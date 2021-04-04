Последствия дела "Колпинского картеля" второй раз толкнули "Фирму Флоридан" обратиться в суд

Комбинат питания "Фирма Флоридан" подал иск к УФАС Петербурга из-за выявленного службой картельного сговора между вышеупомянутым предприятием и компанией "Артис-детское питание. Судебное определение о том, что претензия принята в производство, было опубликовано на сайте петербургского Арбитражного суда.

Решение о том, что между данными фирмами действительно имел место сговор, было вынесено УФАС в декабре 2020 года после анализа тендеров на организацию школьного питания в детских садах Кировского района от 2017 года. Иными словами, компании не создавали друг другу помех на торгах, чтобы победу одержало заранее определенное юрлицо. Во всех 14 тендерах была задействована одна и та же схема: победитель снижал начальную максимальную цену контракта на 3,3%. Именно данный факт выглядел имитацией конкуренции.

По заключению ФАС, целью компаний было получение максимально возможной прибыли, а модели поведения участников торгов были согласованы заранее. В итоге действия компаний привели к разделу рынка Кировского района и снижению прозрачности размещения заказов. О добросовестной конкуренции говорить в данном случае не приходится.

Комбинат "Артис-детское питание" согласился с решением, однако "Фирма Флоридан" сочла выводы комиссии недостаточно обоснованными и верными. По версии последней, все действия имели благую цель — избежать признания торгов недействительными. Однако это объяснение выглядит странным, поскольку торги аннулируются лишь в случае, если на тендер подала заявку только одна фирма. При этом контракт в любом случае достается единственному участнику, поскольку заказчики (учебные учреждения) не должны пострадать от подобной ситуации.

Тем не менее, комиссия ФАС признала версию "Фирмы Флоридан" несостоятельной. Это означает, что решение о наличии картеля утверждено. Теперь "Фирма Флоридан" намерена оспорить его в Арбитражном суде.

Расследование данного картеля выступает продолжением предыдущего дела, которым занималось ГУ МВД. Силовики передали антимонопольщикам сведения о сомнительных торгах в Кировском районе. Именно в ходе данного расследования и был раскрыт так называемый "Колпинский картель", в котором участвовали восемь комбинатов питания, где среди прочих фигурировала компания "Артис-детское питание". Картель вступил в сговор с администрацией Колпинского района ради распределения десятков контрактов с общей суммой более 650 миллионов рублей.

В ходе расследования выяснилось, что местные власти заранее передавали участникам картеля сведения о проводимых тендерах, а те, в свою очередь, самостоятельно определяли имитаторов конкуренции и будущего "победителя". ФАС предполагала, что аналогичная схема действует и в Кировском районе, но в этом случае районная администрация оказалась ни при чем.

Стоит обратить внимание, что комбинат "Артис-детское питание" не понес никакой ответственности за участие в двух картелях. В 2021 году компания без труда получила контракты на обслуживание 25 школ Колпинского района. Цена предложения была занижена на пугающие 41%. Разумеется, это сразу отразилось на качестве блюд. В соцсетях резко увеличилось число жалоб родителей колпинских школьников. ФАС до сих пор не принял никаких решений по этой ситуации.

"Фирма Флоридан" рассчитывала оспорить решения ФАС о признании картельного сговора между данным комбинатом с предприятиями "Артис-детское питание", "База "Мария" и "Лимак-Нева". Компании договаривались в ходе участия в тендерах на организацию детского питания в Приморском и Выборгском районах. Тем не менее, Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Напомним, вышеупомянутые операторы поделили между собой 49 контрактов на общую сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Схема была аналогичной той, что использовали "Артис-детское питание" с "Фирмой Флоридан" в Кировском районе.

"Ответчики согласовали между собой победителя и лицо, которое своим номинальным участием должно было создать видимость конкуренции при проведении торгов. Снижение НМЦК было минимальным", — следует из заключения ФАС.

По всей видимости, Арбитражный суд вновь встанет на сторону ФАС, поскольку налицо явная схожесть обоих картельных дел. Мотивы "Фирмы Флоридан" не совсем ясны, поскольку факт установленного картельного сговора не влияет на дальнейшее участие компаний в торгах, как это стало понятно на примере комбината "Артис-детское питание" в Колпинском районе.

Возможно, "Флоридан" рассчитывает дистанцироваться от компании "Артис-детское питание" путем оспаривания решения ФАС. На последнее предприятие стабильно поступают жалобы родителей, и это попадает в фокус внимания прессы. Вероятно, "Фирма Флоридан" не хочет, чтобы "тень" подмоченной репутации "Артиса" мешала ей работать дальше. Однако попытки оспорить решения ФАС только лишний раз подчеркивают прошлые связи "Фирмы Флоридан" с комбинатом "Артис-детское питание".