США обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе

Соединенные Штаты обвинили Россию в проведении испытания противоспутникового оружия в космосе. Вашингтон утверждает, что разоблачил намерение Москвы развернуть оружие, которое угрожает США и союзным спутникам.

Министерство обороны России заявило, что в инциденте 15 июля участвовал «небольшой космический аппарат», который «осмотрел один из национальных спутников с близкого расстояния с помощью специального оборудования». Было отмечено, что инспекция «предоставила ценную информацию об инспектируемом объекте, которая была передана наземным средствам контроля».

Однако США заявили, что действия России не соответствуют заявленной миссии инспектора-спутника.

«Российская спутниковая система является той же спутниковой системой, о которой мы высказывали опасения в начале этого года, когда Россия маневрировала рядом со спутником правительства США», - заявил генерал Джон У. Реймонд, командующий космическим командованием. и глава космических сил США.

«Это является еще одним свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем и согласуется с опубликованной военной доктриной Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические активы».

В документе по космической стратегии, опубликованном в прошлом месяце, Пентагон утверждает, что «Китай и Россия представляют наибольшую стратегическую угрозу из-за их разработки, тестирования и развертывания средств противодействия космосу и связанной с ними военной доктрины для использования в конфликте, распространяющемся в космос».

По их мнению, «Китай и Россия имеют вооруженное пространство как средство снижения военной эффективности США и союзников и бросают вызов нашей свободе действий в космосе».

Частные американские космические аналитики утверждают, что опасения США кажутся оправданными в эпоху быстрого совершенствования космических технологий, которые могут представлять угрозу для спутников, которые являются неотъемлемой частью современной жизни в США и во всем мире. Защита этих спутников была ключевой причиной, по которой администрация Трампа создала Космические силы США в декабре прошлого года.

Глава космической дирекции британского правительства, вице-маршал авиации Харви Смит написал в Твиттере, что русские выпустили снаряд «с характеристиками оружия».

«Мы призываем Россию избежать дальнейших подобных испытаний», - пишет Смит. «Мы также призываем Россию продолжать конструктивно работать с Великобританией и другими партнерами, чтобы поощрять ответственное поведение в космосе».

Высокопоставленный представитель государственного департамента по контролю над вооружениями США Кристофер Форд заявил, что это событие выявило «лицемерную пропаганду» Россией контроля над космическим оружием, «с помощью которого Москва стремится ограничить возможности США, явно не имея намерения остановить свою собственную программу по борьбе с космосом». - как наземные противоспутниковые возможности, так и то, что представляется реальным противоспутниковым оружием на орбите ».

Космическое командование заявило, что 15 июля российский спутник, обозначенный как Космос 2543,

«работал в необычно близкой близости к правительственному спутнику США на низкой околоземной орбите, прежде чем он маневрировал далеко и направился к другому российскому спутнику, где он выпустил другой объект в непосредственной близости от российский целевой спутник. Этот тест не соответствует предполагаемому назначению спутника в качестве системы инспекторов, как описано Россией ».

Брайан Виден, эксперт по космической политике в Фонде безопасного мира, который выступает за использование космического пространства в мирных целях, заявил, что опасения США и Великобритании оправданы.

«Думаю, они к чему-то относятся», - сказал он. «Я тоже нашел это событие очень подозрительным».

Виден сказал, что объект отделился от Космоса 2543 со скоростью, возможно, более 400 миль в час.

«Это необычно - очень необычно», - сказал Веден. «И это очень похоже на произошедший инцидент в 2017 году, когда российский спутник развернул небольшой объект на высокой скорости».

Генри Герцфельд, директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона, заявил, что инцидент 15 июля указывает на тот факт, что быстрые достижения в области космических технологий требуют бдительности со стороны американских военных ведомств, особенно в свете ухудшения отношений США с Россией и Китаем.

«Так должны ли мы быть обеспокоены? Я думаю, да, это обоснованно », - сказал он.

«Какова цель возможного использования этих технологий, и будут ли они использоваться в качестве оружия против наших активов в космосе, это предположение».