе №422 произошло массовое отравление учащихся. За организацию питания в ней отвечал комбинат "ТД Профпит". Этот поставщик заключил около сотни договоров на поставку еды в различные городские учебные заведения.

Сотрудника другого петербургского поставщика — компании "Аванта" — задержали за попытку дать взятку. Вероятно, расчет был на то, что проверяющие из прокуратуры за деньги закроют глаза на выявленные нарушения. Однако фирму оштрафовали на миллион рублей, а на владельца предприятия завели уголовное дело.

Ещё один комбинат Северной столицы "Артис-детское питание" не справился с выявленными нарушениями за три отведенных на исправление месяца. В связи с этим надзорное ведомство намерено привлечь поставщика к ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания".

Выявить нарушения зачастую помогают проверки, организованные прокуратурой. Так произошло с гимназией №631. Пробы готовой продукции были отправлены на экспертизу, в рамках которой удалось найти несоответствие нормативам по содержанию микробиологических показателей. Организацией питания в данном учебном заведении занимается комбинат "Фирма Флоридан".

Судя по всему, многие поставщики не намерены заниматься исправлением обнаруженных нарушений. Для своевременного выявления и устранения таких недостатков необходимо внедрять дополнительные инструменты.