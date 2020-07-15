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Джоди Фостер: Из-за нее стреляли в Рейгана
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  • Опубликована 19.11.2003 в 16:39
  • Изменена сегодня в 20:39

Джоди Фостер: Из-за нее стреляли в Рейгана

Карьера Джоди Фостер началась почти сразу после ее рождения. Девочка с 2-х лет начала появляться в рекламных роликах. А с шести лет начали прибавляться и небольшие роли в телесериалах. Денег, зарабатываемых молодой звездой, хватало на безбедное существование ей и ее матери Бренди. Бренди, бывшая журналистка, развелась с мужем, торговцем недвижимостью, еще до рождения четвертого ребенка - Алисии Кристианы Фостер (Джоди). Девочка появилось на свет в Лос-Анджелесе 19 ноября 1962 года.

В три года стать кормилицей семьи - не шутка. Ее агентом был собственный брат, а мама давала вместе с ней все интервью до двадцати шести лет! И фотографировалась с Джоди на всех журнальных обложках.

Джоди не была прелестным ребенком, у нее не было ничего от улыбающейся куклы или от лишенного выражения красивенького личика. Ее лицо всегда было чрезвычайно выразительным. Детские черты, низкий, слегка хриплый голос и как бы вызывающая свобода поведения - все это очаровывало режиссеров.

Всем известны трагические истории о детях-звездах, которые, блистая в нежном возрасте, так и не нашли себя в настоящей жизни. Если они продолжают цепляться за актерскую карьеру, то, как правило, из разряда звезд попадают в толпу второстепенных актеров. Такая судьба могла ожидать и Джоди Фостер. Но этого не произошло. Благодарить за это стоит саму Джоди и ее мать Бренди.

Джоди училась в одной из лучших школ, и, несмотря на напряженный график съемок и нехватку времени, умудрялась учиться преимущественно на "отлично". Конечно, при таком ритме жизни ее отношения со сверстниками оставляли желать лучшего - мало кто хотел общаться с заумной девчонкой, да еще и воображающей из себя какую-то звезду.

Хотя воображать особо ничего и не надо было: талант молодой актрисы проявлялся весьма наглядно уже в 15 лет Джоди была номинирована на Оскар в категории "Лучшая Актриса второго плана" за роль несовершеннолетней проститутки в фильме Мартина Скорсезе "Таксист".

У нее появились многочисленные поклонники, которые готовы были совершать самые безрассудные поступки ради того, чтобы привлечь к себе внимание молодой актрисы. 30 марта 1981 года Джон Хинкли-младший ранил из пистолета президента Рональда Рейгана. При задержании он признался, что совершил это из-за любви к Джоди Фостер, вернее сказать, к ее героине Айрис из фильма "Таксист".

Она довольно невозмутимо и настойчиво отвергла притязания прессы на то, чтобы позволить ей вмешать себя в скандальный случай Хинкли, к которому была совершенно не причастна, хотя согласилась принять предложение полиции о личной охране ради спокойного продолжения своей учебы.

Закончив школу, Джоди решила сделать небольшой перерыв в своей кинокарьере и погрузилась в учебу, поступив в один из самых престижных университетов мира - Йель.

Там Джоди проучилась шесть лет, которые до сих пор считает самыми счастливыми в своей жизни, поскольку "принадлежала самой себе" и занималась любимым делом. Джоди - настоящая галломанка и считает французскую культуру лучшей в мире. В университете, который Джоди, кстати, закончила с отличием, она еще больше утвердилась в своем мнении и на выпускном вечере произнесла прощальную речь на безупречном французском языке. Она знает его настолько блестяще, что до сих пор сама дублирует все свои роли на французский язык.

В 1985 году Джоди заканчивает университет и возвращается в Голливуд, где ее порядком подзабыли. Перед актрисой стоит опасность навсегда завязнуть во втором эшелоне.

Ситуация изменилась с выходом на экраны в 1988 году судебной драмы Джонатана Каплана "Обвиняемые" /The Accused/, за которую Джоди была удостоена "Оскара" как Лучшая Актриса. Вышедшая тремя годами позже лента "Молчание Ягнят" /The Silence of the Lambs, 1991г. принесла Фостер еще одну золотую статуэтку и превратила ее в одну из самых успешных молодых актрис в истории Голливуда (3 Оскара к 30 годам - это большое достижение).

Несмотря на бурный карьерный рост и безумную популярность, личная жизнь у Джоди как-то не складывалась, оставаясь к тому же большой тайной для окружающих. Журналисты, как не старались, никак не могли накопать информации о романах актрисы, начав от безысходности обвинять ее в гомосексуальных наклонностях (как, впрочем и ее мать).

А в 1998 году у Джоди родился сын Чарльз, происхождение которого также осталось большой загадкой для публики. Сама актриса заявила, что "у ребенка нет отца!", положив начало слухам об искусственном зачатии мальчика.

В 2001 году у нее рождается еще один сын Кит. И она объявляет, что намерена принести в жертву свою кинокарьеру ради того, чтобы с полной самоотдачей посвятить себя двум свои детям.

По прежнему оберегая свою личную жизнь от посторонних глаз, Фостер продолжает сниматься в различных кинопроектах.

Таких актрис, как Джоди Фостер, в Голливуде немного. Она не просто звезда, но звезда с высшим университетским образованием, умница, интеллектуалка. Фостер таит в себе немало загадок, которые кинокритики и журналисты стараются разгадать, но пока безуспешно. Джоди - скрытный человек и решительно отказывается говорить о себе, что, в свою очередь, провоцирует массу домыслов и предположений.

Она хочет быть такой, какова в действительности, - по-человечески слабая и беззащитная, но внезапно находящая в себе силы для сопротивления насилию и несправедливости; по-женски соблазнительная и соблазняющая, а вместе с тем не лишенная непосредственности, душевной открытости, доверчивости и чистоты ребенка.

Ольга Веснина

При подготовке были использованы материалы

http://hollywood.izhnet.ru/foster/article.htm

http://www.klassno.com/cgi-bin/bio.pl?folder=celebs&tema=foster

http://www.dni.ru/news/showbiz/2001/10/4/541.html

http://www.kinomania.ru/_stars/jodie_foster/bio.shtml

http://www.cinema.vrn.ru/plan/foster.shtml

http://www.km.ru/magazin

http://www.molva.ru

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