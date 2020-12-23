Центральноафриканская армия полностью контролирует ситуацию в стране

Армия Центральноафриканской республики FACA держит под контролем ситуацию в стране, а помогают ей инструкторы из РФ, находящиеся на передовой. Они оказывают военным консультативную помощь.

Но профранцузские СМИ и сомнительные информаторы запустили слух, что в сторону Банги (столица ЦАР) направились боевики из группировки "Селека". Хотя на деле все обстоит по-другому.

Банды, действующие на территории республики, давно разрознены и опасности практически не представляют. Их боевой ресурс на нуле. И вот эти остатки банд с помощью фейковых сообщений хотят выдать себя за членов группировки "Селека", чтобы устраивать мародерские вылазки в Банги. Но пока что бандиты очень далеко от столицы, обстановку в которой можно назвать стабильной.

Сама "Селека" давно распалась, а её главари вошли в правительство ЦАР после подписания Хартумского соглашения. Поэтому информация от неподтвержденных источников и профранцузских СМИ — откровенный фейк.

Помимо этого, распространяются слухи о боевых действиях в стране. И это также не соответствует действительности, что подтверждает новость о визите президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в армейские гарнизоны. Главу Республики сопровождали советники и представители Минобороны РФ.

Туадера посетил части постоянного базирования, а также передовые посты, где военные находятся в боевой готовности 24/7. Президент проинспектировал гарнизоны и отдал ряд указаний с целью укрепить их боеспособность, а также поздравил военных с наступающим Рождеством.

Помимо слухов о "Селеке", в последние дни в СМИ часто проскальзывают новости о конфликтах комбатантов вооруженных группировок и военных FACA. Но информация откровенно преувеличена — урон и масштабы не такие колоссальные, какими их описывают в прессе. FACA контролирует положение дел в Банги, а в качестве поддержки выступают миротворцы. Боевиков из различных группировок в столице нет. По словам представителя миссии ООН Владимира Монтейро, власти ЦАР полностью контролируют территорию государства.

Стычки между FACA и членами группировок начались по прибытии бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе в опорный пункт в Босангоа. До этого он побывал в префектурах Нана-Гребизи и Кемо, где посетил несколько поселений. Есть сведения, что Бозизе общался с главарями бандформирований и заинтересован в привлечении на свою сторону боевиков из государства Чад, граничащего с ЦАР.

Фактически, получается, что Бозизе хочет захватить власть в республике силой. Впервые он предпринял попытку госпереворота в 1984 году, когда был министром информации при президенте Андре Колингбе. Бозизе успел шесть лет пробыть в изгнании, два года отсидеть в тюрьме, и в 1993 году снова попытал счастья, теперь уже на выборах, но ему удалось набрать всего полтора процента голосов.

В 2001 году его снова ждало фиаско при попытке захватить власть силовым способом — тогда он пытался это сделать, работая в администрации президента Анж-Феликса Патассе. Вполне возможно, что неудача обозлила Бозизе, поэтому в 2003 году он вернулся в ЦАР в окружении головорезов и наемников из сопредельных государств. На этот раз попытка увенчалась успехом.

Главой страны он был сомнительным — проведя всего год в президентском кресле, он был задержан в одном из немецких аэропортов с чемоданом, полным алмазов. За десять лет президентствоваания страна обнищала так сильно, что местные жители не побоялись взяться за оружие и свергнуть Бозизе. Вернуться в ЦАР он смог только в декабре прошлого года.

Отметим, что Бозизе хотел участвовать и в нынешних президентских выборах, но Конституционный суд отклонил его кандидатуру. Правда, это не остановило экс-президента, и он активно общался с избирателями, пока добирался до Босангоа, где находится в настоящий момент.

Сейчас периодически появляется информация о готовящихся провокациях на выборах — их хотят сорвать, а сына Бозизе Сократа обвиняют в вербовке боевиков в Демократической Республике Конго, которых он готовил для организации вооруженного переворота. Его арестовали.

Власти ЦАР уже направили официальное коммюнике РФ и Руанде, чтобы страны помогли обеспечить безопасность грядущих выборов. От России в республику уже отправились 300 военных инструкторов. Известно, что когда боевики сталкиваются с ВС ЦАР, они несут большие потери.