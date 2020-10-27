Не наши долги: разгорается скандал с банкротством SPAR и "Народная 7я"

На северо-западе России разгорается все больший скандал с банкротством сразу двух крупных торговых сетей — SPAR и "Народная 7я". Они являются активами общего бизнеса коммерсантов братьев Абдуллаевых, которые в целом должны своим кредиторам более 15 млрд рублей, причем больше половины требует российский "Сбербанк".

Российские Telegram-каналы называют то, что происходит, "красивейшим" случаем управляемого банкротства, который позволяет как можно меньше заплатить по обязательствам.

Приобретя франшизу SPAR, братья провели весьма жёсткую политику активов. Под контроль новоиспеченных голландцев (SPAR — нидерландский бренд) поступили сотни новых магазинов, многочисленный персонал который находился на аутсорсе под контролем многочисленных фирм-однодневок. Но к концу декабря 2019 года долгов стало очевидно много, чтобы продолжать бизнес.

Банкротство, как известно, является признанием лица неспособным отвечать по долгам. Чтобы оно было контролируемым, важно правильно выбрать конкурсного управляющего. Таковым, по данным издательства Riafan, стало ООО НПО "ПРО". Откуда оно взялось? Уставной капитал составил всего 10 тысяч рублей, оплата труда в нем не проводилась. И вот эта странная фирма просто выкупила долг дрейфующей организации, опередив ключевого кредитора в лице "Сбербанка" и принудив последнего подавать апелляцию. Чтобы никто не опередил при этом НПО "ПРО", братья Абдуллаевы очень "вовремя" начали ликвидацию своего "монстра", чтобы по закону банкротство прошло без процедуры наблюдения с немедленным назначением арбитражного управляющего.

Что требуется от этого должностного лица? Он должен не позволить затронуть средства семей Абдуллаевых, максимально затянуть процедуру рассмотрения банкротства, а в итоге если что-то и будет выплачено, то это "что-то" возляжет на "хрупкие" плечи страховщиков, практически не затронув самих братьев-банкротов. Естественно, далеко не каждый "персонаж" согласится жертвовать в данном случае собственной годами сформированной репутацией, так что искать пришлось соответствующего человека.

В итоге новоизбранный арбитражный управляющий по имени Сергей Борисович Безруких оказался вошедшим в соответствующий реестр только 20 декабря 2019 года. И за банкротство "конторы" он взялся с двухмесячным стажем. Смело и совсем не так уж безрассудно, как мы видим. Тем не менее с бизнес-активностью Безруких знаком: будучи управляющим филиала "Санкт-Петербургский" легендарного "Альфа-Банка", он был привлечен к делу о мошенничестве и в итоге был приговорен судом к пяти годам лишения свободы — правда, в условном порядке.

Но вернемся к нашему "Сбербанку". Возникает интересное предположение на тему того, почему же братья столь долго портили отношение с такой могучей структурой. Понятное дело, что хоть что-то из долгов возвращать как-то придется.

В "Телеграме" высказывают предположение, что надежды прочих, более мелких кредиторов просто растворятся при одном только виде монолитной фигуры "Сбера". Он именно и станет тем медведем, который раздавит кредитную избушку, причем для него проблемы Абдуллаевых — комариный укус, совсем не то же, что для прочих кредиторов, юристов которых нельзя назвать "зубрами" возвращения обязательств.

А теперь вернемся к страховщикам. Могучие тела братьев Абдуллаевых и их основного представителя — господина Безруких — представляет компания ООО "Розничное и корпоративное страхование" (ООО "РИКС"). Уже ясно, что страховой случай близок, и компания не намерена судиться, а выполнит обязательства по полису Сергея Безруких.

Некоторые публикации говорят о том, что около 60% активов "РИКСа" принадлежат главе Минэкономразвития Чувашии Дмитрию Краснову. Ему вообще до назначения на пост приходилось работать в разных страховых компаниях, на сегодняшний день крайним является "РИКС". И чтобы не краснеть перед именитым хозяином, менеджеры организации сейчас активно пытаются отозвать безруковский полис.

А, по данным "Телеграма", есть еще полис запасной в страховой компании "Арсенал". Но и здесь интрига всё в том же — как грамотно отозвать полис и не подставить собственников страховой компании.

Схема братьев Абдуллаевых хороша, но чересчур откровенна. Они подставляют судебную систему — де факто лазейки в законодательстве позволяют делать то, что они делают, но ценой полного обрушения репутации судебных органов. Братья подставляют страховые компании, оказывается, так просто не платить, за тебя заплатит кто-то другой. А кредиторы, когда поймут, что их единственный шанс вернуть деньги, — это страховщики, конечно, воспользуются этим выходом. Наконец, полностью будут скомпрометированы процедура банкротства и институт арбитражных управляющих.

Если возможно такое, как в истории со Spar, собственно, кто решится прокредитовать перспективное предприятие, интересный бизнес? Так или иначе перед нами очень интересный способ взять и не платить по долгам.