В бизнесе индивидуализм отнюдь не предосудителен. Вполне здоровое и обоснованное состояние коммерсанта в погоне за выгодой. Это так, если речь идет о своем деле. Если ты ни от кого не зависишь, если ты не нарушаешь чьих-либо прав, не вмешиваешься в чужие интересы, нагло не используешь своего работодателя или клиента. Тогда коммерческий индивидуализм можно только приветствовать.

Однако, если речь идет о большой компании с тысячами сотрудников, личные нужды одного из них должны отойти на второй план, а их скрытое противопоставление целям и задачам фирмы можно даже рассматривать в качестве саботажа или злоупотребления должностными обязанностями.

Порой коммерческие интересы компании сужаются до личной выгоды пары-тройки ведущих менеджеров, которых по большому счету, не интересует, что будет с другими сотрудниками и самим работодателем. Такое положение характерно практически для любой отрасли.

В конце мая появились слухи о возможном слиянии ГК "Основа" и "Кортрос". Пока это так и остается на уровне слухов. При этом бесспорно, что в двух этих коммерческих структурах на первых ролях выступают два давних партнера, которые свои многолетние деловые отношения почему-то не афишируют.

ГК "Основа" по административно-правовой форме — это акционерное общество. Ее единственным акционером при образовании АО в 2016 году являлся Александр Исаев, ранее он и работал непосредственным гендиректором ГК. Исаев — успешный предприниматель, ведущий бизнес в разных сферах: от строительства до пиар-агенств. В 2014-ом, например, он возглавил редакцию интернет-издания "Русская планета". Уже тогда Исаев был учредителем нескольких фирм, занимавшихся разработкой компьютерного программного обеспечения, операциями с недвижимостью и рекламой. Как говориться "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Однако основной доход ему приносила и приносит ГК "Основа", выступающая в роли заказчика-застройщика или генерального подрядчика.

Будучи гендиректором "Основы" Исаев получил контроль над рядом фирм, среди которых "Облстройинвест", "Техносити", "РТО" и другие.

В процессе своей разносторонней коммерческой деятельности Исаев когда-то познакомился и с главным коммерческим директором компании "Кортрос" Филиппом Третьяковым. Последний ведет совместный бизнес с родственницей основателя ГК "Основа" — Анной Исаевой (Рябышкиной). Она была гендиректором ликвидированного ООО "Руджет", когда в этой фирме Исаеву принадлежало 60%.

Супруга же Третьякова — Екатерина Колмакова — работала в "Русской планете", когда изданием руководил Исаев. У двух давних компаньонов и сейчас общие бизнес интересы. Исаев с 2004 года является учредителем ООО "Шторм-Инвест", занимающегося операциям с недвижимым имуществом. В руководство фирмы входит отец Филиппа Третьякова — Андрей Третьяков.

В свою очередь коммерческий директор "Кортроса" владеет несколькими фирмами, функционирование которых он частично осуществляет за счет ресурсов своего работодателя. Третьяков владеет долями в двух рекламных компаниях (ООО "Репа Коммерц" и ООО "Репа-ПР"), а также ИП с зарегистрированным товарным знаком — "Realt".

Нынешняя неопределенность на строительном рынке и стремление владельцев девелоперских компаний нарастить обороты создают благоприятную среду для всякого рода махинаторов. Они пытаются выжать максимальную личную выгоду, устраивая риски для своих компаний вплоть до банкротства или поглощения.

Зачастую в обстановке неопределенности рынка всякого рода авантюры легче проворачивать с подельниками. А когда такое сотрудничество еще пытаются и тщательно скрывать, это уже вызывает некоторые подозрения. Если всё в рамках закона и морали, если нет какого-то конфликта интересов, то зачем это скрывать? Или здесь речь идет о том самом "индивидуализме", когда топ-менеджеры начинают паразитировать за счет своих компаний?

Попробуем представить ситуацию: влиятельные менеджеры из двух разных компаний, работающих в одной плоскости, долгие годы реализуют совместные бизнес-проекты. Они делятся между собой планами и наработками их фирм. Один за спиной у своего начальства докладывает другому о новых инициативах своей компании. Партнеры могут лоббировать через друг друга нужные решения. Хотя, можно ничего такого и не представлять, когда есть конкретный реальный пример с Исаевым и Третьяковым.