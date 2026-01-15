Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Zde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Гаврилов

Не только Санторини: 16 мест и впечатлений в Греции, ради которых хочется вернуться — часть удивляет

Акрополь и древние кварталы объединяют прогулочный маршрут в Греции

Греция легко превращает открытки в реальность: античные руины на фоне современного города, островные деревни с белыми домами, горы, ущелья и море почти всех оттенков синего. Вот 16 вещей, которые запоминаются сильнее всего — от культурных "хитов" до мест, где хочется просто замедлиться.

1) Пройтись по древним Афинам

Акрополь — обязательная точка, но главное удовольствие — увидеть, как слои истории "наслоились" в центре города. Прогуляйтесь по Плаке, загляните в Римскую Агору и к Башне Ветров, а затем — в Древнюю Агору, где когда-то кипела торговая и общественная жизнь.

Совет: выделите время хотя бы на один крупный музей — лучше не пытаться "успеть всё" за один день.

2) Устроить островной "хоппинг"

Греция — это не только самые раскрученные острова. У каждой группы островов свой характер: где-то сильнее пляжный вайб, где-то — пешие тропы, где-то — вечеринки.

Совет: выбирайте 1 архипелаг (Киклады, Ионические, Додеканес и т. д.) и перемещайтесь паромами внутри него — так меньше логистики и больше отдыха.

3) Есть греческую еду "по местам"

От кофе и сладкой/солёной выпечки утром до морепродуктов и мезе вечером — гастрономия здесь не фон, а часть путешествия. Оливковое масло, сезонные томаты, сыры, медовые десерты и блюда из духовки — всё это "собирается" в идеальную средиземноморскую картину.

Совет: в каждом регионе спрашивайте именно локальные блюда — даже простая таверна часто готовит лучше всего то, что "своё".

4) Увидеть Дельфы и святилище Аполлона

Дельфы впечатляют не только легендами об оракуле, но и расположением: руины на склоне с широкими видами.

Совет: приезжайте рано утром или ближе к закату — свет делает это место особенно кинематографичным.

5) Подняться к монастырям Метеоры

Метеора выглядит как декорация: каменные шпили и монастыри, будто приклеенные к скалам. Лестницы и переходы дают тот самый "вау-эффект" вживую и в кадре.

6) Войти в ритм греческой кафе-культуры

Одно из лучших "развлечений" — ничего не делать быстро. Сесть у воды или на площади, пить кофе или вино и смотреть на жизнь вокруг.

Совет: это отличный "антистресс-день" между переездами и экскурсиями.

7) Поймать закат на Кикладах

Санторини — знаменитый вариант, но похожие по красоте виды можно найти и на других островах, где меньше суеты: вулканические пейзажи, дикие берега, мраморные детали, тропы и обзорные точки.

8) Открыть Салоники — расслабленный город у моря

Салоники хороши тем, что здесь легко жить "как местный": студенческая энергия, культура, ночная жизнь и византийские кварталы наверху.

9) Попасть на греческую православную Пасху

Если окажетесь в Греции в этот период — это будет один из самых ярких культурных опытов: процессии со свечами, обряды, а затем — праздник с угощением, музыкой и фейерверками.

Совет: жильё и транспорт на эти даты бронируют заранее.

10) Пройти Гидру пешком — остров без машин

Гидра ценится за редкую вещь: тишину и отсутствие автомобилей. Узкие улочки, ступени, тропы в холмах и купание в море — всё в одном темпе.

11) Разгадать Кносс и следы минойской цивилизации

Кносс — место, где история ощущается загадкой: древняя культура, о которой известно не всё, и руины, которые заставляют включать воображение.

12) Провести пляжные дни на Крите

Крит — почти "страна в стране": можно ездить между деревнями, пробовать кухню, а параллельно открывать пляжи с очень разным настроением — от спокойных бухт до эффектных песков необычного цвета.

13) Уйти в сказку в деревнях Загорохории

Каменные деревни в горах рядом с ущельем Викос — идеальны для прогулок по тропам в тёплый сезон и для уютного "каминного" отдыха зимой.

14) Погулять по Старому городу Корфу

Венецианская крепость, узкие улочки, аркады и площади создают ощущение Европы "в миниатюре", но с греческим характером и морем рядом.

Совет: приходите рано утром или оставайтесь на ночь, чтобы увидеть город без толпы.

15) Погрузиться в историю Пелопоннеса

Пелопоннес часто недооценивают, хотя здесь можно проводить недели: от уютных прибрежных городов до важных античных и византийских руин, плюс дикая природа и сильная локальная кухня.

16) Посмотреть место первых Олимпийских игр

Древняя Олимпия — впечатляющая точка на карте: стадион, руины тренировочных пространств и музейные находки помогают представить масштаб древнего спорта.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

