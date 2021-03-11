Победы армии ЦАР над боевиками вынуждают "Росбалт" тиражировать фейки

Издание "Росбалт" тиражирует фейки о россиянах в ЦАР в ответ на успехи правительственной армии по зачистке территорий страны от боевиков.

Правительственная армия Центральноафриканской Республики (FACA) при помощи союзников из Руанды и российских инструкторов успешно освобождает город за городом от боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Всего за два месяца им удалось освободить 25 населенных пунктов от радикалов. Однако в оппозиционных СМИ эти события обрастают огромным количеством фейков.

Издание "Росбалт" опубликовало статью о казни, которую якобы совершили правительственные силы и российские союзники над четырьмя местными жителями. Журналисты сообщают, что хоть инцидент произошел 5 марта, стало известно о нем только сейчас. Однако еще 8 марта правительство ЦАР изучило упомянутые сообщения и сообщило об отсутствии доказательств, что такие события имели место. Перечисленные мужчины числятся без вести пропавшими, их тела не были обнаружены.

Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги напомнил, что в отношении FACA ведется информационная война с целью подорвать ее работу.

Чаще всего пытается дискредитировать правительственную армию Corbeau News, материалы с которого регулярно заимствует "Росбалт". За постоянную публикацию фейков ресурс был заблокирован на территории ЦАР.

Corbeau News несколько лет принадлежит "Росбалту"

Почему несмотря на сомнительную репутацию Corbeau News и неоднократные разоблачения фейков, "Росбалт" продолжает ссылаться на этот ресурс?

Источники сообщают, что российское издание несколько лет назад купило Corbeau News, пишет Правда.ру. Это событие неслучайно совпало с отправкой в ЦАР российских инструкторов в 2018 году. Очевидно, что центральноафриканский портал нужен "Росбалту" для дискредитации деятельности российских инструкторов "изнутри". Для этого используется простая и знакомая схема — "ЧВК Вагнера" обнаруживают в стране, после чего местные журналисты собирают фейк, а уже российское издание делает на него перевод, тиражируя в русскоязычном сегменте.

Активность Corbeau News растет по мере продвижения армии ЦАР

Количество фейков стало расти вместе с победами правительственной армии FACA над боевиками "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Вместе с руандскими и российскими союзниками армия ЦАР возвращает под контроль правительства захваченные радикалами населенные пункты.

На фоне успехов правительственных сил потребность публиковать фейки возникает все чаще, и каждый раз "Росбалт" подхватывает "сенсации", избегая за это ответственности.

Однако фейк о "казни россиянами" мирных граждан может обернуться для "Росбалта" иском в суд. Такое заявление сделал официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организации, представляющей российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов. По его словам, любые заявления, подобные сделанному 11 марта на "Росбалте", будут жестко пресекаться.

"В настоящий момент юридическая служба Содружества офицеров за международную безопасность занимается тем, чтобы привлечь информационное агентство "Росбалт" к ответственности путем подачи иска в суд за распространение недостоверных материалов портала Corbeau News", — пишет Иванов на своей странице в Facebook.

Он потребовал от российского издания удалить недостоверный материал с сайта и выпустить опровержение.