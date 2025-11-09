Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
190 миллиардов часов в день, и это не работа: куда уходит самое ценное в жизни человечества

Мировое исследование: люди тратят 37% времени на сон и отдых, 26% — на работу

Каждому человеку на Земле отведено одинаковое количество времени — 24 часа в сутки. Независимо от того, где мы живём и чем занимаемся, этот ограниченный ресурс объединяет всё человечество. Если умножить эти сутки на 8 миллиардов человек, получится 190 миллиардов человеко-часов — колоссальный объём времени, который ежедневно формирует ритм планеты. Как же человечество тратит эти часы? Ответ на этот вопрос попытались найти учёные из Университета Макгилла, проведя одно из самых масштабных исследований использования времени в истории.

"В настоящее время мы пытаемся справиться с глобальными проблемами, и это требует нового взгляда на то, как устроен мир", — отметил профессор наук о системе Земли Эрик Гэлбрейт, старший автор исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как исследователи измерили время человечества

Команда Макгилла собрала данные из более чем 140 стран за период с 2000 по 2019 год — до начала пандемии COVID-19, чтобы не искажать результаты. Учёные анализировали, как люди по всему миру распределяют своё время между различными занятиями — от сна и общения до работы и ухода за домом.

Всего исследование охватило около 4000 видов деятельности, которые были сгруппированы в три большие категории:

  • Действия, направленные на внешний мир: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика и экология.

  • Действия, направленные на человека: сон, отдых, забота о здоровье, еда, образование и общение.

  • Организационные действия общества: транспорт, торговля, финансы, управление, логистика.

Такой подход позволил впервые увидеть глобальный "суточный портрет" человечества.

Сколько времени уходит на основные занятия

Результаты исследования оказались неожиданными:

Вид деятельности Среднее время в сутки Доля от общего времени
Сон и отдых 9 часов 37%
Забота о себе и других (еда, здоровье, общение) 9 часов 37%
Работа и организационные дела 6 часов 26%

Учёные отметили, что большая часть человеческого времени посвящена не производству, а жизни самой по себе - уходу за телом, семьёй и отдыхом. На экономическую активность, включая производство, торговлю и сельское хозяйство, приходится в среднем 2,6 часа в день.

"Эта цифра может показаться небольшой, но в пересчёте на трудоспособное население она эквивалентна стандартной 40-часовой рабочей неделе", — пояснил Эрик Гэлбрейт.

Интересно, что на утилизацию отходов человечество тратит всего 1 минуту в день, а на строительство и инфраструктуру - около 15 минут. Зато на уборку и поддержание порядка уходит почти 45 минут ежедневно.

Различия между странами

Время, затрачиваемое на конкретные задачи, сильно зависит от уровня благосостояния. В странах с низким доходом люди уделяют более часа в день сельскому хозяйству и сбору продуктов, тогда как в развитых странах — всего несколько минут.

Однако время, посвящённое базовым потребностям — приготовлению пищи, гигиене, поездкам, — остаётся примерно одинаковым для всех. Это подтверждает, что биологические и бытовые ритмы человека универсальны, независимо от культуры и экономики.

Тип страны Время на сельское хозяйство Время на транспорт Время на бытовые дела
С низким доходом 1 час 10 мин 40 мин 1 час
С высоким доходом 10 мин 35 мин 55 мин

Советы шаг за шагом: как использовать время осознаннее

  1. Отслеживайте, на что уходит ваш день. Ведите дневник времени хотя бы неделю.

  2. Разделите дела на три категории: обязательные, личные и социальные.

  3. Сократите ненужное. В среднем человек тратит до 2 часов в день на прокрутку новостей и соцсетей.

  4. Добавьте устойчивые привычки. Например, готовьте сразу на два дня или ходите пешком вместо коротких поездок на машине.

  5. Осознанно отдыхайте. Качество отдыха влияет на эффективность работы гораздо больше, чем его продолжительность.

А что если пересмотреть глобальное распределение времени?

Учёные считают, что человечество может направить часть своих усилий в более устойчивые сферы. Сейчас лишь 7 минут из всех 190 миллиардов человеко-часов в день тратятся на экологическую деятельность и переработку отходов. Если увеличить это время хотя бы вдвое, влияние на окружающую среду было бы ощутимым.

Кроме того, переосмысление того, как мы работаем и отдыхаем, может помочь сократить стресс, повысить продуктивность и улучшить качество жизни во всём мире.

Влияние исследования на науку и общество

Область Значение открытия Возможная польза
Социология Формирует новое понимание времени как общественного ресурса Помогает разрабатывать социальные реформы
Экономика Показывает реальное соотношение труда и отдыха Помогает переоценить ценность неэкономической деятельности
Экология Подсвечивает роль времени в устойчивом развитии Поддерживает идеи "зелёных" рабочих практик

FAQ

Почему экономическая активность занимает так мало времени?
Потому что большая часть человеческой деятельности — это уход за собой и другими, что не входит в традиционные экономические расчёты.

Одинаково ли люди спят по всему миру?
Да, в среднем сон занимает около 8-9 часов в сутки, независимо от культуры и региона.

Как можно перераспределить время ради экологии?
Увеличить долю активности, связанной с переработкой отходов, осознанным потреблением и сохранением ресурсов.

Зачем вообще изучать использование времени?
Это помогает понять, как функционирует общество и какие процессы требуют внимания для устойчивого будущего.

Миф и правда

  1. Миф: большинство людей проводят весь день на работе.
    Правда: в среднем экономическая деятельность занимает лишь 2-3 часа.

  2. Миф: богатые люди отдыхают больше.
    Правда: разница во времени отдыха минимальна — около 20 минут в день.

  3. Миф: у нас нет времени на заботу об экологии.
    Правда: всего несколько минут в день могут иметь глобальное значение, если их умножить на миллиарды людей.

Исторический контекст

Первые исследования использования времени появились в начале XX века. Их инициировал социолог Александр Чаянов, изучавший труд крестьян. Позже идея "временного бюджета" стала инструментом в экономике и демографии. Сегодня, в эпоху цифровых технологий и удалённой работы, время снова стало главным ресурсом человечества — но теперь его распределение можно измерять с точностью до минуты.

Три интересных факта

  1. Если объединить все часы сна человечества, каждый день на планете проводится примерно 72 миллиарда часов во сне.

  2. Люди тратят больше времени на приготовление еды, чем на сельское хозяйство и добычу ресурсов вместе взятые.

  3. Женщины по всему миру уделяют в среднем на 1,5 часа больше в день уходу за домом и детьми, чем мужчины.

