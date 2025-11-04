Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитнес тренировка
Фитнес тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 3:50

Привычки не нужны: короткая тренировка, которая работает лучше часа в зале

18-минутная интервальная тренировка улучшает выносливость и подтягивает фигуру — данные экспертов

Современный ритм жизни редко оставляет место для спорта: работа, семья, дела — и вот день заканчивается, а на фитнес снова не хватило времени. Но что если для поддержания формы нужно всего 18 минут? Этот короткий, но эффективный комплекс упражнений создан, чтобы сжигать калории, ускорять метаболизм и укреплять мышцы без изнурительных часов в спортзале.

Почему именно 18 минут

Исследования показывают: среднестатистическая американка тратит на упражнения лишь 13 минут в день — меньше половины рекомендованного минимума. Добавив к этому всего 5 минут, можно сжечь до 4 килограммов жира в год и заметно подтянуть фигуру. Такой формат стал основой программы Nikki Kimbrough, тренера сети Bally Total Fitness в Нью-Йорке, которая разработала быстрый и динамичный план специально для тех, кто ценит время.

Принцип CYOC — выбирай своё кардио

Главная идея программы проста: choose your own cardio - выбери свой вид кардионагрузки. Это может быть скакалка, велотренажёр, беговая дорожка или обычная пробежка на улице. Начни с двухминутной разминки, затем чередуй минуту кардио и минуту силового упражнения. Каждое движение выполняется по 12-18 повторений. В конце — короткая заминка шагом. Даже в дни, когда времени в обрез, такая мини-тренировка станет полноценной "витаминкой для тела".

Комплекс упражнений

1. Mountaineer twist

Работают грудь, спина, руки, пресс и ноги.
Начни с позиции для отжиманий: руки под плечами, тело — прямая линия. Подтяни правое колено к левому локтю, не касаясь пола, вернись в исходное положение и повтори другой ногой. Следи, чтобы бёдра не поднимались слишком высоко.

2. Speed skater

Акцент на ягодицы, ноги и пресс.
Встань, ноги на ширине бёдер, присядь. Отставь правую ногу назад и влево, чуть согнув её, руки в стороны для равновесия. Вернись в исходную позицию и повтори другой ногой. Когда движение станет привычным, добавь прыжки из стороны в сторону.

3. Flippers

Главная нагрузка — на пресс.
Ляг на спину, руки вдоль тела. Подними голову, плечи и ноги примерно на 15 см от пола. Подтяни левую ногу к груди, помогая руками, затем плавно сменяй стороны, не касаясь пола ногами и не опуская голову.

4. Inchworm push-up

Тренирует грудные мышцы, руки, спину и пресс.
Начни с отжимания, затем, не отрывая ладоней, медленно "шагай" ногами вперёд, пока не почувствуешь натяжение задней поверхности бедра. Согни колени и вернись в исходное положение. Упражнение развивает гибкость и силу кора.

5. Spot drill

Фокус — ягодицы и ноги.
Встань, ноги вместе, руки согни под углом 90°. Прыгай по воображаемому "кресту": вперёд-вправо, вперёд-влево, назад-вправо, назад-влево, каждый раз возвращаясь в центр. Это упражнение ускоряет сердечный ритм и развивает координацию.

6. Delt plank

Прорабатываются дельтовидные мышцы, спина и пресс.
Из позиции планки перенеси вес на правую руку, левой рукой потянись к плечу, локоть направь назад. Вернись в исходное положение и поменяй сторону. Для усложнения можно сблизить стопы — так будет сложнее удерживать баланс.

7. Isolator

Работает пресс и косые мышцы живота.
Ляг на спину, руки за головой, локти разведены. Правую ногу положи на левое колено, левую подними вверх. Подтягивай грудь и колено навстречу, сокращая мышцы живота. Сделай девять повторений и поменяй ноги.

8. Step-up

Тренирует ягодицы, бёдра и плечи.
Встань перед ступенькой или низкой платформой. Шагни правой ногой наверх, одновременно подними руки над головой и вытяни левую ногу назад. Сожми ягодицы, не выпрямляя полностью опорную ногу. Вернись в исходное положение и повтори на другую сторону.

Как использовать тренировку

Этот комплекс можно выполнять где угодно: дома, в парке, в спортзале или даже во время командировки. Главное — соблюдать ритм: чередование кардио и силовых движений. Если чувствуешь, что можешь больше — увеличь длительность кардио до двух минут или добавь утяжелители для рук и ног.

Советы для эффективности

  • Следи за дыханием: вдох при подготовке, выдох при усилии.

  • Не задерживайся между упражнениями — переходи к следующему сразу.

  • Используй таймер или фитнес-приложение, чтобы контролировать минуты.

  • При первых тренировках выполняй комплекс без прыжков, постепенно увеличивая интенсивность.

  • После завершения не забывай о растяжке: мышцы быстрее восстановятся и не будет крепатуры.

Что будет, если тренироваться регулярно

Через две недели появится тонус в ногах и прессе, улучшится осанка, а дыхание станет ровнее. Через месяц повысится выносливость, а джинсы, которые раньше сидели плотно, начнут застёгиваться свободно. Главное — не бросать, даже если кажется, что 18 минут мало. Этого времени достаточно, чтобы запустить процессы жиросжигания и укрепления мышц.

Плюсы и минусы коротких тренировок

Преимущества:

  • экономия времени;

  • высокая интенсивность при минимальном оборудовании;

  • универсальность — подходит и новичкам, и опытным спортсменам.

Недостатки:

  • отсутствие глубокой проработки отдельных групп мышц;

  • важна регулярность — пропуски снижают эффект.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — 4-5 раз в неделю, чередуя с днями лёгкой активности вроде прогулок.

Что делать, если нет оборудования?
Все упражнения можно выполнять без инвентаря — достаточно собственного веса тела и устойчивой поверхности для степа.

Можно ли использовать для похудения?
Да. При умеренном питании и регулярных тренировках за месяц реально сбросить до 3 кг и улучшить рельеф мышц.

Мифы и правда

Миф: короткие тренировки бесполезны.
Правда: при высокой интенсивности даже 15-20 минут могут дать тот же эффект, что и часовая тренировка.

Миф: без пота — нет результата.
Правда: эффективность зависит не от потоотделения, а от пульса и нагрузки на мышцы.

Миф: силовые упражнения утяжеляют фигуру.
Правда: умеренные силовые тренировки ускоряют обмен веществ и делают тело подтянутым, а не массивным.

3 интересных факта

  • Упражнение "speed skater" взято из подготовки фигуристов — оно тренирует взрывную силу ног.

  • Вариация "inchworm" помогает развивать гибкость задней поверхности бедра, что полезно при сидячей работе.

  • Формат чередования кардио и силовых движений называется интервальной тренировкой - её эффективность доказана научно.

Регулярно выполняя этот 18-минутный комплекс, вы быстро заметите, как тело становится сильнее, движения — легче, а настроение — бодрее.

