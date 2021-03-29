Отказ "Артис-детское питание" от исков к конкурентам может указывать на договоренности

АО "Артис-Детское питание" привлекло внимание СМИ, регулярно оспаривая в судах результаты торгов и выводы профильных комиссий, а затем отзывая иски. Подобная активность поставщика может говорить о наличии у него определенных договоренностей с другими игроками на рынке.

Так, в Картотеке арбитражных дел журналистами Live 24 были обнаружены иски "Артис". Он их адресовал комбинату "ТЗБ "Петроградская", в котором пытался оспорить победу конкурента на госторгах по поставке питания в детские сады Кировского и Красносельского районов. В качестве ответчиков выступали также и представители местных администраций и дошкольных учреждений.

Стоит отметить, что оба тендера "ТЗБ "Петроградская" выиграла с за счет снижения начальной стоимости контракта, о чем говорят данные из Единой информационной системы в сфере госзакупок. Так, организацию питания в детсадах Кировского района комбинат оценил в 38,4 миллиона рублей, тогда как изначальная цена контракта была 38,8 миллионов рублей.

Только с июля по ноябрь 2020 года компания инициировала 25 судов с "ТЗБ "Петроградская". Однако в день слушания отказывался от претензий, что приводило к автоматическому завершению судебного производства. По такой схеме прошли 21 из 25 судов "Артиса", тогда как четыре предыдущих иска суд удовлетворил.

Предположительно, подобные судебные процессы "Артис-Детское питание" использует как способ получения выгоды в условиях серьезных финансовых проблем, вызванных рядом громких скандалов.

Так, в декабре 2019 года сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) уличили "Артис" в участии в так называемом "колпинском картеле". Несмотря на вскрывшиеся преступные связи между "Артис-Детское питание" и семью другими поставщиками, уже в 2021 году компания смогла получить госконтракт на поставку питания в школы и детсады Колпинского района. После смены поставщика родители учеников начали жаловаться на ухудшение качества еды в школах, однако негативные отзывы не находят отклика у местной администрации.

Финансовые проблемы у поставщика возникают также из-за агрессивного демпинга, к которому прибегает "Артис" чтобы победить в тендере. О таком стиле работы поставщика ранее уже писали некоторые СМИ. Отсутствие деловой репутации поставщик компенсирует резким снижением цены и зарабатывает таким образом дополнительные баллы. В некоторых тендерах компания снижала начальную максимальную цены контрактов (НМЦК) до 60%.

Возможно, именно через судебные разбирательства "Артис-Детское питание" пытается компенсировать свои финансовые потери, вынуждая конкурентов платить дивиденды за отказ от исковых требований. Ранее в издании "Деловой Петербург" представители "Артис" сообщили, что на данный момент у них проходят десятки судов, в которых они оспаривают результаты тендеров.

В этой связи прерванные разбирательства "Артиса" с "ТЗБ "Петроградская" вполне объяснимы. Вероятно, комбинат-ответчик просто предпочитает не поднимать шумиху вокруг нюансов своего участия в государственных торгах и может согласится на те или иные требования конкурента.

Саму "ТЗБ "Петроградская" СМИ уличали в нечестной игре не рынке, о чем ранее сообщал ряд петербургских изданий. По данным журналистов, "Петроградская" получает свои контракты за счет связей нового гендиректора комбината Евгения Лобанова в различных районных администрациях. В частности, его связывают с главой Фрунзенского района Константином Серовым, что позволило комбинату стать главным поставщиком школьного питания в этой части города.

Другие источники утверждают, что "ТЗБ "Петроградская" использует для участия в тендерах аффилированные с ней компании. В качестве примера журналисты приводят компанию "ТД Профпит", которая регулярно участвует в торгах совместно с "Петроградской", о чем говорят данные по госконтрактам из Кировского района.

Сам "ТД Профпит" стал известен петербургской общественности после массового отравления в школе № 422 Кронштадтского района, где пострадали 135 детей и 5 сотрудников школы.

Негативно на репутации поставщика сказался и скандал с гендиректором АО "КСП "Юность" Ириной Копилец. В ноябре прошлого года Копилец заявила, что предприятие намеренно разорял его бывший гендиректор Александр Щучкин. По её словам, одна из причин, почему "Юность" вынуждена признать себя банкротом — невозможность выполнить условия по договору с "ТЗБ "Петроградская", который в свое время заключил Щучкин. По данным "Экспресс-газеты", именно "ТЗБ "Петроградская" выступает как главный кредитор "Юности" и получит часть активов после её банкротства.

Вероятно, что именно из-за больших репутационных потерь "ТЗБ "Петроградская" сейчас старается избежать дополнительного внимания к своей деятельности, вызванного судебными разбирательствами с "Артисом".